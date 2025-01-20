  • Новость часаТрамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
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    Россия и Иран бросают вызов глобальным структурам управления Запада
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    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    24 комментария
    20 января 2025, 03:06 • Новости дня

    Трамп назвал Овечкина великим игроком на митинге в Вашингтоне

    Трамп отметил Овечкина как великого игрока на арене Capital One в Вашингтоне

    Tекст: Максим Попов

    На митинге в Вашингтоне Дональд Трамп высоко оценил мастерство российского хоккеиста Александра Овечкина, назвав его великим игроком, выступая перед своими сторонниками на арене Capital One.

    На митинге в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина «великим игроком», передает ТАСС. Митинг прошел на спортивной арене Capital One, которая является домашней площадкой клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

    Во время своего выступления Трамп выразил благодарность владельцам арены, отметив их поддержку и успехи команды. «Хотел бы поблагодарить владельцев этой арены. Они потрясающие. Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин – это великий игрок, не так ли?», – добавил будущий глава Белого дома.

    До этого сообщалось, что Овечкин забросил 874-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 20 голов.

    19 января 2025, 01:50 • Новости дня
    Криптовалюта Трампа выросла в четыре раза за сутки

    Стоимость криптовалюты Трампа выросла в четыре раза, объем торгов превысил 10 млрд долларов

    Криптовалюта Трампа выросла в четыре раза за сутки
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Криптовалюта Donald Trump OFFICIAL TRUMP за сутки увеличила стоимость в четыре раза, достигнув максимума в 34,5 доллара, а общий оборот торгов составил более 10,5 млрд долларов.

    Запущенная президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP в течение первых суток после появления на криптобиржах показала феноменальный рост, пишет РИА «Новости». Стартовая цена за единицу составляла семь долларов, но в течение дня котировки достигали 34,5 доллара. Позднее курс стабилизировался у отметки 28 долларов.

    По данным агрегатора CoinMarketCap, объем торгов этой криптовалютой составил почти 10,5 млрд долларов. Экономисты прогнозируют, что Трамп может предоставить биткоину безграничную свободу, возможно, даже включив его в госрезервы и используя для погашения госдолга США.

    Трамп активно поддерживает цифровые валюты. Еще до выборов он обещал сделать США «мировой столицей» криптовалют, а в июле анонсировал создание национального стратегического резерва биткоинов в случае своей победы. После его победы стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 108 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инаугурационный комитет Дональда Трампа с ноября собрал более 150 млн долларов, включая пожертвования от крупных компаний, таких как Microsoft и Google. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выпуске нового мемкоина, что породило сомнения в подлинности его сообщений в соцсетях.

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    19 января 2025, 15:25 • Новости дня
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро

    Политолог Блохин: При Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро

    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    @ EPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Избранный президент США Дональд Трамп действительно попытается свергнуть венесуэльского лидера Николаса Мадуро, причем, бескровным путем, сначала ужесточив экономические санкции. Но у Венесуэлы, в отличие от Сирии, больше инструментов, чтобы купировать угрозу и сохранить действующий режим, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты-международники Станислав Ткаченко, Константин Блохин и Малек Дудаков. Ранее американские СМИ сообщали, что команда Трампа хочет смены режима в Венесуэле.

    «У Белого дома, конечно, будет соблазн повторить сирийский кейс в Венесуэле не в смысле формы, но в смысле свержения лидера государства – давнего врага Вашингтона. Очевидно, что в Сирии исполнителем была Турция, но без Соединенных штатов падение Асада было бы невозможно. Но с Мадуро и Венесуэлой ситуация иная. Страна гораздо больше, линейка инструментов и ресурсов для развития экономики шире, а власть легитимнее, недавно там состоялись выборы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Думаю, на первом этапе Вашингтон попытается ужесточить экономические санкции против Каракаса и посмотреть, что из этого произойдет. Но, по моим оценкам, ничего такого, что могло бы свалить Мадуро, пока нет. В Венесуэле, в отличие от Сирии, государственный аппарат работает относительно успешно, он контролирует армию, есть инфляция, но, тем не менее, экономика, в общем, относительно стабильна сейчас по сравнению даже с тем, что было два года назад. К тому же у Каракаса сильны связи с Москвой и Тегераном», – добавил политолог.

