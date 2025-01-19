  • Новость часаРоссийская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
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    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    19 января 2025, 10:50 • Новости дня

    Жительница Курской области сообщила о расстрелах наемниками ВСУ мирных жителей

    Жительница Курской области сообщила о расстрелах наемниками ВСУ мирных жителей
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жительница Суджанского района Курской области заявила о расстрелах мирных жителей западными наемниками, зашедшими в регион вслед за ВСУ.

    Жительница одного из сел Суджанского района Курской области рассказала представителю военного следственного управления СК РФ о том, что западные наемники расстреливали мирных жителей. Женщина отметила, что наемники прибыли сразу после передовых групп ВСУ, передает ТАСС.

    По словам женщины, ВСУ также проводили неизбирательные обстрелы. Под удары артиллерии, реактивных систем залпового огня и дронов-камикадзе попадали населенные пункты, в которых находились только мирные жители, и отсутствовали военные объекты.

    Ранее жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре.

    18 января 2025, 23:31 • Новости дня
    Российский солдат убедил 13 военных ВСУ сдаться в Курахово

    Военнослужащий с позывным «Босяк» уговорил 13 украинских солдат сложить оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения.

    Как передает РИА «Новости», российский военнослужащий с позывным «Босяк» совершил героический поступок в Курахово. Он в одиночку вошел в здание, где находились тринадцать вооруженных украинских солдат, и убедил их сдаться, объяснив, что они окружены. О подвиге «Босяка» рассказал командир штурмовой роты «Джексон».

    Перед этим «Босяк» вместе с сослуживцем «Шахом» взяли в плен украинского военнослужащего, который ошибочно вышел на российские позиции. После беседы «Босяк» отправил пленного к его сослуживцам в соседнее здание. Затем «Босяк» последовал за ним и убедил остальных противников сложить оружие.

    Однако в процессе вывода пленных «Босяк» попал под артиллерийский обстрел и получил ранения, от которых позже скончался. Город Курахово, находившийся под контролем российских войск с 6 января, был важной стратегической точкой для дальнейших операций в зоне конфликта. Освобождение Курахово открыло путь для наступления на восточную часть Запорожской области, продвигаясь вдоль трассы Запорожье-Донецк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Кильмезь в Кировской области при пожаре погибли восемь человек, в Абхазии в селе Папанырхуа 6 января пройдет траур по погибшим пятерым детям из семьи Чолария, а в Тверской области в садово-некоммерческом товариществе «Межурка» в частном доме обнаружили тела несовершеннолетних.

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    18 января 2025, 23:58 • Новости дня
    Останки семерых человек найдены в подвалах Русского Поречного в Курской области

    Российские военные нашли останки семерых жителей в в Русском Поречном в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах, сообщили в силовых структурах.

    В поселке Русское Поречное Курской области, освобожденном от ВСУ, найдены останки семерых мирных жителей, передает ТАСС.

    В первом подвале обнаружены тела двух гражданских лиц, у одного из погибших были гематомы на ногах. Во втором подвале найдены пять тел. У одного из погибших зафиксировано ранение головы, а еще одно тело сильно повреждено взрывом. Характер ранений остальных установить пока не удается.

    Ранее российские военные освободили в Курской области населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

    Пленный ВСУ рассказал о расстрелах не говорящих по-украински в Курской области. В полицию на розыск жителей Курской области подано почти 1,2 тыс. заявлений.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    18 января 2025, 07:48 • Новости дня
    ПВО России сбила 46 украинских беспилотников за ночь

    Российские войска ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.

    Как сообщает ТАСС, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над различными регионами России. В Минобороны РФ уточнили, что 18 из них были сбиты над Брянской областью, 11 – над Курской, 7 – над Калужской, 5 – над Тульской, 3 – над Белгородской и 2 – над Воронежской областями.

    Операция по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов прошла в ночное время, что подчеркивает эффективность российских систем противовоздушной обороны. По словам представителей ведомства, все дроны были успешно обнаружены и уничтожены без причинения ущерба гражданской инфраструктуре.

    Силы ПВО продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности, обеспечивая безопасность воздушного пространства над территорией страны и предотвращая потенциальные угрозы. Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркивал важность непрерывного усиления этого направления как одного из ключевых в обеспечении национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили пять беспилотников, в Калужской области силы ПВО уничтожили семь беспилотников, один из которых упал на нежилое строение, а в Смоленской области пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что предотвратило жертвы и разрушения.

