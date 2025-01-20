  • Новость часаТрамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
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    Россия и Иран бросают вызов глобальным структурам управления Запада
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    Главком ВСУ признал отсутствие средств для перехвата «Орешника»
    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    24 комментария
    20 января 2025, 04:37 • Новости дня

    Морпех ВСУ обжаловал пожизненный срок в Верховном суде России

    Морпех ВСУ, осужденный за убийства в Мариуполе, подал жалобу в Верховный суд России

    Tекст: Максим Попов

    Денис Мирза, осужденный на пожизненное за убийства в Мариуполе, обжаловал приговор в Верховном суде, рассмотрение дела назначено на февраль 2025 года.

    Как сообщает ТАСС, бывший начальник службы радиационной, химической и биологической защиты отдельного батальона морской пехоты ВСУ Денис Мирза, подал жалобу в Верховный суд РФ. Мирза был осужден за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, а Верховный суд ДНР ранее приговорил его к пожизненному лишению свободы.

    В суде сообщили: «В суд поступила жалоба Мирза Д. В. по делу об убийстве трех жителей Мариуполя. Рассмотрение жалобы назначено на 6 февраля 2025 года».

    Обвинение в убийстве основывается на инцидентах, произошедших в марте 2022 года, когда Мирза находился на боевой позиции на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища. Следствие утверждает, что он застрелил мирного жителя, а также совместно с сослуживцем расстрелял двух гражданских в подвале этого учреждения. Также он отдал приказ об устранении трех мирных жителей, двое из которых скончались на месте.

    18 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге

    Датский инструктор Йепп Хансен уничтожен ударом по учебному центру в Кривом Роге

    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге
    @ Staff Sgt. William Rosado/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16, сообщили в силовых структурах.

    В результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен. Он был известен как специалист по эксплуатации истребителей F-16, передает ТАСС.

    Ранее вуз с военными в Кривом Роге треснул после удара «Искандерами».

    Сообщалось, что здание закрытого вуза, использовавшееся ВСУ как казарма, подверглось двойному удару ракет «Искандер».

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    18 января 2025, 12:43 • Новости дня
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе КБ «Луч», сообщили в Минобороны.

    Как отметили в российском оборонном ведомстве, конструкторское бюро (КБ) «Луч» осуществляет проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также снарядов к РСЗО «Ольха».

    Намеченные wели удара были достигнуты, все объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области.

    Позднее российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    18 января 2025, 16:25 • Новости дня
    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море

    Захарова предупредила о жестоком ответе России на желание Британии закрепиться в Азовском море

    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждает, что любые попытки Украины и Британии закрепиться в Азовском море будут жестко пресекаться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД, соглашение между Британией и Украиной о «столетнем партнерстве» свидетельствует о стремлении Британии закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, в то время как Украине отводится вспомогательная роль.

    Захарова подчеркнула, что после воссоединения ДНР, Запорожья и Херсонской области с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем России.

    «Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться», – предупредила «мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит» Захарова.

    Кроме того, Захарова выразила сожаление по поводу «клятвы британского руководства» поддерживать «укробандеровских неонацистов», особенно в год 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Она назвала соглашение между Британией и Украиной пиар-акцией Киева, который, по мнению Захаровой, готов сделать страну новой британской колонией, подписав купчую о продаже страны.

    Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через провокационные действия, такие как создание военных баз и поддержка разработки дальнобойных вооружений.

    Сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для военного обучения и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, предусматривающего военную помощь.

    Москва намерена проанализировать документ о «столетнем партнерстве» с акцентом на аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России.

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    18 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Подполье сообщило о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом

    Tекст: Мария Иванова

    Под Харьковом поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском; начался серьезный пожар, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Место дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины поражено под Харьковом, передает РИА «Новости».  Лебедев сообщил о «очень результативном прилете».

    После удара начался серьезный пожар, на месте происшествия работают около десятка автомобилей скорой помощи, пожарные и украинские военные.

    Ранее вечером украинские СМИ зафиксировали мощный взрыв в Харькове во время воздушной тревоги, а местные власти подтвердили удары по Харьковскому и Чугуевскому районам области.