    «Если эти планы правдивы, то они вполне соответствуют приоритетам Трампа и его лозунгу America First. Его команда будет сосредоточена не на построении псевдомирового либерального порядка, а на политике в Западном полушарии. Канада, Мексика, Гренландия, Панама и Венесуэла укладываются в эту парадигму. Там и будет вестись основная работа США вместо того, чтобы тратить ресурсы на деятельность в Афганистане или в Ираке», – пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

    «Тут уже разговоры не просто про подбрюшье США, а более глобальный замысел. Очевидно, при Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро, действовавшей в США с 1823 года, суть которой состоит в том, что все Западное полушарие – Северная Америка, Южная Америка и острова Карибского бассейна – объявлялись сферой интересов Вашингтона», – констатировал собеседник.

    «Чрезвычайно богатая нефтью Венесуэла, по замыслу Трамп, сначала должна пережить смену режима, а потом будет попытка выбросить на рынки огромное количество нефти и так оздоровить американскую экономику. Также Трамп хочет обескровить геополитических конкурентов США, которые зарабатывают колоссальные деньги на нефти, и ударить по странам Залива, которые недолюбливают Трампа за его произраильскую позицию», – спрогнозировал аналитик.

    «Но не думаю, что у Трамп получится провернуть свои планы по Венесуэле – даже начиная с отстранения Мадуро. Но попыток они не оставят. Вообще, при Трампе у США более будет радикальный, бескомпромиссный подход к Венесуэле, Кубе и в целом ко всей в Латинской Америке», – подчеркнул эксперт.

    «В США вместе с Трампом к власти приходит команда, которая настроена очень «по-ястребиному» в отношении Кубы и Венесуэлы.

    Она тесно работает с кубинской и венесуэльской диаспорами, которые проживают в США, будущий госсекретарь Марко Рубио сам кубинец по происхождению, и диаспоры очень негативно относятся к действующей власти в Гаване и в Каракасе. Поэтому при Трампе Белый дом вернется в режим максимального санкционного давления в отношении и Кубы, и Венесуэлы», – соглашается американист Малек Дудаков.

    «Команда Трампа понимает чаяния этой части своего электората, а кубинцы и венесуэльцы в США массово голосуют за Трампа. Они надеются, что у них на исторической родине случится падение режимов, и они смогут вернуться туда и устроить транзит власти, получить страны под свой контроль. Сюда же относятся и планы США о снятии санкций против Венесуэлы в обмен на то, что она примет венесуэльских мигрантов. В США уезжала «пятая колонна» – недовольные Мадуро. Их возвращение на родину может создать внутреннюю нестабильность в Венесуэле», – заметил он.

    «Помочь Трампу могут и крупные американские нефтяные компании, которые хотят добывать углеводороды в Южной Америке. При этом, команда действующего президента США Джо Байдена пыталась лавировать по теме Латинской Америки. Думаю, исключение Кубы из списка стран спонсоров терроризма – это намек Трампу, чтобы он актуализировал эту повестку и пытался договариваться с южными соседями», – резюмировал собеседник.

    Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены режима в Венесуэле – свержения президента Николаса Мадуро, сообщат американское издание Axios со ссылкой на советника Трампа, участвующего в обсуждениях внешней политики. Команда Трампа хочет, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого сирийского лидера Башара Асада.

    Но смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники Трампа. «Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», – заявили в команде Трампа.

    «Там все неустойчиво», – сказал советник Трампа, занимающийся переговорами по внешней политике, о ситуации в Венесуэле. По его словам, «Мадуро буквально разрушает страну. Там огромные проблемы с беженцами, они отправляют преступников в США, добыча нефти падает, а также в Венесуэле проявляют активность китайцы, русские и кубинцы».

    Богатая нефтью и бедная деньгами Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей, которая возвела себя в ранг национального государства», заявил ранее сенатор от Флориды Марко Рубио.

