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Российским пенсионерам начислена февральская доплата
Котяков: Пенсии пересчитали с учетом инфляции, доплату перечислят в феврале
Пенсионеры России получат доплату за январь в феврале из-за пересчета пенсий с учетом инфляции 9,5%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Социальный фонд РФ выполнил поручение президента России Владимира Путина пересчитать пенсии задним числом с 1 января 2025 года с учетом фактической инфляции 9,5%, сообщил Котяков, передает ТАСС.
По его словам, с 1 января 2025 года страховые пенсии уже были проиндексированы на 7,3%. Однако это значение было скорректировано в связи с фактической инфляцией, и теперь пенсии пересчитаны на 9,5%.
Котяков отметил, что все 39 млн пенсионеров получат увеличенные выплаты в феврале. Перерасчет сделают в обычные сроки доставки пенсий с 3 по 25 число каждого месяца. Все необходимые документы уже подготовлены и внесены в правительство. Министр пояснил, что граждане получат пенсии в привычное время, и это будет происходить по обычному графику.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, страховые пенсии доиндексируют 1 февраля с учетом доплаты за январь. Материнский капитал повысится на 9,5% и сумма сертификата на первого ребенка достигнет 690 тыс. рублей. Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%.