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    17 января 2025, 12:34 • Новости дня
    За две первые недели года освобождены четыре курских населенных пункта
    За две первые недели года освобождены четыре курских населенных пункта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе наступления в январе российские войска освободили четыре населенных пункта в Курской области, включая Александрию и Леонидово, сообщило российское Министерство обороны.

    ВС России продолжают наступление в Курской области, освободив 63,2% ранее оккупированной территории, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе этих действий подразделения группировки войск «Север» за первые две недели января освободили четыре населенных пункта: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

    Особо отличились воинские части 7-й и 76-й гвардейских десантно-штурмовых дивизий ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 1427-го мотострелкового полка.

    ВСУ попытались контратаковать в направлении хутора Бердин, они хотели остановить наступление российских войск. Благодаря совместным действиям подразделений «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, противник понес значительные потери и был вынужден отступить.

    За январь потери ВСУ на Курском направлении составили более 5,6 тыс. военнослужащих и свыше 570 единиц техники, включая 40 танков и 213 БМП. За последние сутки потери украинской армии составили более 230 военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники и артиллерии.

    Всего с начала боевых действий ВСУ потеряли более 52 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.

    Ранее командир одной из групп спецназа «Ахмат» сообщал, что в Курскую область перебрасываются резервные подразделения и техника НАТО для поддержки контратак ВСУ.

    В прошлые сутки в этом регионе ВСУ потеряли свыше 210 человек.

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    17 января 2025, 17:11 • Новости дня
    В Минобороны рассказали, как освобождались Леонидово и Александрия

    Минобороны: Крымские десантники ВДВ освободили населенные пункты Леонидово и Александрия

    В Минобороны рассказали, как освобождались Леонидово и Александрия
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крымские десантники из Феодосии при поддержке артиллерии и БПЛА освободили населенные пункты Леонидово и Александрия, улучшив положение по переднему краю в Суджанском районе, сообщили в Минобороны.

    Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии при поддержке артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) провели успешную операцию по освобождению населенных пунктов Леонидово и Александрия в Суджанском районе Курской области, передает Telegram-канал Минобороны.

    В ходе разведывательных действий десантники вскрыли систему обороны противника, выявив основные опорные пункты и огневые средства ВСУ в данных населенных пунктах и на их подступах.

    В результате контрбатарейной борьбы удалось подавить позиции артиллерии противника. Десантники уничтожили вскрытые пункты управления, а расчеты БПЛА вывели из строя артиллерию, танки и бронированную технику ВСУ. Под прикрытием бронегрупп штурмовые отряды ВДВ начали атаку на населенные пункты.

    Вскрытые огневые средства врага оперативно уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп. Штурмовые группы, используя стрелковое вооружение, захватили населенные пункты. Противник был вынужден бежать, оставляя раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

    В январе российские войска освободили четыре населенных пункта в Курской области, включая Александрию и Леонидово.

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    19 января 2025, 08:15 • Новости дня
    Стало известно об утрате 200 единиц дорожной техники в Курской области

    В Курской области потеряли 200 единиц техники из-за вторжения ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область было потеряно или уничтожено около 200 единиц дорожной техники, включая асфальтоукладчики, фрезы и катки, что затрудняет содержание и ремонт дорог в регионе.

    Около 200 единиц дорожно-строительной и уборочной техники утрачено в Курской области в результате вторжения Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Директор «Курскавтодора» Евгений Полянский сообщил, что значительная часть техники была потеряна в Суджанском районе, где утрачено 150 единиц. В Глушковском и Кореневском районах каждый потерял около 20 единиц техники, еще несколько единиц уничтожено в Беловском районе.

    Полянский уточнил, что среди утраченной техники числятся как уборочные машины, так и строительные: асфальтоукладчики, фрезы и катки. На данный момент точные потери еще не установлены и будут известны после комиссионного обследования. В условиях хаоса сотрудники покидали район с документами, оставляя технику, которая была уничтожена или угнана на Украину.

    Возвращение людей в регион и восстановление дорог станут приоритетными задачами. Полянский отметил, что, вероятно, ремонт дорог и восстановление приграничных территорий будет осуществляться по новой программе.

    Ранее ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области.


