  • Новость часаРогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован с юга и севера и рассечен
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    Трамп исказил историю о краже гиперзвукового оружия
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    Спецпредставитель Трампа по Украине заявил о больших потерях Украины
    Власти обратились за помощью в задержании актера Смольянинова
    USAID приостановило финансирование проектов на Украине
    Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за Трампа
    Мексика отказала США в приеме самолета с мигрантами на борту
    В Кремле назвали позицию Японии очевидно недружественной
    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

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    25 января 2025, 11:49 • Новости дня

    В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии с февраля

    Чаплин: Средняя страховая пенсия в феврале достигнет 25 тыс. рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля превысит 25 тыс. рублей благодаря росту на 2,2 процента, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин от партии «Единая Россия».

    Чаплин заявил, что с 1 января этого года пенсии уже были увеличены на 7,3 процента, что привело к достижению уровня в 24 059 рублей. Он уточнил, что после предстоящего перерасчета, выплаты возрастут еще на 2,2 процента, что позволит пенсиям достичь отметки в 25 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Ранее глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что страховые пенсии будут доиндексированы 1 февраля с учетом доплаты за январь, затронув порядка 40 млн пенсионеров.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе. Позже глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что пенсионеры России получат доплату за январь в феврале из-за пересчета пенсий.

    24 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Умер актер Владимир Фоменко

    Умер известный советский и российский актер Владимир Фоменко

    Умер актер Владимир Фоменко
    @ "Тайна предков", Таджикфильм

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный советский и российский актер Владимир Фоменко умер на 85-м году жизни, сообщил его сын Георгий.

    По его словам, смерть актера наступила 22 января по причине отека легких, передает Ura.ru. «К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало», – сообщил сын Фоменко.

    Владимир Фоменко начал свою театральную карьеру в Театре на Таганке и продолжил в Московском ТЮЗе, где работал в 1970-е годы. Его запомнили по ролям Портоса в спектакле по роману Александра Дюма «Три мушкетера» и в постановке «Том Кенти».

    Кинокарьера Фоменко стартовала в конце 1960-х. Он снялся в таких фильмах, как «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков» и «Такая жесткая игра – хоккей».

    Ранее скончался знаменитый актер Анатолий Хропов, который участвовал более чем в 100 кинопроектах, включая популярные сериалы «Папины дочки» и «Улицы разбитых фонарей».

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    24 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этот конфликт не зависит от цен на нефть», – заявил Песков.

    По его словам, снижение цен на нефть не повлияет на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    24 января 2025, 23:13 • Новости дня
    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил Ан-124 с техникой ВСУ

    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124 с техникой, когда его разгружали на военном аэродроме.

    Российский летчик, известный под позывным Комиссар, рассказал о задании, в ходе которого он уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124, передает RT.

    Самолет находился на военном аэродроме и в момент удара разгружался техникой ВСУ, включающей бронетехнику и вооружение.

    По словам летчика, задача была выполнена в составе двух экипажей и заняла всего один час.

    «Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», – рассказал он.

    Комиссар и его экипаж были отмечены в Генштабе за успешное выполнение задания, и всем четырем участникам операции были вручены награды.

    Комиссар также рассказал о своем первом ордене Мужества, полученном в Сирии. В момент отказа двух двигателей при заходе на посадку он смог благополучно приземлить самолет в сложных метеоусловиях, несмотря на отсутствие видимости взлетно-посадочной полосы.

    «Я сам не понял, как смог это сделать в плохих метеоусловиях, когда даже ВПП не было видно», – отметил он.

    Ранее Минобороны сообщало, что нанесено поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    24 января 2025, 17:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    Дональд Трамп оказался в роли «жениха на каждой свадьбе», привлекая к себе внимание в том числе заявлениями о «краже гиперзвука» Россией. Но реальность такова, что российские гиперзвуковые комплексы уже стоят на вооружении, а американские – нет. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Вадим Козюлин.

    «У США много проектов по гиперзвуковым технологиям, однако они до сих пор не показали образцы, поставленные на вооружение. Россия опередила американцев, этим можно гордиться. Гиперзвук – это наше большое и значимое достижение», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    В то же время эксперт напомнил, что у США достаточно перспективных наработок в области гиперзвука, которые могут представлять теоретический и практический интерес для разведок разных стран, «поэтому подобные заявления Трампа не вызывают удивления».

    Он также напомнил, что США давно объявили о разработке военно-стратегической концепции молниеносного глобального удара (Prompt Global Strike), эта тема также широко обсуждалась во время президентства Барака Обамы, «но они не реализовали несмотря на то, что под это были выделены деньги».

    «Другое дело, что Трамп – человек, который должен быть, как говорят, женихом на каждой свадьбе. В каждой отрасли он находит что-то, из чего можно сделать информационный повод, чтобы о нем говорили. В общем, он занимается тем, что делает Америку снова великой. Пока, правда, на словах», – заключил Козюлин.

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий. «Во время администрации Обамы Россия украла проект, она получила его от нас. Какой-то нехороший человек дал им проект», – сказал глава американского государства в интервью Fox News.

    Он добавил, что во время первого срока распорядился создать гиперзвуковые ракеты. «И мы делаем супергиперзвуковые, они даже на шаг впереди, и они у нас появятся в скором времени. Но Россия получила их (технологии), и они их построили», – заявил Трамп.

    Американский лидер выдвигает подобные обвинения не впервые. Еще во время первого президентского срока, в сентябре 2020 года, он заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, получив технологии от администрации Барака Обамы. Позже он повторил то же самое в 2023 году.

    В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российская сторона не крала у американской никаких «супер-пупер ракет». «У нас есть своя ракета, прекрасная ракета», – добавил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США бросились наверстывать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    24 января 2025, 17:20 • Новости дня
    Пострадавшие от мазута пляжи пообещали восстановить к лету

    Глава Минприроды Козлов поставил задачу очистить пляжи у Керченского пролива к лету 2025 года

    Пострадавшие от мазута пляжи пообещали восстановить к лету
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Курортные пляжи у Керченского пролива планируется восстановить к летнему сезону 2025 года с использованием новых технологических решений и волонтерской помощи, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

    Козлов заявил, что на пляжах не должно остаться следов мазута. Для этого загрязненный грунт планируется вывозить на временные площадки хранения. В работах по восстановлению примут участие волонтеры, сотрудники МЧС, а также будут применяться новые технологические решения, передает ТАСС.

    По его словам, планируется восстановить более 280 га пляжных территорий. Козлов сообщил о планах установки новых волнорезов, чтобы сохранить береговую линию. Восстановление требует подготовки проектно-сметной документации, что является одной из главных задач на ближайшее время.

    Работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами проводятся в рамках правительственной программы. Специалисты отмечают, что за последние 25 лет береговая линия в этом районе значительно сократилась, и новые волнорезы помогут исправить эту ситуацию.

    Накануне Козлов сообщил, что для восстановления пляжей Кубани потребуется 840 тыс. кубов песка, что в четыре раза больше, чем уже вывезено, и это улучшит состояние пляжей по сравнению с доаварийным периодом.

    В четверг президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Российский лидер поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.

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    24 января 2025, 22:03 • Новости дня
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США разъяснили детали санкций против российских танкеров, подчеркнув, что крайним сроком разгрузки нефти является 27 февраля, а финансовые операции необходимо завершить 12 марта, заявил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн.

    По словам Джайна, управление США по контролю за иностранными активами уточнило, что конечный срок разгрузки танкеров – 27 февраля. Джайн также добавил, что завершение всех финансовых операций должно быть осуществлено до 12 марта, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что Индия намерена продолжать покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, что соответствует установленным западными странами ограничениям. Кроме того, сделки должны проходить без участия российских компаний и судов, на которые распространяются санкции. Это заявление Джайн сделал в рамках обсуждения условий поставок нефти в условиях санкционного давления.

    Санкции, введенные США 10 января, затрагивают более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Министерство финансов США также изменило политику санкций, заявив, что теперь они могут быть наложены на любое лицо, работающее в российском ТЭК, как в прошлом, так и в настоящем.

    Агентство Bloomberg сообщило о возможной остановке НПЗ в Китае из-за санкций США, после введения которых 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, Между тем Индия собирается отказаться принимать подсанкционные нефтяные танкеры за участие в перевозке российских грузов.

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    25 января 2025, 07:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре

    Военные ликвидировали часть окруженных украинских солдат в Часовом Яре ДНР

    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили часть украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска уничтожили часть солдат ВСУ, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, передает ТАСС.

    «Часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления», – заявил он. При этом Марочко отметил, что российские войска продолжают подавлять огневые точки противника и пресекать попытки украинских солдат вырваться из окружения.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    24 января 2025, 12:45 • Новости дня
    ФСБ раскрыла ОПГ, похищавшую участников СВО и вымогавшую у них деньги
    ФСБ раскрыла ОПГ, похищавшую участников СВО и вымогавшую у них деньги
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Члены организованной преступной группировки задержаны в Ростовской области, их подозревают в похищении военнослужащих, участвовавших в СВО, и вымогательстве у них более 3 млн рублей, сообщили в ФСБ.

    Преступная группа использовала двух несовершеннолетних девушек, которые через интернет завязывали знакомства с военными с целью вступления в интимные отношения, пояснили в ФСБ, передает ТАСС.

    После этого военнослужащих похищали, представляясь сотрудниками полиции.

    Злоумышленники угрожали насилием и требовали денежные средства в размере более 3 млн рублей за невозбуждение уголовных дел против военнослужащих за их связи с несовершеннолетними.

