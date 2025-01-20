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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    13 комментариев
    20 января 2025, 18:41 • Новости дня

    СМИ: Овечкин не приедет на инаугурацию Трампа

    «Матч ТВ»: Овечкин не посетит инаугурацию Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа, сообщил близкий к ситуации источник.

    Овечкин не собирается присутствовать на сегодняшней инаугурации Дональда Трампа, он находится с «Вашингтоном», у которого запланирована серия выездных матчей, сказал собеседник «Матч ТВ».

    Согласно календарю чемпионата НХЛ, матчи «Вашингтон Кэпиталз» начнутся 21 января в Эдмонтоне, продолжатся 23 января в Сиэтле и завершатся 25 января в Ванкувере.

    Ранее Трамп отметил мастерство российского хоккеиста Александра Овечкина во время своего выступления на митинге в Вашингтоне и назвал его великим игроком.

    20 января 2025, 08:58 • Новости дня
    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине

    Журналист из Ирландии упрекнул Блинкена в изменении позиции по России и Украине

    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) напомнил Энтони Блинкену его прошлые слова о необходимости сохранения исторических и культурных связей между Россией и Украиной.

    Боуз напомнил Блинкену, покидающему должность госсекретаря США, его слова, сказанные несколько лет назад об отношениях России и Украины, сообщает РИА «Новости». В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают важность особых исторических и культурных связей между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, должны сохраняться.

    Боуз резко прокомментировал нынешнюю ситуацию, заявив: «Но теперь, благодаря ему и его коррумпированному боссу с деменцией, миллион украинцев мертв». Это высказывание привлекло внимание на фоне продолжения конфликта на Украине и роли США в этом контексте.

    Энтони Блинкен занимает пост государственного секретаря с 26 января 2021 года. До этого он работал в администрации Барака Обамы с 2013 по 2017 год, где исполнял обязанности заместителя главы Госдепа и заместителя советника президента по национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден заявил на канале MSNBC, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО.

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    19 января 2025, 21:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа

    Захарова упрекнула Зеленского во вранье и насмешливо упомянула его зарубежные визиты

    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.

    Захарова в своем Telegram язвительно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома.

    Дипломат с сарказмом спросила, не прорвало ли у Зеленского трубу, если ему не удается выбраться из дома.

    Захарова напомнила, что в 2024 году Зеленский посетил более 35 стран, и тогда домашние дела его не смущали. По ее словам, несмотря на начало нового года, Зеленский уже успел совершить попрошайнические визиты в Германию, Италию и Польшу.

    Также представитель МИД подчеркнула, что Зеленский трижды пытался добиться поездки в Вашингтон, но ему было отказано, и он об этом предпочел не упоминать. Захарова заключила, что президент Украины, по ее мнению, просто заврался.

    Ранее Мария Захарова заявила, что что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    Коментарии (0)
    20 января 2025, 02:56 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
    Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
    @ Henri Szwarc/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны, выступая на митинге в Вашингтоне.

    Трамп, выступая на митинге на спортивной арене Capital One в Вашингтоне, заявил о своих намерениях положить конец вооруженному конфликту на Украине и предотвратить третью мировую войну, передает ТАСС.

    «Я положу конец войне на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», – сказал он, подчеркивая важность этих задач для своей администрации.

    Трамп также отметил, что его политика направлена на достижение мирных договоренностей и стабилизацию ситуации в различных горячих точках мира. Президент подчеркнул, что его администрация будет прилагать все усилия для достижения этих целей, используя дипломатические инструменты.

    Кроме того, Трамп заявил о намерении отменить все «глупые и радикальные» указы действующего президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что это произойдет в течение нескольких часов после его инаугурации, намеченной на 20 января.

    «Каждый радикальный и глупый исполнительный указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу для вступления в должность», – заявил Трамп.

    Трамп также рассказал, как ему советовали не подписывать так много указов за один день. Однако он подчеркнул, что не намерен растягивать процесс: «Черта с два мы будем подписывать их неделями», подчеркнул Трамп, отмечая, что все будет сделано на следующий день.