    База наемников располагалась на окраине Харькова на территории базы отдыха «Лесная поляна». Местные жители часто замечали там иностранных военных, некоторые из которых говорили на испанском.

    По словам представителя сопротивления, удар был «редкого качества». Лебедев отметил, что информация о наемниках поступила от информаторов пророссийского сопротивления. В результате прилета, по его словам, точность поражения оказалась высокой, что позволило нанести значительный урон врагу.

    Утром в субботу Лебедев сообщал, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО.

    До этого удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.

    В начале года ВС России также нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников.

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    18 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине

    Дуглас Макгрегор: Россия победила на Украине, остался вопрос продвижения на запад

    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уже одержала победу в конфликте на Украине, и теперь остается вопрос о том, насколько Москва решится продвинуться на запад, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) высказал мнение о том, что Россия уже достигла победы в конфликте на Украине. Макгрегор подчеркнул, что основной вопрос состоит не в способности русских продвигаться на запад, а в том, захотят ли они это сделать и насколько далеко зайдут, передает ТАСС.

    Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских войск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    19 января 2025, 12:39 • Новости дня
    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки

    Российская армия нанесла урон ВСУ и наемникам в Харьковской области

    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, нанося значительные потери ВСУ, включая уничтожение техники американского и финского производства, а также освобождая населенные пункты в Донецкой народной республике.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активные действия в рамках специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Минобороны России. На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям украинской нацгвардии и иностранных наемников в районах Волчанска и Малых Проходов в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

    На направлениях, где действуют группировки войск «Запад» и «Юг», отмечены значительные успехи российских войск. В частности, подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики, нанеся серьезный урон украинским бригадам. Потери противника здесь составили более 430 военнослужащих и значительное количество техники, включая американские боевые машины и артиллерийские установки.

    Южная группировка также улучшила тактическое положение, нанеся урон в районах Донецкой народной республики. Украинская сторона потеряла до 195 военнослужащих и несколько единиц техники. Одновременно группа «Центр» освободила населенный пункт Воздвиженка и нанесла поражение украинским силам в нескольких районах, включая Петровку и Дзержинск. Потери противника составили до 535 военнослужащих и значительное количество техники.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» продолжили наступление, нанеся урон украинским бригадам в ДНР и Запорожской областях. Потери ВСУ в этих районах составили до 135 и более 75 военнослужащих соответственно. В результате обстрелов поражены инфраструктура военных аэродромов и скопления живой силы противника в 143 районах.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили три снаряда HIMARS и 66 беспилотников. Всего с начала операции уничтожено огромное количество техники противника, включая 652 самолета и более 40 тыс. беспилотников, что подчеркивает масштаб и интенсивность боевых действий.

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    18 января 2025, 17:43 • Новости дня
    Снайперы ВСУ расстреляли сослуживцев при попытках сдаться во Времевке

    Украинские снайперы расстреляли сослуживцев при попытках сдаться в плен во Времевке

    Tекст: Мария Иванова

    Инструктор штурмовой бригады группировки «Восток» сообщил о случаях, когда снайперы ВСУ стреляли в сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен российским войскам во Времевке.

    Украинские снайперы в населенном пункте Времевка стреляли в своих же сослуживцев, если те пытались сдаться в плен, передает ТАСС. Об этом сообщил инструктор штурмовой бригады «Восток» с позывным «Серго».

    Он рассказал: «Пленные были, но их мало. Они боялись своих же. У них сидели снайперы, при любой сдаче оружия, при любой сдаче в плен они их просто сзади «щелкали».

    Военнослужащий добавил, что российские бойцы должны были инструктировать и прикрывать тех, кто намеревался сдать оружие. Это требовало дополнительных усилий и создавало трудности для российских военных.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении Времевки в Донецкой народной республике. Освобождение населенного пункта позволило российским войскам полностью блокировать гарнизон ВСУ в Великой Новоселке, что является важным стратегическим достижением для ВС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование не откликнулось на просьбы гарнизона ВСУ в Времевке, оставив его без поддержки в критической ситуации, украинские войска оставили позиции во Времевке ДНР под давлением российских сил, действовавших стремительно и организованно. Штурмовые подразделения группировки «Восток» успешно освободили Времевку, зачистив около 600 зданий и установив флаг России.

