Суд Пакистана дополнительно приговорил экс-премьера Имрана Хана к 14 годам

Пакистанский суд приговорил экс-премьера Имрана Хана к 14 годам лишения свободы за коррупцию

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Reuters, бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам тюремного заключения. Приговор вынесен по обвинению в коррупции. Помимо тюремного срока, Хан должен будет выплатить крупный штраф. В противном случае его ожидает дополнительный срок в шесть месяцев.

Судебное заседание проходило в тюрьме Адила, где присутствовала и супруга Хана, Бушра Биби. Она также была признана виновной по тем же обвинениям и получила семь лет тюремного заключения. Биби была арестована прямо в зале суда.

Обвинения против Хана и его супруги связаны с получением участков земли в виде взятки в 2018 году. Им также вменяется легализация средств через благотворительный фонд Al-Qadir Trust, который, по данным следствия, служил прикрытием для их деятельности.

Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 годы. В апреле 2022 года он был отправлен в отставку в результате вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. С 2023 года Хан уже отбывает другой тюремный срок – 14 лет – по делу о продаже иностранных подарков из государственного хранилища.

До этого суд в Исламабаде приговорил к трем годам тюремного заключения экс-премьера Пакистана Имрана Хана по делу о мошенничестве, связанному с торговлей ценностями из сокровищницы Тошахане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф, возглавлявший страну в 2022-2023 годах, был избран новым премьер-министром Пакистана.