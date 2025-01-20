Валуев оценил слова Трампа об Овечкине

Валуев счел слова Трампа об Овечкине предлогом для отвлечения внимания

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе митинга на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» Трамп назвал Овечкина отличным игроком, передает РИА «Новости».

Валуев отметил, что такие высказывания неслучайны и могут свидетельствовать о намерении избранного президента США наладить диалог с Россией. Однако, по мнению политика, это заявление является, скорее, отвлекающим маневром.

Он подчеркнул: «Ничего не случайно. Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение – лишь вишенка на торте для отвлечения внимания».

Валуев считает, что Трамп, возможно, использует такие заявления, чтобы переключить внимание общественности на менее значимые темы, в то время как ключевые переговоры могут пока оставаться в тени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на митинге в Вашингтоне высоко оценил мастерство Овечкина, назвав его великим игроком.

При этом комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подчеркнул, что Овечкин стремится побить рекорд Гретцки, представляя «Вашингтон Кэпиталз», а не Россию.

Между тем сообщалось, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным для обсуждения возможности личной встречи по урегулированию конфликта на Украине.