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    19 января 2025, 11:15 • Новости дня
    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях

    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях и северных подступах

    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Великой Новоселке на юге, востоке и западе поселка начались бои, также столкновения происходят на подступах с севера, при этом Великая Новоселка остается последним крупным укрепрайоном ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Бои начались в южной, восточной и западной частях Великой Новоселки, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Кроме того, сражения идут и на подступах к поселку с северной стороны, добавили в силовых ведомствах.

    Представители российских силовых структур отметили, что Великая Новоселка является последним крупным укрепрайоном Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Это делает поселок стратегически важным объектом в данной области конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска почти заблокировали подразделения ВСУ в Великой Новоселке, а также освободили Петропавловку и Времевку, где ранее подняли флаг.

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    19 января 2025, 14:30 • Новости дня
    Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов заявил об окружении и обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гарнизон Вооруженных сил Украины в селе Великая Новоселка на западе ДНР оказался в оперативном окружении, украинским военным предстоит прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики оказался в сложной ситуации. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинские войска в этом районе находятся в оперативном окружении, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что российские войска вошли в Великую Новоселку с запада, одновременно продвигаясь к предместьям села с востока и юга. В результате гарнизон ВСУ оказался в тактической ловушке. «Гарнизон ВСУ там обречен, они должны или сдаться, перейдя на мирную сторону, или же будут уничтожены. Третьего не дано», – подчеркнул Рогов в своем заявлении.

    Кроме того, он сообщил, что для выхода из окружения украинским военным придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бои начались на юге, востоке и западе поселка Великая Новоселка, а также на подступах с севера, в то время как украинские войска оказались в полуокружении после того, как российские силы освободили Времевку.

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    17 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому поддержку и отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо выразил возмущение по поводу позиции прозападной оппозиции страны, указывая на то, что их действия могут ставить интересы Киева выше национальных, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что представители партии «Прогрессивная Словакия» (ПС) встречались с главой Украины Владимиром Зеленским и пообещали поддержать вступление Украины в НАТО, а также возможность отправки словацких военных на Украину.

    Он подчеркнул, что такие обещания противоречат национальным интересам Словакии и вызывают беспокойство среди населения. Фицо отметил, что «Прогрессивная Словакия» демонстрирует некритичную поддержку Украины, игнорируя последствия для собственной страны. Визит представителей оппозиции в Киев, по мнению Фицо, подтверждает их приоритеты, которые не совпадают с интересами Словакии.

    Ранее украинское агентство УНИАН сообщило о встрече Зеленского с представителями словацкой оппозиции, включая лидера партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечка. В ходе этой встречи обсуждались вопросы поддержки Украины и ее интеграции в НАТО.

    Роберт Фицо объявил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов транзита российского газа через Украину.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил о нападках после поездок в Россию и выступления в Госдуме, что привело к отмене его приглашения в Конгресс США. Данко также обвинил украинские власти в нецелевом использовании западной помощи, заявив, что выделенные деньги остаются у чиновников.

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    17 января 2025, 05:12 • Новости дня
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    Ивановские десантники в Часовом Яре за ночь сбили три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты, находясь на расстоянии всего 50 метров от противника, сообщили в Минобороны.

    Снайперская пара ивановских десантников успешно провела операцию по уничтожению украинских беспилотников и пехоты в районе Часового Яра, отмечается в Telegram Минобороны. Перед этим они изучили графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга», которые использовались для сброса боеприпасов и минирования территории.

    «Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга» для сброса боеприпасов и минирования территории огнеупорного комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения тяжелых БПЛА и пехоты ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    После успешного уничтожения трех беспилотников снайперы сменили позицию и нанесли удар по украинской пехоте. Снайпер с позывным Турист отметил, что операция была сложной из-за близости противника – всего в 50 метров. Турист рассказал: «Единственная проблема была в том, что до противника была дистанция 50 метров. Удалось зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось».

    В какой-то момент Турист открыл огонь из автомата «Вал», что вызвало панику среди противника. По его словам, когда начались штурмовые действия, сопротивление со стороны ВСУ было минимальным.

