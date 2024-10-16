Всемирный банк оценил ущерб Палестине в 14-20 млрд долларов

Президент Всемирного банка сообщил о разрушениях в Палестине на сумму 14-20 млрд долларов

Tекст: Денис Тельманов

Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил в интервью агентству Reuters, что военные действия в Палестине причинили разрушения на сумму от 14 до 20 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС.

В оценке ущерба участвовали также ООН и ЕС. Банга подчеркнул, что если конфликт не распространится далее, то мировой экономике не будет нанесен значительный ущерб, так как Палестина и сектор Газа имеют небольшой вклад в международную экономику.



Однако, по его словам, если конфликт перекинется на другие регионы с более значимыми экономиками, это может привести к гораздо более серьезным последствиям для мировой экономики. Это связано с тем, что такие регионы обеспечивают значительную долю добычи полезных ископаемых, металлов и нефти.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа ранее отметил в газете The Washington Post, что разрушения в секторе Газа стали беспрецедентными, и для их восстановления потребуется международная помощь. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки боевиков ХАМАС на израильскую территорию, что привело к военной операции Израиля в Газе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган охарактеризовал создание Израиля как катастрофу для палестинцев, в результате чего были изгнаны около миллиона человек.

Вице-президент Никарагуа объявила, что президент поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за его политики в отношении Палестины.

Тегеран через Швецию передал Соединенным Штатам предупреждение о невмешательстве в ракетный конфликт с Израилем.