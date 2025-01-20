Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Психологи направили открытое письмо премьеру Словакии
Психологи направили открытое письмо премьеру Словакии Фицо
Словацкие психологи и психиатры написали открытое письмо премьер-министру Роберту Фицо с критикой его поведения и призывом к самоанализу. Более 100 специалистов подчеркнули, что его действия вызывают недовольство и поляризуют общество.
«Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность коррекции вашего политического поведения, включая обдумывание ухода из профессиональной политики», – говорится в тексте обращения, сообщает РИА «Новости».
Авторы письма считают, что Фицо манипулирует фактами и нападает на своих политических оппонентов, журналистов и граждан, которые не согласны с его политикой. По их мнению, его «политическое поведение и провозглашаемые взгляды поляризуют общество и влияют на его эмоциональную атмосферу». Это, как считают психологи, ведет к фрустрации и недовольству значительной части населения.
Они выразили недовольство внешнеполитическими инициативами Фицо, противоречащими, по их мнению, политике Евросоюза и НАТО.
В ответ на это Фицо заявил, что инициаторы письма злоупотребляют своей профессией в политических целях. Он также напомнил, что его правительство было выбрано демократическим путем.
Ранее сообщалось, что Фицо, «исчезнувший» после поездки в Москву, был обнаружен во Вьетнаме, в роскошном отеле Capella Hano.