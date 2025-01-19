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    Зачем Франция жалуется на «устрашающее поведение России»
    Эксперт объяснил значение российских ударов по украинскому заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч»
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге
    Вучич обвинил Запад в попытке цветной революции в Сербии
    Трамп захотел сменить власть в Венесуэле без военных действий
    Сирия запретила импорт из России, Ирана и Израиля
    Бастрыкин поручил проверить заявления австрийского политика о России
    Бербок дала пояснения ставшему вирусным фото, где она «убегает» от Шольца
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    17 комментариев
    19 января 2025, 09:30 • Новости дня

    Россиянин 20 лет безуспешно доказывал наличие метеорита

    Житель Саранска 20 лет судился с РАН, пытаясь доказать нахождение метеорита

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Саранска на протяжении 20 лет безуспешно пытался доказать через суд и Российскую академию наук, что найденный им в 2004 году камень является метеоритом, столкнувшись с неоднократными отказами и отсутствием научных подтверждений.

    Житель Саранска с 2004 года безуспешно пытается убедить Российскую академию наук (РАН) в том, что найденный им объект является метеоритом, передает РИА «Новости». Находку, по его мнению, составил фрагмент Земли, выбитый при падении астероида и вернувшийся спустя миллионы лет. Однако комитет по метеоритам РАН, проведя исследование, определил, что это обычный песчаник.

    В 2009 году россиянин подал иск в суд, утверждая, что РАН не провел качественного анализа. Он настаивал, что комитет ограничился только визуальным осмотром. Несмотря на многочисленные судебные попытки добиться правоты и потребовать возврата образцов, суды встали на сторону РАН. В 2018 году он опубликовал статью, в которой изложил свою версию происхождения фрагмента.

    Позже мужчина безуспешно пытался привлечь внимание Российского геологического общества и Международного номенклатурного комитета для исследования находки на мировом уровне. В 2023 году он вновь обратился в суд, утверждая о наличии новых доказательств, но суд отказал в пересмотре дела. Решение было оставлено без изменений Мосгорсудом в 2024 году.

    18 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты с иронией отреагировали на выразительное фото с уходом обиженной министра иностранных дел Германии Анналены Бербок от канцлера Германии Олафа Шольца.

    «Множество мемов породила фотография, на которой Шольц пытается остановить Бербок, чтобы она не покинула правительственное заседание», – отметила газета ВЗГЛЯД.

    «Чуть обработать, будет Караваджо, – сказала @suchstuff моя Ящерь, вытягивая фотку из-под новости «Бербок покинула Шольца, не оставшись на совместное фото. И стал Караваджо. А также: Ukraine. Disconnecting People», – отреагировал на фото с обиженной Бербок специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    «Очередной разворот Бербок «на 360 градусов». Вот это страсти!», – передает «Царьград».

    Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выходку Бербок цитатой из Bild: «Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая».

    «Рука канцлера уже не способна далеко дотянуться», – пишут немецкие СМИ.

    «Олаф не может. У него лапки», – прокомментировал канал «360».

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов. Фото как Шольц пытается оставить Бербок вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

    Коментарии (30)
    18 января 2025, 14:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение российских ударов по украинскому заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч»

    Военный эксперт Бартош: Удары России по «Мотор Сич» и конструкторскому бюро «Луч» давно назрели

    Эксперт объяснил значение российских ударов по украинскому заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Мотор Сич» и КБ «Луч» вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. ВС России ударили по заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч» в ответ на обстрелы ракетами ATACMS.

    «Удары по заводу «Мотор Сич» и конструкторскому бюро «Луч» были давно назревшими. Оба эти объекта вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Речь идет о создании Украиной ракетных вооружений, боеголовки которых могут быть оснащены не только обычным взрывчатым веществом, но и элементами «грязной бомбы», – считает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Замыслы украинского руководства использовать для ударов по объектам на территории России дальнобойные средства поражения нужно купировать в зачаточном состоянии, чтобы у противника даже не возникало таких идей», – добавил военный эксперт.

