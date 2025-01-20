Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
СМИ: Овечкин не приедет на инаугурацию Трампа
«Матч ТВ»: Овечкин не посетит инаугурацию Трампа
Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа, сообщил близкий к ситуации источник.
Овечкин не собирается присутствовать на сегодняшней инаугурации Дональда Трампа, он находится с «Вашингтоном», у которого запланирована серия выездных матчей, сказал собеседник «Матч ТВ».
Согласно календарю чемпионата НХЛ, матчи «Вашингтон Кэпиталз» начнутся 21 января в Эдмонтоне, продолжатся 23 января в Сиэтле и завершатся 25 января в Ванкувере.
Ранее Трамп отметил мастерство российского хоккеиста Александра Овечкина во время своего выступления на митинге в Вашингтоне и назвал его великим игроком.