    Интерес Трампа к смене режима в Венесуэле усилился после принятого во вторник в последнюю минуту решения президента Байдена ослабить ограничения США в отношении Кубы, социалистический режим которой Трамп считает центром проблем Латинской Америки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ожидать от Трампа в 2025 году, а также выясняла, почему к территориальным претензиям избранного президента США следует отнестись всерьез.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    19 января 2025, 01:34 • Новости дня
    Администрация Трампа запланировала смену власти в Венесуэле без применения оружия

    Трамп захотел сменить власть в Венесуэле без военных действий

    Администрация Трампа запланировала смену власти в Венесуэле без применения оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа рассматривает смену правительства Венесуэлы, не прибегая к военным действиям, сообщают источники в окружении избранного президента США.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа решила добиться изменения руководства и правительства Венесуэлы, однако исключала использование военной силы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник из команды Трампа. По словам анонимных советников, Трамп ожидает, что судьба президента Венесуэлы Николаса Мадуро станет схожа с судьбой Башара Асада, который покинул свой пост в декабре 2024 года.

    Советники администрации Трампа сообщили, что смена режима в Венесуэле не предполагает военных действий. «Мы не возражаем, если Мадуро станет соседом Асада в Москве», – сообщил один из советников порталу Axios.

    Интерес Трампа к Венесуэле усилился на фоне действий нынешнего президента США Джо Байдена, направленных на исключение Кубы из списка государств-спонсоров терроризма. Восьмого декабря 2024 года сирийская вооруженная оппозиция захватила гостелевидение в Дамаске, заявив о контроле над страной. Позже Башар Асад покинул Сирию, после переговоров с участниками конфликта и прибыл в Москву, где РФ предоставила ему убежище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон не признал инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличил награду за его поимку до 25 млн долларов, а также за информацию о других высокопоставленных венесуэльских чиновниках. В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность посетить Белоруссию в 2025 году, что стало известно после его встречи с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, где обсуждалось преодоление санкционных барьеров.

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    17 января 2025, 20:36 • Новости дня
    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия

    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за холодной погоды

    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп решил провести инаугурацию в помещении ротонды Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане.

    Трамп подтвердил перенос своей инаугурации в ротонду Капитолия по причине холодной погоды, передает РИА «Новости». Как отметил политик в соцсети Truth Social, он распорядился, чтобы инаугурационная речь и другие речи были произнесены в этом помещении.

    Трамп также сообщил, что многочисленные высокопоставленные лица и гости будут приглашены в Капитолий для участия в церемонии. «Арктический холод охватывает страну. Я не хочу, чтобы люди пострадали», – написал он.

    Парад в день инаугурации пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда избранный президент отправится после своего вступления в должность.

    Последний раз инаугурация президента США проводилась в помещении в 1985 году, когда Рональд Рейган также во второй раз вступал в должность. В тот день столбик термометра в американской столице опускался до минус 14 градусов.

    По данным открытых источников, 20 января в Вашингтоне ожидается температура от минус двух до минус семи градусов Цельсия. В вечерние часы прогнозируется понижение температуры до минус 12 градусов.

    Ранее СМИ сообщили, что церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа перенесли в помещение из-за ожидающихся в Вашингтоне холодов.

    Также сообщалось, что Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции.

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    19 января 2025, 21:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа

    Захарова упрекнула Зеленского во вранье и насмешливо упомянула его зарубежные визиты

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.

    Захарова в своем Telegram язвительно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома.

    Дипломат с сарказмом спросила, не прорвало ли у Зеленского трубу, если ему не удается выбраться из дома.

    Захарова напомнила, что в 2024 году Зеленский посетил более 35 стран, и тогда домашние дела его не смущали. По ее словам, несмотря на начало нового года, Зеленский уже успел совершить попрошайнические визиты в Германию, Италию и Польшу.

    Также представитель МИД подчеркнула, что Зеленский трижды пытался добиться поездки в Вашингтон, но ему было отказано, и он об этом предпочел не упоминать. Захарова заключила, что президент Украины, по ее мнению, просто заврался.

