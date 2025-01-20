Названо число погибших в секторе Газа с октября 2023 года

Число жертв в секторе Газа с октября 2023 года превысило 47 тыс. человек

Tекст: Дарья Григоренко

По данным, обнародованным в Telegram-канале Минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали 47 035 человек, а ранения различной степени тяжести получили более 111 тыс. жителей анклава, передает ТАСС.

Кроме того, Минздрав сообщил, что за последние сутки в секторе Газа обнаружили тела еще 122 погибших. Более 340 человек обратились за медицинской помощью. Эти данные свидетельствуют о продолжающейся напряженности в регионе и значительных потерях среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что в результате израильских обстрелов, которые продолжаются с осени 2023 года, в Ливане погибли 2306 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экономический ущерб Палестине из-за военных действий достиг 14–20 млрд долларов, причем его размер зависит от распространения конфликта.