    Напомним, ранее кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет анонсировал планы Трампа завершить все войны, чтобы перенаправить ресурсы на более значительные угрозы. Ранее Джо Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    20 января 2025, 12:52 • Новости дня
    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине

    Валуев счел слова Трампа об Овечкине предлогом для отвлечения внимания

    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что слова Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине могут свидетельствовать о желании США начать переговоры с Россией.

    В ходе митинга на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» Трамп назвал Овечкина отличным игроком, передает РИА «Новости».

    Валуев отметил, что такие высказывания неслучайны, они могут свидетельствовать о намерении избранного президента США наладить диалог с Россией. Однако, по мнению политика, это заявление является, скорее, отвлекающим маневром.

    Он подчеркнул: «Ничего не случайно. Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение – лишь вишенка на торте для отвлечения внимания».

    Валуев считает, что Трамп, возможно, использует такие заявления, чтобы переключить внимание общественности на менее значимые темы, в то время как ключевые переговоры могут пока оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на митинге в Вашингтоне высоко оценил мастерство Овечкина, назвав его великим игроком.

    При этом комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подчеркнул, что Овечкин стремится побить рекорд Гретцки, представляя «Вашингтон Кэпиталз», а не Россию.

    Между тем сообщалось, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным для обсуждения возможности личной встречи по урегулированию конфликта на Украине.

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    20 января 2025, 08:10 • Новости дня
    WP: Десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку по требованию Трампа

    WP: Десятки сотрудников Госдепартамента США уволились по требованию команды Трампа

    WP: Десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку по требованию Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Десятки сотрудников Госдепартамента США вынуждены уйти в отставку по требованию команды нового президента Дональда Трампа, что демонстрирует решимость его администрации разорвать связи с предыдущей властью, отмечает Washington Post.

    Десятки сотрудников Госдепартамента США ушли в отставку по требованию команды избранного президента Дональда Трампа.

    Это увольнение призвано продемонстрировать «решительный разрыв» новой администрации с предыдущей командой Джо Байдена, передает Washington Post.

    По имеющейся информации, высокопоставленные дипломаты, такие как помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс, покидают свои должности в полдень понедельника, что совпадает с временем инаугурации Трампа.

    Собеседник издания из числа уволенных дипломатов отметил, что требование об отставке было профессиональным и лишенным личных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении подписать почти 100 указов после инаугурации для отмены решений администрации Джо Байдена.

    Трамп также поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации для обсуждения личной встречи по урегулированию конфликта на Украине. Выступая на митинге в Вашингтоне, Трамп пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Коментарии (8)
    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    20 января 2025, 01:12 • Новости дня
    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году

    Блинкен в 2022 году настоял на продолжении конфликта Украины, вопреки Пентагону

    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году
    @ Chris Kleponis/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2022 года настаивал на продолжении боевых действий Украиной, несмотря на позицию Пентагона, который советовал Киеву перейти к мирным переговорам, сообщила The New York Times.

    По информации издания, Блинкен отстаивал продолжение боевых действий Украиной, в то время как Пентагон рекомендовал Киеву начать мирные переговоры. Госсекретарь, представляя более агрессивную линию, чем руководство Пентагона, стремился укрепить военную поддержку Украины, говорится в материале.

    Как отметили обозреватели, в то время Блинкен рассматривался как «военный стратег» и выступал против менее рискованной позиции Пентагона, активно поддерживая отправку Украине более мощного вооружения. В это же время, Марк Милли, занимавший тогда пост председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, выразил мнение о необходимости для Украины начать переговоры с Россией.

    Напомним, 8 января Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня. До этого он усомнился в способности Киева «вернуть» утерянные территории.

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    20 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Rebelion: Разрешение Украине бить ATACMS по России начало третью мировую

    Rebelion: Разрешение атак ATACMS по России стало началом третьей мировой войны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России стало началом третьей мировой войны, пишет испанское издание Rebelion.