    Ранее Мария Захарова заявила, что что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

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    17 января 2025, 16:03 • Новости дня
    AP: Трамп пригласил иностранных лидеров на инаугурацию в США в нарушение традиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции, сообщили СМИ.

    Как пишет Associated Press (AP), Трамп решил пригласить иностранных лидеров на церемонию своей инаугурации, что стало первым подобным случаем. В частности, приглашение получил китайский лидер Си Цзиньпин, однако в китайском МИД заявили, что вместо него приедет заместитель председателя Хань Чжэн, передает ТАСС.

    Приглашения также были отправлены ряду других мировых лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Парагвая Сантьяго Пенья подтвердили свое участие в церемонии. Впервые Японию на инаугурации президента США будет представлять глава МИД страны.

    Историк из Восточного университета штата Коннектикут Томас Балчерски отметил в беседе с Miami Herald, что приглашение глав государств на инаугурацию ранее не практиковалось. По его словам, подобные визиты могли бы сопровождаться официальными мероприятиями, такими как государственный ужин и совместная пресс-конференция, однако в день инаугурации они не планируются.

    Ранее стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

    В четверг NBC сообщило, что бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший примут участие в церемонии инаугурации Трампа, но не посетят официальный обед по этому случаю, при этом Обама отклонил личное приглашение.

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    17 января 2025, 17:42 • Новости дня
    Ушаков: Представителей России на инаугурации Трампа не будет

    Помощник президента Ушаков сообщил об отсутствии российских представителей на инаугурации Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «На инаугурации никто не будет представлять Россию», – заявил Ушаков журналистам, передает ТАСС. Инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января и пройдет в Вашингтоне.

    Ранее Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что стало отступлением от традиции. На церемонию приглашены лидеры правых европейских партий. Также был опубликован новый инаугурационный портрет Трампа.

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    17 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщают китайские агентства.

    Политики провели двустороннюю беседу по телефону, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа». Подробности разговора не приводятся.

    Ранее Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию, в китайском МИД уточнили, что вместо Си Цзиньпина на мероприятие приедет заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

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    17 января 2025, 16:19 • Новости дня
    NBC: Байден размышлял о помиловании Трампа после выборов в США
    NBC: Байден размышлял о помиловании Трампа после выборов в США
    @ Al Drago/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден рассматривал возможность помилования Дональда Трампа после его победы на выборах, сообщили СМИ.

    Как передает NBC, ссылаясь на данные близкого к Байдену источника, демократ обсуждал в частных беседах возможность этого шага как «жест великодушия», передает ТАСС.

    Однако, по словам источника, неизвестно, насколько серьезно Байден рассматривал этот вариант. В то же время представитель Белого дома сообщил, что вопрос о помиловании Трампа не обсуждался на официальном уровне.

    В пятницу The Washington Post сообщала, что Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут столкнуться с преследованием со стороны администрации Трампа после его инаугурации.

    Напомним, 10 января Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке.

    Ранее суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении Трампа.

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    17 января 2025, 18:44 • Новости дня
    Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином очень хорошим для обеих стран.

    «Я только что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас. Мы обсудили вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы. Председатель Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным», – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Кроме того, Трамп выразил надежду на совместное решение множества глобальных проблем, начав с обсуждения уже существующих вопросов.

    Си Цзиньпин по итогам разговора заявил, что он и Трамп придают большое значение взаимодействию и надеются на хорошее начало отношений во время нового срока президента США. В КНР рассчитывают, что американская сторона будет осторожна в вопросах, касающихся Тайваня. Центральное телевидение Китая сообщило о договоренности между лидерами создать стратегический канал связи для регулярных контактов по ключевым вопросам.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

    Ранее Трамп решил пригласить иностранных лидеров, включая Си Цзиньпина, на церемонию своей инаугурации.

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    20 января 2025, 02:56 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
    Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
    @ Henri Szwarc/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны, выступая на митинге в Вашингтоне.