    Члены ОПГ также специализировались на вымогательстве у предпринимателей ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областей под различными предлогами.

    Они привлекали для психологического давления ранее судимого за мошенничество жителя села Крым Ростовской области, который представлялся действующим сотрудником ЧВК «Вагнер». Сам мужчина отношения к военной службе не имел и работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.

    Также в роли якобы сотрудников правоохранительных органов были еще несколько фитнес-тренеров одного из спортклубов Ростова-на-Дону. Один из обвиняемых представлялся помощником полномочного представителя президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

    У подозреваемых в ходе обысков изъяли несколько единиц травматического оружия с патронами, деньги, стероиды, средства связи, а также военную форму с шевронами.

    Всех установленных участников ОПГ определили в СИЗО Ростова-на-Дону.

    В ноябре в Симферополе задержали судимого мужчину, который, выдавая себя за участника боевых действий, похищал деньги у военнослужащих и военных пенсионеров.

    В октябре во Владимирской области задержали троих человек по подозрению в краже более 11 млн рублей с банковских карт военнослужащих, подписавших контракты на службу в зоне СВО.

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    25 января 2025, 02:13 • Новости дня
    Фицо объявил о выдворении иностранных инструкторов из Словакии

    Премьер Словакии обвинил иностранных инструкторов в дестабилизации ситуации в стране

    Фицо объявил о выдворении иностранных инструкторов из Словакии
    @ Ton Molina/ Imago/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, которые, по его словам, финансируются из-за рубежа.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подготовке к выдворению иностранных инструкторов, которые, по его словам, работают над дестабилизацией обстановки в стране, сообщило РИА «Новости». Фицо подчеркнул, что данные лица тесно связаны с оппозицией и неправительственными организациями, финансируемыми из-за границы.

    «Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим», – сказал Фицо журналистам.

    Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов, прошедших в пятницу в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа». По данным местных СМИ, ссылающихся на организаторов, в Братиславе на улицы вышли 35-40 тыс. человек. Главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине».

    Фицо отметил, что активисты этой организации имеют связи с иностранными экспертами, которые ранее участвовали в событиях в Грузии и на Украине. Кроме того, по словам премьера, протестующие могут попытаться проникнуть в правительственные здания, что может привести к серьезным последствиям для государства.

    Напомним, накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.

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    24 января 2025, 12:50 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен

    Военкор Коц: Подразделения ВСУ в Великой Новоселке отрезаны от путей снабжения

    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировка ВСУ в Великой Новоселке лишилась поддержки со стороны артиллерии. Кроме того, формирования противника здесь были отрезаны от путей снабжения. На этом фоне освобождение поселка становится лишь вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке.

    «ВС России ведут штурм Великой Новоселки. Предварительно противнику была дана возможность сдаться в плен: российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на наши позиции с разряженным оружием. Однако этим воспользовались лишь единицы. В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», – рассказал военкор Александр Коц.

    Судить о численности группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, сложно. Собеседник напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч. По его оценкам, речь идет о меньшем количестве украинских военных. «Противостоять наступающим российским силам они не смогут. Воевать без логистики и снабжения невозможно: подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов», – акцентировал военкор.

    «Кроме того, противник лишен возможности поддерживать обороняющиеся силы артиллерии. Поэтому этот гарнизон обречен», – констатирует Коц. Он отметил, что российские войска контролируют «большую часть правого берега населенного пункта». Великая Новоселка находится в оперативном окружении, выти из него ВСУ не могут, подчеркнул собеседник.

    «У украинских военных не осталось дорог – ни асфальтированных, ни грунтовых, которые ввели бы в тыл. Северные пути простреливаются не то что из артиллерии, а из стрелкового оружия. Чтобы отделаться малой кровью, противнику следовало оставлять позиции еще позавчера», – рассуждает военкор.

    Впрочем, как отмечает Коц, действия украинского командования, которое не позволяет уходить с позиций, понятны. «Киев исходит из политической конъюнктуры. Сейчас проходит экономический форум в Давосе. Сообщения о потере ключевого населенного пункта на Донецком направлении были бы для Зеленского совсем некстати», – пояснил он.

    По прогнозам Коца, в ближайшее время стоит ожидать окончания зачистки Великой Новоселки. «Нам предстоит добить противника в северной части города – подавить огневые точки, штурмовать опорные и укрепленные пункты ВСУ», – считает собеседник. А после освобождения поселка для России откроется оперативный простор, благодаря которому можно будет «двигаться по тылам в сторону Запорожья, в обход Гуляйполя и Орехово», заключил Коц.

    Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в настоящий момент 110-я механизированная бригада противника полностью заблокирована в южной части поселка. По словам источника, формирование не сможет выйти, если «не сложит оружие».

