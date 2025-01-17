Байден допустил новое оскорбление в адрес Путина

Tекст: Александра Юдина

По данным телеканала MSNBC, в последнем интервью американский лидер назвал российского президента «нехорошим парнем», передает РИА «Новости».

Это заявление он сделал накануне окончания своего президентского срока, что, возможно, связано с попыткой подвести итоги своей внешней политики, отмечают СМИ.

Байден уже неоднократно высказывался в подобном ключе о Путине. Эти высказывания неоднократно вызывали недовольство в Москве и провоцировали дипломатические скандалы. В ответ Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США ранее запутался в своих словах, обсуждая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что привело к путанице в восприятии его речи слушателями.

Также газета ВЗГЛЯД писала, что из всех провалов Байдена особенно выделяются два.