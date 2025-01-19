Tекст: Дарья Григоренко

Жительница одного из сел Суджанского района Курской области рассказала представителю военного следственного управления СК РФ о том, что западные наемники расстреливали мирных жителей. Женщина отметила, что наемники прибыли сразу после передовых групп ВСУ, передает ТАСС.

По словам женщины, ВСУ также проводили неизбирательные обстрелы. Под удары артиллерии, реактивных систем залпового огня и дронов-камикадзе попадали населенные пункты, в которых находились только мирные жители, и отсутствовали военные объекты.

Ранее жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре.