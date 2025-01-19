Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Жительница Курской области сообщила о расстрелах наемниками ВСУ мирных жителей
Жительница Суджанского района Курской области заявила о расстрелах мирных жителей западными наемниками, зашедшими в регион вслед за ВСУ.
Жительница одного из сел Суджанского района Курской области рассказала представителю военного следственного управления СК РФ о том, что западные наемники расстреливали мирных жителей. Женщина отметила, что наемники прибыли сразу после передовых групп ВСУ, передает ТАСС.
По словам женщины, ВСУ также проводили неизбирательные обстрелы. Под удары артиллерии, реактивных систем залпового огня и дронов-камикадзе попадали населенные пункты, в которых находились только мирные жители, и отсутствовали военные объекты.
Ранее жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре.