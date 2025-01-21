Трамп похвалил Овечкина на митинге в Вашингтоне

Трамп вновь похвалил Овечкина во время митинга на арене «Вашингтона»

Tекст: Мария Иванова

В своей речи на арене клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Дональд Трамп вновь отметил заслуги Александра Овечкина, передает РИА «Новости». Президент США назвал российского хоккеиста отличным игроком, в очередной раз обращая внимание на его вклад в спорт.

«Я хотел бы сказать спасибо. Просто посмотрите на эту арену и на людей на ней. Нет свободных мест. Спасибо всем на этой арене, вы, ребята, фантастичные. Хоккейная команда также отличная. Овечкин очень хорош, верно? Он отлично делает свое дело. Спасибо арене, фантастика!» – заявил Трамп.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На данный момент он забросил 874 шайбы в 1456 матчах в регулярных чемпионатах лиги. Лидерство в этом списке удерживает канадец Уэйн Гретцки с 894 голами в 1487 матчах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее Дональд Трамп оценил мастерство Александра Овечкина, назвав его великим игроком на митинге в Вашингтоне.

Николай Валуев заявил, что слова Трампа об Овечкине могут свидетельствовать о желании США начать переговоры с Россией.

Между тем Александр Овечкин не планировал посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа.