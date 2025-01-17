Комиссар НХЛ Беттмэн заявил об игре Овечкина за «Вашингтон», а не Россию

Комиссар НХЛ Бэттмэн: Овечкин в погоне за рекордом Гретцки представляет «Вашингтон», а не Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался о роли Александра Овечкина в НХЛ, передает РИА «Новости». Важным моментом стало заявление, что в погоне за рекордом Уэйна Гретцки Овечкин выступает от клуба «Вашингтон Кэпиталз», а не от России. Это заявление прозвучало в контексте того, что российские сборные отстранены от участия в международных соревнованиях.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Оттаву Сенаторз» в овертайме благодаря победному голу Овечкина. Россиянин забросил свою 21-ю шайбу в сезоне 2024/25 и 874-ю в регулярных чемпионатах НХЛ, что приближает его к рекорду Гретцки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 20 голов, ранее сократив его до 21 гола, и занял второе место в рейтинге лучших игроков НХЛ XXI века.