    Как пишет Rebelion, решение президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на удары по России дальнобойными ракетами ATACMS фактически знаменует начало третьей мировой войны.

    Издание подчеркивает, что противостояние между крупными ядерными державами может достигнуть масштабов, невиданных со времен холодной войны, передает РИА «Новости»

    В статье также выражается беспокойство по поводу возможного перерастания этого конфликта в полноценную третью мировую войну с применением ядерного оружия. Автор публикации полагает, что подобный сценарий стал более реальным после принятия решения Вашингтоном.

    В ноябре прошлого года США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся под угрозой дальнобойного вооружения ВСУ, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG.

    В январе в ответ на обстрелы Белгородской области ВСУ ракетами ATACMS Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины, где среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч».

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    20 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Трамп поручил организовать разговор с Путиным после инаугурации

    Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину после инаугурации

    Трамп поручил организовать разговор с Путиным после инаугурации
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, чтобы обсудить возможность личной встречи для урегулирования конфликта на Украине.

    Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Основной темой предполагаемого разговора станет обсуждение личной встречи между Трампом и Путиным в ближайшие месяцы. CNN сообщает, что целью такой встречи является попытка положить конец конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал сосредоточиться на защите границ США, а также назвал Александра Овечкина великим игроком. Кроме того, Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине.

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    20 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не смогла согласовать встречу с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако пока нет согласованной даты, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью.

    По словам Пинью, на данный момент нет запланированных встреч между лидерами. Она заявила: «Есть попытки согласовать встречу как можно скорее, но пока нет конкретной даты для такой встречи», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

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    20 января 2025, 09:33 • Новости дня
    Fox News: Трамп закроет программы инклюзивности в США

    Fox News: Трамп закроет все программы инклюзивности в правительстве США после инаугурации

    Fox News: Трамп закроет программы инклюзивности в США
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и намерен установить законодательное определение биологического пола, отмечает Fox News.

    Как сообщает Fox News, Дональд Трамп после инаугурации намерен закрыть все программы по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральном правительстве США. По словам источников, он планирует подписать указ, который закрепит официальное определение биологического пола, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о своем намерении «покончить с трансгендерным безумием» в стране. В декабре, выступая в Финиксе, он пообещал прекратить изменения пола у детей через хирургические операции, выдворить трансгендеров из армии и образовательных учреждений и запретить мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях.

    Некоторые американские ведомства уже начали сворачивать свои программы по разнообразию. В частности, Федеральное бюро расследований закрыло соответствующее управление в декабре 2022 года. От аналогичных отделов начали отказываться и крупные компании, такие как Amazon, Meta, McDonald's, Ford и Walmart.

    В частности, корпорация Meta* решила убрать тампоны для небинарных персон и трансгендеров из мужских туалетов своих офисов, что вызвало противоречивую реакцию среди сотрудников компании.

    Недавние пожары вокруг Лос-Анджелеса показали, что работа пожарного заключается в тушении пожаров, а не в участии в гей-парадах.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке».

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    20 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Politico: ЕС оказался перед выбором между США и КНР из-за Трампа
    Politico: ЕС оказался перед выбором между США и КНР из-за Трампа
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избрание Дональда Трампа президентом США ставит Европейский союз перед стратегической дилеммой, в которой ЕС предстоит выбрать, с кем он сейчас – с Пекином или с Вашингтоном, пишет Politico.

    Приход Дональда Трампа к власти в США ставит перед Европейским союзом серьезный выбор между поддержкой Вашингтона или Пекина, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Новоизбранный президент США, согласно изданию, не планирует проводить мягкую политику в отношении Китая, что вынуждает Брюссель рассматривать варианты дальнейшего сотрудничества.

    ЕС стоит либо подчиниться требованиям Трампа и отказаться от китайских товаров, либо оставить американского президента противостоять Китаю в одиночку, говорится в материале.

