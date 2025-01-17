Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.14 комментариев
Путин рассказал о строительстве новых блоков АЭС в Иране
Россия и Иран продолжают сотрудничество в энергетике, включая проект госкорпорации «Росатом» по строительству двух новых блоков АЭС «Бушер», сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин сообщил о прогрессе в реализации совместного проекта России и Ирана в области энергетики, передает РИА «Новости». В рамках этого сотрудничества Росатом реализует проект по сооружению двух новых блоков АЭС «Бушер» в Иране.
Российский лидер подчеркнул важность энергетического сотрудничества между двумя странами, отметив, что строительство новых блоков АЭС внесет значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана.
Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал договор с Ираном прорывным, а также сообщил о возможности запуска новых совместных проектов в сфере энергетики.