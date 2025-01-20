Психологи направили открытое письмо премьеру Словакии Фицо

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность коррекции вашего политического поведения, включая обдумывание ухода из профессиональной политики», – говорится в тексте обращения, сообщает РИА «Новости».

Авторы письма считают, что Фицо манипулирует фактами и нападает на своих политических оппонентов, журналистов и граждан, которые не согласны с его политикой. По их мнению, его «политическое поведение и провозглашаемые взгляды поляризуют общество и влияют на его эмоциональную атмосферу». Это, как считают психологи, ведет к фрустрации и недовольству значительной части населения.

Они выразили недовольство внешнеполитическими инициативами Фицо, противоречащими, по их мнению, политике Евросоюза и НАТО.

В ответ на это Фицо заявил, что инициаторы письма злоупотребляют своей профессией в политических целях. Он также напомнил, что его правительство было выбрано демократическим путем.

Ранее сообщалось, что Фицо, «исчезнувший» после поездки в Москву, был обнаружен во Вьетнаме, в роскошном отеле Capella Hano.