    Оба сценария могут подорвать единство европейских стран и ослабить экономику, которая уже находится в шатком состоянии. Первый вариант чреват негативными ответными мерами со стороны Китая, а второй может привести к введению США тарифов на европейские товары. Европейские обозреватели отметили, что «даже самые сильные в Европе могут не выжить».

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и назвал их результаты «очень хорошими» для обеих стран.

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    19 января 2025, 23:19 • Новости дня
    NYT: Россия сохранит освобожденные территории Украины по сделке с США

    Американские чиновники признают, что Москва сохранит за собой 20% территории Украины

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти предполагают, что по условиям будущего соглашения с участием США Россия сможет сохранить свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, пишет газета New York Times.

    По данным издания, большинство американских чиновников из администрации как Байдена, так и Трампа в частных беседах признают, что Россия, вероятно, сохранит свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подход избранного президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта включает территориальные уступки в пользу России. Это согласуется с более ранними данными, которые указывали, что план Трампа в прошлом году включал отказ Киева от стремления к членству в НАТО и предоставление территориальных уступок в обмен на мирное решение.

    Обозреватели New York Times отмечают, что текущие обсуждения и признания американских чиновников свидетельствуют о том, что в США рассматриваются различные сценарии для разрешения конфликта на Украине. Один из них предполагает достижение консенсуса относительно территориальных уступок в обмен на стабильность в регионе.

    Ранее сообщалось, что примерно половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией. До этого Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    20 января 2025, 08:42 • Новости дня
    Fox News: Трамп переименует Мексиканский залив в Американский

    Fox News: Трамп намерен подписать указ о переименовании Мексиканского залива в Американский

    Fox News: Трамп переименует Мексиканский залив в Американский
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о переименовании Мексиканского залива в Американский, обосновывая свое решение тем, что новое название звучит «красиво и уместно», сообщает телеканал Fox News.

    Как сообщает Fox News, Дональд Трамп, который вскоре вернется в Белый дом, намерен подписать указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Это решение станет частью более широкой инициативы, включающей подписание более 200 законов, касающихся изменений в названиях различных географических объектов.

    Трамп заявил о своем намерении назвать залив Американским во время выступления 7 января в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Он подчеркнул, что считает новое название «более красивым и подходящим для данного региона».

    Республиканец, известный своими резкими и нестандартными заявлениями, ранее неоднократно предлагал переименовывать объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что планирует представить законопроект о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.

    Между тем президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила вернуть название Мексиканская Америка всему континенту после заявления Дональда Трампа о возможном переименовании Мексиканского залива.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп в итоге превратит Мексику в американскую Украину.

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    20 января 2025, 03:06 • Новости дня
    Трамп назвал Овечкина великим игроком на митинге в Вашингтоне

    Трамп отметил Овечкина как великого игрока на арене Capital One в Вашингтоне

    Tекст: Максим Попов

    На митинге в Вашингтоне Дональд Трамп высоко оценил мастерство российского хоккеиста Александра Овечкина, назвав его великим игроком, выступая перед своими сторонниками на арене Capital One.

    На митинге в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина «великим игроком», передает ТАСС. Митинг прошел на спортивной арене Capital One, которая является домашней площадкой клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

    Во время своего выступления Трамп выразил благодарность владельцам арены, отметив их поддержку и успехи команды. «Хотел бы поблагодарить владельцев этой арены. Они потрясающие. Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин – это великий игрок, не так ли?», – добавил будущий глава Белого дома.

    До этого сообщалось, что Овечкин забросил 874-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 20 голов.

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    Социолог объяснила подоплеку самого грустного понедельника в году

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Украинские выборы становятся делом России и США

    Все больше признаков того, что в 2025 году на Украине все-таки состоятся выборы президента страны. Почему главе киевского режима Зеленскому будет трудно от этого уклониться, кто будет участвовать в выборах и каким окажется их результат? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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