Морпех ВСУ обжаловал пожизненный срок в Верховном суде России

Морпех ВСУ, осужденный за убийства в Мариуполе, подал жалобу в Верховный суд России

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, бывший начальник службы радиационной, химической и биологической защиты отдельного батальона морской пехоты ВСУ Денис Мирза, подал жалобу в Верховный суд РФ. Мирза был осужден за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, а Верховный суд ДНР ранее приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В суде сообщили: «В суд поступила жалоба Мирза Д. В. по делу об убийстве трех жителей Мариуполя. Рассмотрение жалобы назначено на 6 февраля 2025 года».

Обвинение в убийстве основывается на инцидентах, произошедших в марте 2022 года, когда Мирза находился на боевой позиции на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища. Следствие утверждает, что он застрелил мирного жителя, а также совместно с сослуживцем расстрелял двух гражданских в подвале этого учреждения. Также он отдал приказ об устранении трех мирных жителей, двое из которых скончались на месте.