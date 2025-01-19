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Россиянин 20 лет безуспешно доказывал наличие метеорита
Житель Саранска 20 лет судился с РАН, пытаясь доказать нахождение метеорита
Житель Саранска на протяжении 20 лет безуспешно пытался доказать через суд и Российскую академию наук, что найденный им в 2004 году камень является метеоритом, столкнувшись с неоднократными отказами и отсутствием научных подтверждений.
Житель Саранска с 2004 года безуспешно пытается убедить Российскую академию наук (РАН) в том, что найденный им объект является метеоритом, передает РИА «Новости». Находку, по его мнению, составил фрагмент Земли, выбитый при падении астероида и вернувшийся спустя миллионы лет. Однако комитет по метеоритам РАН, проведя исследование, определил, что это обычный песчаник.
В 2009 году россиянин подал иск в суд, утверждая, что РАН не провел качественного анализа. Он настаивал, что комитет ограничился только визуальным осмотром. Несмотря на многочисленные судебные попытки добиться правоты и потребовать возврата образцов, суды встали на сторону РАН. В 2018 году он опубликовал статью, в которой изложил свою версию происхождения фрагмента.
Позже мужчина безуспешно пытался привлечь внимание Российского геологического общества и Международного номенклатурного комитета для исследования находки на мировом уровне. В 2023 году он вновь обратился в суд, утверждая о наличии новых доказательств, но суд отказал в пересмотре дела. Решение было оставлено без изменений Мосгорсудом в 2024 году.