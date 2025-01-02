Овечкин занял второе место в рейтинге лучших игроков НХЛ XXI века

Овечкин уступил Кросби в рейтинге лучших игроков XXI века

Tекст: Валерия Городецкая

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге 25 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке, передает РИА «Новости». Первую позицию занял канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Замкнул тройку лидеров еще один канадец – форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Помимо Овечкина, в топ-25 вошли и другие российские хоккеисты. Экс-нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк занял 7-е место, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оказался на 8-й позиции, а игрок атаки «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял 19-е место.

В статье отмечается, что в рейтинг вошли достижения игроков, начиная с сезона 1999/2000. Это объясняет отсутствие в списке некоторых выдающихся хоккеистов, таких как Яромир Ягр, который продолжает карьеру в возрасте 52 лет.

Александру Овечкину 39 лет, и за свою карьеру он стал обладателем Кубка Стэнли и самым ценным хоккеистом плей-офф 2018 года. Девять раз он становился лучшим снайпером НХЛ, что является рекордом лиги. Овечкин трижды признавался самым ценным игроком сезона и занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 870 голами. Ему уступает лишь канадец Уэйн Гретцки с 894 голами в 1487 матчах.

Ранее сообщалось, что Овечкин забил в первом матче после травмы, помог «Вашингтону» победить «Торонто» 5:2 и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 25 голов.

После победы над «Бостон Брюинз» со счетом 3:1 хоккеист выразил свои эмоции в нецензурной форме, обратившись к болельщикам через видео с сообщением о победе и планах на празднование Нового года.