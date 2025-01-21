Минцифры сообщило о хакерской атаке на подрядчика «Ростелекома»

Tекст: Ольга Иванова

Хакерская атака на инфраструктуру подрядчика «Ростелекома» не затронула данные портала «Госуслуги». Минцифры в Telegram-канале заявило, что чувствительные персональные данные клиентов «Ростелекома» также не пострадали. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Компания «Ростелеком» ранее предупредила о вероятной утечке данных из инфраструктуры подрядчика. Однако было отмечено, что эта утечка, по предварительной информации, не касалась особо чувствительных персональных данных. Пользователям рекомендовали сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию для повышения безопасности.

Официальный представитель Минцифры отметил: «Чувствительные данные абонентов «Ростелекома» не утекли. Сегодня на инфраструктуру подрядчика «Ростелекома» была совершена хакерская атака. Она никак не затронула Госуслуги. Все данные портала находятся под надежной защитой. Упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов-физических лиц. На них не хранятся и не обрабатываются персданные».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. В СМИ сообщали, что в Роскомнадзоре заявили, что в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой, но ведомство пока не знает, почему это произошло.