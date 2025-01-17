Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.9 комментариев
Роскомнадзор сообщил о сбое в работе Steam
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), находящегося под управлением Роскомнадзора, зафиксировали сбой в работе популярного онлайн-магазина компьютерных игр Steam.
Проблема была отмечена 17 января с 13.45 мск, и жалобы поступают от пользователей со всего мира, включая такие страны, как Германия, США, Россия и Британия, сообщили в Роскомнадзоре, передает ТАСС.
По данным Роскомнадзора, сбой связан с проблемами на инфраструктуре сервиса Steam. В пресс-службе ведомства отметили, что специалисты уже занимаются анализом ситуации.
Предыдущий глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam был зафиксирован в декабре. О неполадках в работе сервиса сообщали пользователи из разных стран, включая США, Италию и Германию.