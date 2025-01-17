СК заподозрил психическое расстройство у таранившего храм водителя во Владивостоке

СК сообщил о назначении психиатрической экспертизы водителю, таранившему храм во Владивостоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следственный комитет по Приморскому краю сообщает, что водитель, который на угнанном внедорожнике пытался въехать в храм на центральной площади Владивостока, ранее проходил лечение у психиатра. Подозревают, что у него психическое расстройство. В связи с этим назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Как передает РИА Новости, после того как водитель врезался в автобус с пассажирами, стоящий на остановке, он повредил еще один автомобиль и шлагбаум, а также пытался наехать на полицейского. Мужчине предъявляют обвинения по статьям об угоне, хулиганстве и применении насилия в отношении представителей власти. Суд арестовал его на два месяца.

По данным прокуратуры Приморья, водитель 1987 года рождения на угнанном Range Rover въехал в пешеходную зону, протаранил несколько машин и пытался скрыться от сотрудников ГАИ. В момент задержания он не мог объяснить свои действия. Источники агентства сообщили, что задержанного зовут Александр Голуженко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владивостоке задержали водителя, который протаранил двери храма, а позднее стало известно, что он является бывшим следователем.