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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 19 голов
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 19 голов в победном матче против «Сиэтла»
Александр Овечкин забросил шайбу в победном матче против «Сиэтла», сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 19 голов и доведя свой счет в регулярных чемпионатах НХЛ до 875 голов.
Российский нападающий Александр Овечкин в очередной раз отличился на льду, забив 875-й гол в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против «Сиэтла», завершившемся победой «Вашингтона» со счетом 3:0, Овечкин забросил шайбу на 57-й минуте в пустые ворота, сообщает ТАСС.
Эта заброшенная шайба позволила Овечкину сократить отставание от Уэйна Гретцки до 19 голов в гонке за звание лучшего снайпера в истории НХЛ. На данный момент у Овечкина в текущем сезоне 22 шайбы и 12 результативных передач в 32 матчах.
Кроме Овечкина, в матче отличился также Алексей Протас, забивший 20-й гол в сезоне, и ставший третьим игроком «Вашингтона» с таким достижением после Овечкина и Тома Уилсона.
Сейчас «Вашингтон» лидирует в таблице Столичного дивизиона, набрав 71 очко после 48 матчей, в то время как «Сиэтл» занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе с 45 очками после 49 встреч. В следующем матче 26 января «Вашингтон» сыграет против «Ванкувера», а «Сиэтл» встретится с «Питтсбургом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп выразил восхищение российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, назвав его выдающимся хоккеистом. Кроме того, днем ранее на митинге в Вашингтоне Трамп также высоко оценил мастерство Овечкина, назвав его великим игроком.
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что слова Трампа могут свидетельствовать о желании США начать переговоры с Россией.