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    17 января 2025, 08:30 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы и технику НАТО в Курскую область

    ВСУ перебросили в Курскую область резервные подразделения и технику НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    В Курскую область перебрасываются резервные подразделения и техника НАТО для поддержки контратак против российской группировки войск «Север», сообщил командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат».

    По его словам, тактика ВСУ основана на применении всех имеющихся сил и резервов. «Сальза» подчеркнул, что большая часть боевых машин и другой техники, задействованной на участке фронта, представляет собой иностранные образцы, в основном из стран Запада и НАТО. Он добавил, что такая техника использовалась при попытках прорыва на хутор Бердин, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия потеряла свыше 210 человек на Курском направлении.

    В силовых структурах сообщили, что командование ВСУ задействовало элитные подразделения, включая силы специальных операций, для штурмов в Курской области.

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    18 января 2025, 03:01 • Новости дня
    РЭБ России подавила пять украинских БПЛА над Смоленской областью

    Средства РЭБ пресекли атаку пяти украинских дронов над Починковским районом Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения.

    Как сообщает ТАСС, силы радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России успешно подавили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью. Информация была озвучена губернатором региона Василием Анохиным в его телеграм-канале.

    Василий Анохин отметил, что атака дронов была пресечена в Починковском районе, а благодаря действиям российских сил на земле не было жертв и разрушений. Этот инцидент подтверждает эффективность средств РЭБ в защите территории.

    Пока нет информации о дальнейших последствиях инцидента или о возможных дополнительных мерах безопасности, принимаемых в регионе. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и жители могут быть спокойны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений, средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над этой областью в течение 35 минут, а воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями.

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    18 января 2025, 23:43 • Новости дня
    На пожаре в Курской области погибли двое детей

    В Курской области на пожаре в Черемисиново погибли два мальчика

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Черемисиново Курской области произошел пожар в двухквартирном доме, в результате которого погибли двое детей в возрасте одного и трех лет.

    МЧС России сообщает о трагическом инциденте в поселке Черемисиново Курской области, передает РИА «Новости». Огонь охватил одну из частей двухквартирного дома, и в ходе тушения пожарные обнаружили тела двух мальчиков, которым было один и три года.

    По данным ведомства, на месте происшествия работали двенадцать специалистов и было задействовано четыре единицы техники. Причины возгорания пока не установлены, проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Пожары в жилых домах являются одной из основных причин несчастных случаев. Эксперты регулярно напоминают о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности и установки автономных дымовых извещателей в жилых помещениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Кильмезь в Кировской области в результате пожара погибли восемь человек, в Абхазии в селе Папанырхуа в связи с трагической гибелью пятерых детей при пожаре прошел траур, а в частном доме садово-некоммерческого товарищества «Межурка» под Тверью нашли тела несовершеннолетних.

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    18 января 2025, 16:02 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на курском направлении
    ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны ВСУ около Гуево, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребков, Свердликово, Суджи и Черкасскогое Поречного, сообщили в Минобороны.

    Была отражена одна контратака противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Заолешенкой, Косицей, Кругленьким, Кубаткиным, Куриловкой, Локней, Мартыновкой, Меловым, Никольским, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой и Миропольем в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, пять бронемашин, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад с боеприпасами и пункт управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52660 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 174 бронетранспортера, 1567 бронемашин, 1502 автомобиля, 372 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американких HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что в Курской области подразделения 106-й дивизии ВДВ и «Ахмат» 42-й дивизии остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин, отбросив украинские войска на исходные позиции.

    За две первые недели года были освобождены четыре курских населенных пункта.

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    18 января 2025, 19:39 • Новости дня
    Хинштейн направил материалы по ряду чиновников в правоохранительные органы

    Хинштейн сообщил о направлении документов на чиновников Курской области в правоохранительные органы

    Tекст: Вера Басилая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о направлении материалов в правоохранительные органы по ряду местных чиновников, передает РИА «Новости».

    Это заявление он сделал на встрече с жителями приграничья, которые задавали вопросы о выдаче сертификатов и выплатах в связи с потерей жилья.

    Хинштейн подчеркнул, что доверяет не всем чиновникам, которые работают в области.

    «Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть, и не моя это работа, но должны за то, что здесь происходило, и за коррупционные, в том числе схемы, должны ответить», – отметил Хинштейн.

