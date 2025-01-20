Трамп объявил о планах установить флаг США на Марсе

Трамп заявил о планах расширить территорию США и колонизировать Марс

Tекст: Вера Басилая

По словам Трампа, страна видит себя растущей нацией, которая несет свой флаг к новым горизонтам и следует своей судьбе к звездам, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты вновь будут видеть себя растущей нацией, которая увеличивает свое процветание, расширяет свою территорию, строит свои города, вселяет надежды и несет свой флаг к новым и прекрасным горизонтам, идя за своей судьбой к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс», – заявил 47-й президент США в свое инаугурационной речи.

Ранее в своей первой речи в должности 47-го президента США Дональд Трамп заявил о приоритете интересов Америки и пообещал укрепление страны до небывалого уровня. Трамп также объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом.

В понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.