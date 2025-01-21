Аналитики оценили эффект от внедрения генеративного ИИ в странах БРИКС+

Искусственный интеллект может принести странам БРИКС+ до 600 млрд долларов к 2030 году

Tекст: Максим Попов

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад компании «Яков и Партнеры», генеративный ИИ может принести странам БРИКС+ экономическую выгоду в размере 350-600 млрд долларов к 2030 году. Полный экономический потенциал от имплементации генеративных моделей может достигнуть 0,9-1,4 трлн долларов, что составит 20% от общего эффекта искусственного интеллекта в этих странах.

Генеративный ИИ – это технология, способная сама создавать текстовые, аудиовизуальные материалы и музыку. Известные модели, такие как ChatGPT и YandexGPT, уже широко используются в мире. Развитие этой технологии в странах БРИКС+ происходит неравномерно: Китай достиг уровня западных решений к середине 2023 года, в то время как Россия и ОАЭ лишь начали активное развитие своих моделей.

Эксперты отметили, что почти 70% экономического эффекта от использования генеративного ИИ ожидается в таких отраслях, как банковский сектор, розничная торговля, машиностроение, энергетика, электроника и IT. Географически более 86% эффекта приходится на Китай, в то время как Индия, Бразилия и Россия получают 12%, остальные страны объединения – менее 2%. За счет быстрого развития своих технологий, Китай идет вровень с США в этой сфере, в то время как остальные страны БРИКС+ идут с небольшим отставанием.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по использованию ИИ для дополнительного обучения школьников и поддержки регионов по безопасным технологиям в госуправлении.