    Ранее сообщалось, что российский снайпер с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта.

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    17 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Боец из Дагестана три недели в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ

    Боец из Дагестана Абдулаев три недели один защищал блиндаж в 200 метрах от противника

    Боец из Дагестана три недели в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий из Дагестана Магомед Абдулаев три недели держал оборону в блиндаже в одиночку, находясь всего в 200 метрах от позиций противника, и помог уничтожить вражескую роту, сообщили в администрации Буйнакского района.

    Военнослужащий из Буйнакского района Дагестана Магомед Абдулаев три недели оборонял блиндаж в зоне специальной военной операции. Значительную часть времени он находился в одиночестве с минимальным запасом еды и воды, передает РИА «Новости».

    Абдулаев (позывной Судья) вместе с товарищем держал оборону первые восемь дней, после чего остался один. Он находился всего в 200 метрах от противника и регулярно докладывал о перемещениях и использовании тяжелого вооружения ВСУ. Благодаря его координатам была уничтожена целая вражеская рота.

    Видео, записанное за 2,5 часа до Нового года, показывает, как Магомед поздравляет родных с праздником, желая им счастья и мирного неба. После смены, преодолев 10 километров на обмороженных ногах, он помог эвакуировать товарища.

    В настоящее время Магомед Абдулаев находится на лечении в московском госпитале, восстанавливаясь от обморожения.

    Ранее российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    До этого российский боец с позывным Хитман спас сослуживцев, остановив головой дрон-камикадзе ВСУ в Авдеевке.

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    18 января 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Отказ США принудит Украину к переговорам

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о принуждении Киева к переговорам из-за отказа США

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что прекращение помощи США заставит Украину начать диалог с Россией, так как это приведет к внутреннему ослаблению страны и сделает переговоры неизбежными.

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что прекращение финансовой и военной поддержки со стороны США может вынудить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает ТАСС.

    Джонсон полагает, что Дональд Трамп, если вовлечется в ситуацию, сможет завершить конфликт, просто прекратив поддержку Киева. Он считает, что после этого Украина начнет разрушаться изнутри, что сделает переговоры с Россией неизбежными.

    «Трамп сможет закончить войну очень быстро, если он просто перестанет помогать Украине, скажет: «Больше вы не получите денег, с этим покончено». Как только это произойдет, [Украина] станет разрушаться изнутри, и тогда будут возможны переговоры с Россией», – сказал Джонсон.

    Кроме того, бывший аналитик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что Трамп не будет его союзником и не поддержит его «аферы и жадность». По мнению Джонсона, Зеленскому не следует рассчитывать на продолжение нынешней поддержки в случае победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию.

    Президент США Джо Байден заявил, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО. 

    Согласно рассекреченным документам, администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения.

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    17 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    В период с 11 по 17 января российские войска нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием, поразив критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, склады вооружения и военные аэродромы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В последние сутки группировка «Центр» освободила поселок Славянка в Донецкой народной республике, также в регионе освобождены населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Калиново, Терны и Янтарное.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 3770 военнослужащих, шесть танков, включая три немецких Leopard, бронетранспортеры М113 и другие.

    Кроме того, в течение недели средства противовоздушной обороны сбили 747 беспилотных летательных аппаратов, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и 48 снарядов РСЗО HIMARS. Попытки ракетного удара по Белгородской области были успешно предотвращены.

    В прошлые сутки общие потери украинской армии составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих.

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    19 января 2025, 23:43 • Новости дня
    В Туве начата проверка из-за видео избиения контрактников электрошокером

    В Туве начата проверка из-за видео с избиением контрактников перед отправкой на СВО

    Tекст: Максим Попов

    В Туве установлены виновные в инциденте с избиением контрактников перед их отправкой в зону СВО, сообщили в правительстве республики. Ранее в соцсетях появилось видео происшествия.

    Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», говорится в сообщении на сайте правительства Республики Тыва.

    По словам спецпредставителя главы Тувы по вопросам СВО Тимура Куулара, по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура. Виновные лица установлены, проводится  доследственная проверка, по итогам которой будет дана оценка обстоятельствам инцидента.

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