    Насколько эффективными оказались российские удары по «Мотор Сич» и КБ «Луч», пока доподлинно неизвестно, но «применение нашими вооруженными силами современных средств поражения позволяет разрушать такие объекты весьма основательно», отметил эксперт.

    Бартош напомнил, что Россия регулярно наносит удары по заводу «Мотор Сич», но, видимо, «пока не удалось в полной мере разрушить потенциал этого промышленного объекта».

    «Критически важные военные объекты сосредоточены не только в Киеве, Запорожье или Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр). Они имеются в Харькове, Одессе и многих других городах, которые не часто появляются в наших военных сводках. Необходимо предпринимать меры по более эффективному выводу их из строя. Нашей разведке и Генштабу известны эти объекты, поэтому, я думаю, в ближайшем будущем они будут поражаться с высочайшей эффективностью», – предположил спикер, добавив, что также следует продолжать наносить удары по центрам управления украинского генштаба и разведки.

    Кроме того, нужно перекрывать «все каналы перебросок оружия и военной техники наземным, морским и воздушным путем». «Наземные пути, прежде всего мосты и тоннели, пока поражены недостаточно. В порты Одессы постоянно приходят суда с крупногабаритными грузами. Портовые сооружения тоже следует отнести к объектам первостепенного поражения. Потенциал «Орешника» и других российских дальнобойных средств поражения позволяют выводить эти объекты из строя, не подвергая опасности наши самолеты-носители», – добавил Бартош.

    По данным Минобороны, ВС России нанесли удар в Киеве по конструкторскому бюро (КБ) «Луч» в ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области. Это украинское КБ проектирует и производит управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и снаряды к РСЗО «Ольха».

    Также в субботу стало известно об очередном ударе по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По информации координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, был поврежден цех с важным оборудованием и специалистами.

    Сейчас на этом заводе собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для украинских дронов. Но еще с советских времен это предприятие разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге

    Датский инструктор Йепп Хансен уничтожен ударом по учебному центру в Кривом Роге

    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге
    @ Staff Sgt. William Rosado/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16, сообщили в силовых структурах.

    В результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен. Он был известен как специалист по эксплуатации истребителей F-16, передает ТАСС.

    Ранее вуз с военными в Кривом Роге треснул после удара «Искандерами».

    Сообщалось, что здание закрытого вуза, использовавшееся ВСУ как казарма, подверглось двойному удару ракет «Искандер».

    Коментарии (28)
    18 января 2025, 19:20 • Новости дня
    Сирия запретила импорт из России, Ирана и Израиля

    Al Araby: Сирийское правительство запретило ввоз товаров и въезд граждан из Ирана и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия ввела запрет на импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также ограничила въезд граждан последних двух стран, с возможной конфискацией таких товаров на контролируемых пунктах, сообщили в сирийских Минфине, Главном управлении сухопутных и морских портов и аэропортах.

    Сирия запретила ввоз товаров из России, Ирана и Израиля, а также въезд граждан из Ирана и Израиля. Министерство финансов страны объявило о новых полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов, запрещающих израильтянам и иранцам въезжать в Сирию, передает Ura.Ru.

    Издание Al Araby уточняет, что товары из перечисленных стран подлежат конфискации. Запрет на импорт израильских товаров действовал в Сирии уже много лет, и теперь он расширен на два других государства. Эта мера предпринята для усиления контроля над экономическим взаимодействием с данными странами.

    Сирийские власти также отметили важность соблюдения новых правил как частью более широкой стратегии экономической безопасности. При этом запрет на ввоз товаров из России является новым шагом, о котором ранее не сообщалось в таких масштабах.

    Ранее глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани выразил надежду на возвращение страны в Лигу арабских государств.

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о возможном ослаблении позиций России в Африке из-за ситуации в Сирии.

    Коментарии (25)
    18 января 2025, 10:38 • Новости дня
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине, пишет Bild.

    По данным издания, Шольц заблокировал выделение 3 млрд евро в качестве военной помощи Украине, данный шаг вызвал негативную реакцию со стороны Бербок.