    Трамп, выступая на митинге в Вашингтоне на спортивной арене Capital One, заявил о своих намерениях положить конец вооруженному конфликту на Украине и предотвратить третью мировую войну, передает ТАСС. «Я положу конец войне на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», – сказал он, подчеркивая важность этих задач для своей администрации.

    Трамп также отметил, что его политика направлена на достижение мирных договоренностей и стабилизацию ситуации в различных горячих точках мира. Президент подчеркнул, что его администрация будет прилагать все усилия для достижения этих целей, используя дипломатические инструменты.

    Кроме того, Трамп заявил о намерении отменить все «глупые и радикальные» указы действующего президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что это произойдет в течение нескольких часов после его инаугурации, намеченной на 20 января. «Каждый радикальный и глупый исполнительный указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу для вступления в должность», – заявил Трамп.

    Трамп также рассказал, как ему советовали не подписывать так много указов за один день. Однако он подчеркнул, что не намерен растягивать процесс: «Черта с два мы будем подписывать их неделями», подчеркнул Трамп, отмечая, что все будет сделано на следующий день.

    Напомним, ранее кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет анонсировал планы Трампа завершить все войны, чтобы перенаправить ресурсы на более значительные угрозы. Ранее Джо Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    18 января 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп собрал рекордные 150 млн долларов на инаугурацию

    Инаугурационный комитет Трампа привлек более 150 млн долларов на церемонию

    Tекст: Денис Тельманов

    Инаугурационный комитет Дональда Трампа с ноября собрал более 150 млн долларов, включая пожертвования от крупных компаний, таких как Microsoft и Google.

    Газета Washington Post сообщила, что инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа собрал более 150 млн долларов с начала ноября. Эти средства были привлечены после его победы на выборах 2024 года.

    Среди крупных доноров значатся такие компании, как Microsoft, Google, Meta, Uber, Boeing и Lockheed Martin, пожертвовавшие два млн долларов каждая. Окончательная сумма пожертвований станет известна спустя 90 дней после инаугурации, после подачи отчета в Федеральную избирательную комиссию.

    Некоторые доноры, как сообщается, решили не посещать инаугурацию, так как находятся «в списке ожидания» на мероприятие. В сравнении с предыдущими инаугурациями, нынешний сбор средств превзошел показатели 2017 года, когда комитет Трампа собрал около 107 млн долларов. Комитет Байдена в 2021 году привлек около 62 млн долларов.

    Газета отметила, что более 60% из 40 доноров, публично объявивших о своих взносах, впервые поддержали инаугурацию Трампа. В свою очередь, комитет Байдена получил 12 пожертвований на сумму не менее 1 млн долларов, тогда как в 2017 году Трамп привлек несколько десятков таких пожертвований.

    Ожидается, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, после чего он займет пост 47-го президента США, вернувшись в Белый дом после правления демократа Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп перенес церемонию инаугурации в ротонду Капитолия из-за ожидаемых морозов в Вашингтоне. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что Дональд Трамп решил провести инаугурацию в помещении ротонды Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане, из-за холодов. Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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    18 января 2025, 20:11 • Новости дня
    Эксперты: США ожидает экологическая дилемма в Гренландии

    Politico сообщило об угрозе экологической катастрофы в Гренландии из-за заброшенной базы США

    Tекст: Мария Иванова

    Издание Politico сообщило, что США могут столкнуться с экологическими проблемами из-за заброшенной военной базы подо льдами Гренландии, если страна попытается присоединить остров.

    Издание Politico предупредило о возможных экологических последствиях для США в случае присоединения Гренландии. Под льдами острова на глубине 30 метров находится заброшенная военная база Camp Century, построенная в 1959 году. База, работавшая на ядерном реакторе, была заброшена в 1967 году, но оставила после себя радиоактивные отходы, передает РИА «Новости».

    «США унаследуют экологическую дилемму, если они заявят права на этот крупный арктический остров», – говорится в сообщении.

    База Camp Century может стать источником загрязнения окружающей среды. Таяние льдов может вынести токсичные отходы в океан, или ледяной массив, в котором погребена база, может отколоться. Politico отмечает, что подобные события маловероятны в текущем столетии, но глобальное потепление меняет прогнозы. Гренландские власти выразили обеспокоенность возможным загрязнением экосистемы острова.