    Ультиматум о необходимости сдачи в плен был выдвинут противнику еще в четверг. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что группировка ВСУ в этом районе фактически отрезана от снабжения. Он отмечал, что «сплошной обороны» украинской армии здесь уже не существует: сохранилось лишь очаговое сопротивление на севере населенного пункта.

    Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, ВСУ проигнорировали возможность сдачи в плен. По его словам, российская армия уже начала штурм Великой Новоселки. «Бои и зачистка идут во всех частях поселка», – сообщает он.

    При этом, по информации авторов отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», бойцы пятой танковой бригады уже водрузили флаг РФ в центре населенного пункта. Однако официального подтверждения этих данных в настоящий момент нет.

    Напомним, штурм Великой Новоселки стал возможен благодаря целому ряду успехов российских войск на Донецком направлении. Так, в январе ВС РФ удалось освободить Нескучное и Времевку, что фактически создало для ВСУ ситуацию оперативного окружения, поскольку единственный оставшийся коридор через лесополосы на северо-западной окраине находился под огневым контролем, отмечал «Московский комсомолец».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение населенного пункта создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке.

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    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

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    24 января 2025, 20:10 • Новости дня
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные базы на сирийской территории должны закрыться, чтобы Европейский союз снял свои санкции в отношении сирийской стороны, заявил неназванный высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе.

    «Передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия – военного присутствия или вмешательства. Там три страны, и одна из них Россия», – сказал чиновник, передает ТАСС.

    В Сирии находятся два российских военных объекта: пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

    Ранее сообщалось, что новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    24 января 2025, 14:59 • Новости дня
    Мединский призвал не критиковать Трампа за слова о роли СССР в победе над фашизмом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявление 47-го президента США Дональда Трампа о вкладе СССР в победу над фашизмом идет вразрез с западным мнением, но является «здравой позицией», заявил глава Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский на форуме «Знание. Государство».

    «Трамп обращался не к России, он обращался ко вселенной. То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал», – цитирует Мединского ТАСС.

    Он отметил, что на Западе превалирует дискурс о том, что Россия якобы мешала США победить Гитлера.

    «Здесь он занимает здравую позицию», – сказал он.

    Также Мединский не стал критиковать Трампа за заявление о 60 млн погибших в Великую Отечественную войну жителях СССР.

    «Давайте не будем придираться, мы ведь тоже не знаем число потерь южан и северян в Гражданской войне», – добавил Мединский.

    Он указал, что в одной из публикаций Трамп говорил о потерях СССР во время Великой Отечественной в 30 млн человек.

    Трамп ранее заявил, что Россия помогла США победить нацистскую Германию, и отметил, что СССР за время Второй мировой якобы потеряла порядка 60 млн человек.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Соединенные Штаты разделят радость празднования 80-летия Победы в российской столице.

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    24 января 2025, 13:43 • Новости дня
    Conversation: Трамп изменил тактику по Украине

    Conversation: Трамп сменил подход к урегулированию конфликта на Украине

    Conversation: Трамп изменил тактику по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп изменил свою тактику в отношении конфликта на Украине, выразив готовность занять более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Джо Байден, пишет Conversation.

    Как сообщает РИА «Новости», Трамп, несмотря на недавнее вступление в должность, уже пересмотрел свою тактику в отношении конфликта на Украине.

    «Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине», – говорится в материале.

    Обозреватели сообщают, что его новая риторика схожа с подходом бывшего президента Джо Байдена. В частности, угрозы в адрес России принимают более жесткую форму. Это может указывать на готовность Трампа зайти дальше в своих действиях, чем его предшественник.

    Ранее Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине и пригрозил новыми санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США в противном случае.

    Новая команда президента США решила не участвовать на государственном уровне в восстановлении Украины, предложив эту задачу частному сектору.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, но Кремль пока ждет сигнала от США для начала диалога.

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    24 января 2025, 19:12 • Новости дня
    Пугачеву заподозрили в финансировании ВСУ

    Общественник Куницын заподозрил Пугачеву в финансировании ВСУ

    Пугачеву заподозрили в финансировании ВСУ
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Певица Алла Пугачева якобы часть своего заработка, полученного в России, переправляет на нужды украинской армии, заявил общественник Андрей Куницын.

    «Пугачева очень аккуратна в своих высказываниях, но все прекрасно понимают, на чьей она стороне. Все вокруг понимают, что деньги, которые она получает из нашей страны за результаты интеллектуальной деятельности, права на песни, концерты и различные программы, она [...] использует для финансирования нужд ВСУ», – приводит версию Куницына телеканал НТВ.

    Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин, признанный в России иноагентом, недавно переехали на Кипр, оставив Израиль. В октябре сообщалось, что Пугачева и Галкин решили покинуть Израиль из-за обострения ситуации на границе с Ливаном.

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