    Ранее Министерство обороны России составило список из 158 населенных пунктов, в которые могут отправиться комиссии для проверки состояния разрушенных или поврежденных домов в результате действий ВСУ. По данным муниципалитетов, в 16 из них в четырех районах Курской области выявлены разрушения или повреждения.

    Власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста ее главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн.

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    16 января 2025, 13:30 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 210 человек в Курской области за сутки
    ВСУ потеряли более 210 человек в Курской области за сутки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла за последние сути свыше 210 человек на Курском направлении, сообщило российское министерство обороны.

    ВСУ также потеряли значительное количество военной техники, включая две боевые машины пехоты, одну боевую бронированную машину, шесть автомобилей, гаубицу М777 и восемь минометов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила танковую, тяжелую механизированную, четыре механизированных, две десантно-штурмовых бригады, бригады морской пехоты и три бригады теробороны. Также была отражена контратака.

    Артиллерия и авиация России нанесли удары по противнику у Бондаревки, Замостья, Заолешенки, Косицы и других населенных пунктов.

    Всего за время боевых действий в Курской области украинские силы потеряли более 52 тыс. 330 военнослужащих и значительное количество техники, включая 305 танков, 231 машину пехоты и 367 артиллерийских орудий.

    В прошлые сутки украинская армия потеряла более 220 военнослужащих в Курской области.

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    18 января 2025, 02:32 • Новости дня
    Два беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью

    ПВО уничтожила два беспилотника над Брянской областью, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений.

    Как сообщает ТАСС, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью. Об этом на своем телеграм-канале проинформировал глава региона Александр Богомаз.

    «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», – заявил Богомаз. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал и никаких разрушений не произошло.

    Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте событий, чтобы обеспечить безопасность и провести необходимые проверки.

    Ранее, в 00:54 мск, Богомаз уже сообщал об уничтожении еще двух беспилотников в небе над Брянской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Брянской областью в течение 35 минут. Воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями. В результате атаки украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа пострадала женщина, получив осколочное ранение грудной клетки.

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    18 января 2025, 08:17 • Новости дня
    Власти Курской области оценили ущерб агрокомплексу от атак ВСУ в 110 млрд рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Агропромышленный комплекс Курской области оценивает ущерб от атак ВСУ в 110 млрд рублей, при этом в восьми приграничных районах пострадали 94 предприятия, а сумма ущерба продолжает увеличиваться, сообщает врио замгубернатора региона Сергей Стародубцев.

    Предварительный ущерб агропромышленному комплексу Курской области от атак ВСУ превысил 110 млрд рублей, передает ТАСС.

    По словам Стародубцева, эта сумма продолжает увеличиваться. Восемь приграничных районов области пострадали, и 94 предприятия были затронуты атакой.

    Он также отметил, что ущерб носит заявительный характер, и после завершения оценки будут планироваться меры по возмещению потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб, причиненный агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ составляет десятки млрд рублей. Ранее было принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС.

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    18 января 2025, 00:55 • Новости дня
    ВСУ нанесли восемь ударов по ДНР за сутки

    В ходе обстрелов ВСУ по ДНР пострадали пять мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате восьми атак ВСУ на населенные пункты ДНР за последние сутки были ранены пять мирных жителей, сообщает администрация главы и правительства ДНР.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли восемь ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Атаки привели к ранениям пяти мирных жителей. Данная информация была предоставлена управлением по документированию военных преступлений Украины, функционирующим при администрации главы и правительства ДНР.

    Сообщается, что удары были сосредоточены на горловском направлении. Украинские подразделения выпустили в общей сложности 11 снарядов по территории республики. При этом отмечается, что обстрелы привели к значительным разрушениям инфраструктуры в атакуемых районах, однако подробности о материальных потерях пока не раскрываются.

    Ранее представители ДНР неоднократно заявляли о наращивании интенсивности обстрелов со стороны украинских вооруженных сил, что создает серьезные угрозы для мирных жителей и инфраструктуры региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру в последнюю неделю президентства Джо Байдена; в ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Киевский режим предпринял массированную попытку ракетного удара по Брянской области, но все цели были успешно уничтожены силами ПВО, пострадавших нет. Четверть атак украинских беспилотников за пределами зоны спецоперации пришлась на Белгородскую область, где в 2024 году, по данным Минобороны, было сбито 1896 дронов.

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