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Байден допустил новое оскорбление в адрес Путина
Президент США Джо Байден в очередной раз оскорбил российского лидера Владимира Путина в интервью каналу MSNBC накануне окончания своего президентского срока.
По данным телеканала MSNBC, в последнем интервью американский лидер назвал российского президента «нехорошим парнем», передает РИА «Новости».
Это заявление он сделал накануне окончания своего президентского срока, что, возможно, связано с попыткой подвести итоги своей внешней политики, отмечают СМИ.
Байден уже неоднократно высказывался в подобном ключе о Путине. Эти высказывания неоднократно вызывали недовольство в Москве и провоцировали дипломатические скандалы. В ответ Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США ранее запутался в своих словах, обсуждая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что привело к путанице в восприятии его речи слушателями.
Также газета ВЗГЛЯД писала, что из всех провалов Байдена особенно выделяются два.