    Как отмечает Bild, министр иностранных дел Германии промолчала. Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов.

    Инцидент подчеркивает усиливающееся напряжение между двумя ключевыми фигурами немецкой политики.

    В течение нескольких месяцев Министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии работали над подготовкой документов для нового пакета помощи Украине. В него планировалось включить три зенитные батареи IRIS-T, управляемые ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

    Напомним, Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

    Коментарии (31)
    18 января 2025, 12:43 • Новости дня
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе КБ «Луч», сообщили в Минобороны.

    Как отметили в российском оборонном ведомстве, конструкторское бюро (КБ) «Луч» осуществляет проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также снарядов к РСЗО «Ольха».

    Намеченные wели удара были достигнуты, все объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области.

    Позднее российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

    Коментарии (63)
    18 января 2025, 20:07 • Новости дня
    Бербок дала пояснения ставшему вирусным фото, где она «убегает» от Шольца

    Глава МИД Германии Бербок заявила, что не видела Шольца за своей спиной

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала фото, где она якобы «убегает» от Олафа Шольца, пояснив, что не видела происходящее за спиной.

    Бербок заявила, что момент на фото, где она якобы убегает от Шольца, а он пытается ее остановить, был вырван из контекста, и она просто не видела, что канцлер протянул руку в ее сторону, передает канал «360».

    Между тем, фотография получила широкое распространение, вызвало резонанс в Сети, пользователи высмеивают поведение Бербок.

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, однако она ушла с совещания на глазах других политиков и журналистов. Фото, на котором Шольц пытается оставить Бербок, вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

    Блогеры и журналисты отреагировали с иронией на выразительное фото, где Бербок покидает совещание с Шольцем.

    Журналист Боуз высмеял обиду Бербок из-за помощи Украине.

    Коментарии (3)
    18 января 2025, 16:25 • Новости дня
    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море

    Захарова предупредила о жестоком ответе России на желание Британии закрепиться в Азовском море

    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждает, что любые попытки Украины и Британии закрепиться в Азовском море будут жестко пресекаться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД, соглашение между Британией и Украиной о «столетнем партнерстве» свидетельствует о стремлении Британии закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, в то время как Украине отводится вспомогательная роль.

    Захарова подчеркнула, что после воссоединения ДНР, Запорожья и Херсонской области с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем России.

    «Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться», – предупредила «мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит» Захарова.

    Кроме того, Захарова выразила сожаление по поводу «клятвы британского руководства» поддерживать «укробандеровских неонацистов», особенно в год 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Она назвала соглашение между Британией и Украиной пиар-акцией Киева, который, по мнению Захаровой, готов сделать страну новой британской колонией, подписав купчую о продаже страны.

    Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через провокационные действия, такие как создание военных баз и поддержка разработки дальнобойных вооружений.

    Сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для военного обучения и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, предусматривающего военную помощь.

    Москва намерена проанализировать документ о «столетнем партнерстве» с акцентом на аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России.

    Коментарии (29)
    18 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Подполье сообщило о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом

    Tекст: Мария Иванова

    Под Харьковом поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском; начался серьезный пожар, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Место дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины поражено под Харьковом, передает РИА «Новости».  Лебедев сообщил о «очень результативном прилете».

    После удара начался серьезный пожар, на месте происшествия работают около десятка автомобилей скорой помощи, пожарные и украинские военные.

    Ранее вечером украинские СМИ зафиксировали мощный взрыв в Харькове во время воздушной тревоги, а местные власти подтвердили удары по Харьковскому и Чугуевскому районам области.

    База наемников располагалась на окраине Харькова на территории базы отдыха «Лесная поляна». Местные жители часто замечали там иностранных военных, некоторые из которых говорили на испанском.

    По словам представителя сопротивления, удар был «редкого качества». Лебедев отметил, что информация о наемниках поступила от информаторов пророссийского сопротивления. В результате прилета, по его словам, точность поражения оказалась высокой, что позволило нанести значительный урон врагу.

    Утром в субботу Лебедев сообщал, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО.

    До этого удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.

    В начале года ВС России также нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников.

