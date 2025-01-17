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СК заподозрил психическое расстройство у таранившего храм водителя во Владивостоке
СК сообщил о назначении психиатрической экспертизы водителю, таранившему храм во Владивостоке
Водитель угнанного внедорожника, который пытался въехать в храм на центральной площади Владивостока, был арестован на два месяца; ему предъявлены обвинения в хулиганстве, угоне и насилии, а также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Следственный комитет по Приморскому краю сообщает, что водитель, который на угнанном внедорожнике пытался въехать в храм на центральной площади Владивостока, ранее проходил лечение у психиатра. Подозревают, что у него психическое расстройство. В связи с этим назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Как передает РИА Новости, после того как водитель врезался в автобус с пассажирами, стоящий на остановке, он повредил еще один автомобиль и шлагбаум, а также пытался наехать на полицейского. Мужчине предъявляют обвинения по статьям об угоне, хулиганстве и применении насилия в отношении представителей власти. Суд арестовал его на два месяца.
По данным прокуратуры Приморья, водитель 1987 года рождения на угнанном Range Rover въехал в пешеходную зону, протаранил несколько машин и пытался скрыться от сотрудников ГАИ. В момент задержания он не мог объяснить свои действия. Источники агентства сообщили, что задержанного зовут Александр Голуженко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владивостоке задержали водителя, который протаранил двери храма, а позднее стало известно, что он является бывшим следователем.