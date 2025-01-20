Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.0 комментариев
Валуев оценил слова Трампа об Овечкине
Валуев счел слова Трампа об Овечкине предлогом для отвлечения внимания
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что слова Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине могут свидетельствовать о желании США начать переговоры с Россией.
В ходе митинга на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» Трамп назвал Овечкина отличным игроком, передает РИА «Новости».
Валуев отметил, что такие высказывания неслучайны и могут свидетельствовать о намерении избранного президента США наладить диалог с Россией. Однако, по мнению политика, это заявление является, скорее, отвлекающим маневром.
Он подчеркнул: «Ничего не случайно. Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение – лишь вишенка на торте для отвлечения внимания».
Валуев считает, что Трамп, возможно, использует такие заявления, чтобы переключить внимание общественности на менее значимые темы, в то время как ключевые переговоры могут пока оставаться в тени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на митинге в Вашингтоне высоко оценил мастерство Овечкина, назвав его великим игроком.
При этом комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подчеркнул, что Овечкин стремится побить рекорд Гретцки, представляя «Вашингтон Кэпиталз», а не Россию.
Между тем сообщалось, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным для обсуждения возможности личной встречи по урегулированию конфликта на Украине.