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    18 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Подполье сообщило об ударе и взрывах на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Tекст: Мария Иванова

    Утром по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, сообщает  РИА «Новости».

    «Прилет в «Мотор Сич» хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», – рассказал Лебедев.

    Лебедев также отметил, что был слышен второй взрыв неподалеку от завода. «Сообщают, что было два взрыва. Вот второй – криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода», – добавил он. Пока информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ. Причем украинские власти скрыли реальные потери после удара российских войск по заводу, на котором производились части для дронов.

    Между тем экс-глава украинской компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в госизмене, пережил клиническую смерть под стражей в частной клинике.

    Коментарии (12)
    18 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Бастрыкин поручил проверить заявления австрийского политика о России

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту высказываний австрийского политика, призвавшего к действиям против территориальной целостности России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета, ведомство по поручению Бастрыкина начало процессуальную проверку заявления австрийского политика, который, по имеющимся данным, призвал к действиям, нарушающим территориальную целостность Российской Федерации.

    Председатель Следственного комитета поручил дать правовую оценку высказываниям. Ведомство намерено тщательно разобраться в ситуации и дать ей юридическую оценку.

    Речь идет о внуке последнего императора Австро-Венгрии Карла I и депутате австрийского парламента Карле фон Габсбурге, передает Ura.Ru

    Он назвал Россию «классической колониальной империей», призвал ее «деколонизировать», и предложил карту, на которой Россия «разделена» между несколькими государствами, в том числе и Украиной.

    Коментарии (9)
    18 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Чемпион ОИ Васильев назвал очевидным прием допинга норжескими лыжниками

    Олимпийский чемпион по биатлону Васильев заявил, что правда о приеме допинга норвежцами откроется

    Tекст: Вера Басилая

    Все так называемые «больные» норвежские спортсмены, которые выигрывают медали и заявляют, что они не здоровы, являются мошенниками, правда рано или поздно станет известна, заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

    Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что использование допинга норвежскими лыжниками и биатлонистами очевидно, передает Sports.

    Васильев отметил, что многие из них, называя себя «больными», фактически являются мошенниками.

    «Придет время, и все узнают, на каких препаратах норвежцы выигрывали все свои медали», – подчеркнул он.

    Васильев считает, что честность норвежцев вызывает сомнения, поскольку больной человек не может обыгрывать здорового, тем более на Олимпиадах и чемпионатах мира.

    «Тем, кто скрывал это, будет выгодно выложить правду. Пусть пока трясутся и ждут своего часа», – добавил спортсмен.

    Дмитрий Васильев также привел пример с норвежской лыжницей Марит Бьорген, отмечая, что ее физическая форма свидетельствует о применении стероидов. Он подчеркнул, что для понимания этого не нужно быть специалистом.

    Кроме того, Васильев обвинил норвежских биатлонистов в использовании сальбутамола. По его словам, их выступления в условиях простуды явно связаны с применением запрещенных препаратов, и их действия прикрывали под смехотворными предлогами.

    Ранее генеральный секретарь Норвежской биатлонной ассоциации Мортен Дьюпвик не поддержал допуск россиян на международные старты, объяснив это в том числе необходимостью защитить «честность» и «безопасность» соревнований.

    Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации, а также сообщили, что российские и белорусские биатлонисты не смогут участвовать в новом международном сезоне.

    Коментарии (9)
    18 января 2025, 17:20 • Новости дня
    Корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море

    ERR: Военные корабли НАТО приступили к миссии «Балтийский часовой» в Балтийском море

    Корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море
    @ Petty Officer 2nd Class Matthew/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках новой миссии «Балтийский часовой», целью которой заявлено повышение ситуационной осведомленности альянса, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Телеканал сообщил, что патрулирование началось после саммита стран НАТО Балтийского региона, прошедшего в Хельсинки 14 января с участием генсека альянса Марка Рютте, передает ТАСС.

