Кишинев запросил у России данные о газовых компаниях для Приднестровья

Молдавия запросила у России список компаний для поставок газа в Приднестровье

Tекст: Ольга Иванова

Министерство иностранных дел Молдавии направило официальный запрос в посольство России в Кишиневе о возможных поставщиках природного газа в Приднестровье, сообщает РИА «Новости». Пресс-секретарь молдавского правительства Даниэл Водэ уточнил, что запрос касается информации о компаниях, которые могут быть задействованы в этом процессе.

В своем заявлении Водэ отметил, что официальный ответ на запрос пока не получен. Он подчеркнул, что после получения данных правительство намерено проверить компании на соответствие законодательству Молдавии и международным нормам.

Кишинев продолжает мониторинг ситуации с поставками газа и готов принимать необходимые меры в рамках своей юрисдикции. Власти подчеркивают важность соблюдения правовых норм в этом вопросе, чтобы гарантировать прозрачность и законность всех операций.

Напомним, 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения транзита Украиной и отказа Кишинева выплачивать долг Газпрому, в то время как Кишинев продолжает получать энергоресурсы от европейских стран, что привело к росту тарифов, а Приднестровье оказалось в полной газовой блокаде.

Ранее сообщалось, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

Президент Молдавии Майя Санду уверена, что поставки российского газа в Приднестровье через посредников нарушают международные санкции и законодательство страны, но готова обеспечить регион теплом и считает, что Газпром мог бы организовать поставки через «Молдовагаз».