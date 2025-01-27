Венесуэла отметила убедительную поддержку Лукашенко на выборах в Белоруссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Венесуэлы поздравило граждан Белоруссии с высокой явкой на прошедших президентских выборах, отмечая значительную поддержку Александра Лукашенко и уверенность населения в его руководстве, передает «РИА Новости». Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 86,82% голосов. В официальном сообщении, опубликованном в Телеграм-канале главы венесуэльского МИД Ивана Хиля, говорится о важности этого события как примера приверженности белорусского народа миру и стабильности.

Венесуэла выразила искренние поздравления Александру Лукашенко с его переизбранием. В тексте коммюнике отмечается, что поддержка в 86,82% голосов отражает доверие населения к его руководству в период с 2025 по 2030 год. Венесуэльская сторона подчеркивает демократический характер выборов и их значение для суверенитета Белоруссии.

Помимо поздравлений, венесуэльское правительство подтвердило свою дружбу и братские отношения с Белоруссией. Оно выразило волю к укреплению двустороннего сотрудничества, подчеркивая, что это будет на благо обоих народов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко победил на выборах в Белоруссии, набрав 86,82% голосов, Центральная избирательная комиссия Белоруссии заявила, что не зафиксировала правонарушений на выборах, а итоговая явка на выборах составила 85,7%.