    Депутат Пипалук Линге заявила, что гренландцы обеспокоены влиянием заброшенных американских баз. «Есть много мест, где США оставили тонны мусора», – отметила Линге.

    База Camp Century, по данным издания, служила «сверхсекретным объектом» для испытания возможности запуска ядерных ракет из Арктики.

    Трамп ранее заявлял о стратегической важности Гренландии для США. Однако гренландские власти отказались обсуждать возможность продажи острова, подчеркивая его автономный статус в составе королевства Дания. Трамп в 2024 году назвал владение Гренландией «абсолютной необходимостью».

    Ранее председатель оппозиционной партии Гренландии Пеле Броберг заявил, что мировые державы стремятся завоевать остров ради его природных ресурсов, не учитывая мнение местных жителей.

    Гренландия не стремится стать частью Соединенных Штатов, но открыта для делового сотрудничества, подчеркнула министр Наая Натаниэльсен.

    Между тем премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что избранный президент США Дональд Трамп не отказался от претензий на контроль над Гренландией и продолжает угрожать Дании торговой войной.

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    19 января 2025, 23:19 • Новости дня
    NYT: Россия сохранит освобожденные территории Украины по сделке с США

    Американские чиновники признают, что Москва сохранит за собой 20% территории Украины

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти предполагают, что по условиям будущего соглашения с участием США Россия сможет сохранить свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, пишет газета New York Times.

    По данным издания, большинство американских чиновников из администрации как Байдена, так и Трампа в частных беседах признают, что Россия, вероятно, сохранит свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подход избранного президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта включает территориальные уступки в пользу России. Это согласуется с более ранними данными, которые указывали, что план Трампа в прошлом году включал отказ Киева от стремления к членству в НАТО и предоставление территориальных уступок в обмен на мирное решение.

    Обозреватели New York Times отмечают, что текущие обсуждения и признания американских чиновников свидетельствуют о том, что в США рассматриваются различные сценарии для разрешения конфликта на Украине. Один из них предполагает достижение консенсуса относительно территориальных уступок в обмен на стабильность в регионе.

    Ранее сообщалось, что примерно половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией. До этого Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    18 января 2025, 09:41 • Новости дня
    WP: Решение Трампа перенести инаугурацию в Капитолий удивило организаторов

    WP: Решение Трампа перенести инаугурацию в Капитолий стало неожиданным для организаторов

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп перенес церемонию инаугурации в Ротонду Капитолия из-за ожидаемых морозов в Вашингтоне, что стало неожиданностью для организаторов, отмечает The Washington Post (WP)

    Газета The Washington Post сообщила, что решение Трампа перенести церемонию инаугурации в Ротонду Капитолия стало неожиданным для организаторов, гостей мероприятия и правоохранительных органов.

    Инаугурация Дональда Трампа должна была пройти 20 января на открытом воздухе, но из-за прогнозируемой температуры до минус 12 градусов Цельсия было принято решение о переносе.

    Организаторы и сотрудники правоохранительных органов, узнав о переносе, были вынуждены провести экстренные заседания. Члены Конгресса и сотни тысяч людей, готовившихся к церемонии, также были удивлены и вынуждены изменить свои планы. В Капитолии начались работы по сооружению новой трибуны для инаугурации в Ротонде.

    При этом протестующие против предполагаемой миграционной политики Трампа заявили о намерении продолжать демонстрации, несмотря на низкие температуры. Один из участников протестов отметил, что «это не первый случай, когда правительство уходит в закрытое помещение, а прогрессивные движения остаются снаружи».

    Трамп также сообщил, что инаугурационная речь будет транслироваться на арене Capital One, где пройдет парад. После церемонии он планирует присоединиться к собравшимся на арене. Оставшиеся мероприятия, такие как митинг 19 января и три бала 20 января, состоятся по плану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп решил провести инаугурацию в помещении ротонды Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане. СМИ сообщили, что церемонию инаугурации перенесли из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне.

    Между тем Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США.

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