    В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что новая миссия призвана повысить ситуационную осведомленность альянса на Балтике. Однако точное количество развернутых кораблей и воздушных средств не разглашается. Как заявило верховное командование ОВС НАТО в Монсе, миссия носит бессрочный характер,

    По данным ERR, в Таллине бросили якорь два корабля НАТО, включая фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп», который возглавляет эскадру. На борту «Тромпа» находится вертолет для наблюдения, а также участвует гидролокационное судно для инспекции подводной инфраструктуры. По данным телерадиокомпании, большую роль в миссии играет сотрудничество военно-морских сил Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии.

    «Мы следим за ситуацией, и если произойдет что-то странное, то будем готовы реагировать», – заявил коммодор ВМС Нидерландов Арьен Варнаар.

    Хотя корабли выполняют задачу патрулирования, они являются частью боевой группы НАТО, которая «при необходимости может применить силу».

    Ранее два литовских корабля начали патрулирование Балтийского моря в рамках миссии НАТО Baltic Sentry, целью которой является охрана критической энергетической инфраструктуры в регионе.

    Сообщалось, что НАТО планирует контролировать судоходство в нейтральных водах Балтики, что ставит под вопрос главные правила мореплавания.

    В Госдуме заявили, что планы НАТО контролировать судоходство на Балтике нарушают морское право.

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    18 января 2025, 17:43 • Новости дня
    Снайперы ВСУ расстреляли сослуживцев при попытках сдаться во Времевке

    Украинские снайперы расстреляли сослуживцев при попытках сдаться в плен во Времевке

    Tекст: Мария Иванова

    Инструктор штурмовой бригады группировки «Восток» сообщил о случаях, когда снайперы ВСУ стреляли в сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен российским войскам во Времевке.

    Украинские снайперы в населенном пункте Времевка стреляли в своих же сослуживцев, если те пытались сдаться в плен, передает ТАСС. Об этом сообщил инструктор штурмовой бригады «Восток» с позывным «Серго».

    Он рассказал: «Пленные были, но их мало. Они боялись своих же. У них сидели снайперы, при любой сдаче оружия, при любой сдаче в плен они их просто сзади «щелкали».

    Военнослужащий добавил, что российские бойцы должны были инструктировать и прикрывать тех, кто намеревался сдать оружие. Это требовало дополнительных усилий и создавало трудности для российских военных.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении Времевки в Донецкой народной республике. Освобождение населенного пункта позволило российским войскам полностью блокировать гарнизон ВСУ в Великой Новоселке, что является важным стратегическим достижением для ВС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование не откликнулось на просьбы гарнизона ВСУ в Времевке, оставив его без поддержки в критической ситуации, украинские войска оставили позиции во Времевке ДНР под давлением российских сил, действовавших стремительно и организованно. Штурмовые подразделения группировки «Восток» успешно освободили Времевку, зачистив около 600 зданий и установив флаг России.

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    18 января 2025, 17:10 • Новости дня
    Журналист Боуз высмеял обиду Бербок из-за помощи Украине

    Журналист Боуз заявил, что Бербок считает заботу о народе оскорбительной

    Журналист Боуз высмеял обиду Бербок из-за помощи Украине
    @ Daniel laeb/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила недовольство тем, что некоторые европейские политики уделяют больше внимания голосам избирателей, чем поддержке Украины, что вызвало насмешки на Западе, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х( бывший Twitter, заблокирован в России) высмеял главу МИД Германии Анналену Бербок, которая выразила недовольство позицией европейских политиков относительно помощи Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Боуза, Бербок оскорблена тем, что некоторые политики ставят интересы и голоса своих избирателей выше помощи Украине. Журналист подчеркнул, что для нее забота о собственном народе является оскорбительной.

    К своему сообщению Боуз прикрепил фотографию Бербок, покидающей заседание после того, как канцлер Германии Олаф Шольц отказался предоставить помощь Киеву. Ситуацию прокомментировало издание Bild, отметив «паршивую атмосферу» между политическими деятелями.

    Ранее блогеры и журналисты с иронией отреагировали на выразительное фото, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покидает совещание с канцлером Германии Олафом Шольцем, после того как канцлер наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, но все равно она ушла на глазах других политиков и журналистов.

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