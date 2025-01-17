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Суд Пакистана дополнительно приговорил экс-премьера Имрана Хана к 14 годам
Пакистанский суд приговорил экс-премьера Имрана Хана к 14 годам лишения свободы за коррупцию
Пакистанский суд вынес приговор бывшему премьеру Имрану Хану, обвиненному в коррупции, назначив ему 14 лет тюрьмы и крупный штраф за взятки и легализацию незаконных доходов.
Как сообщает Reuters, бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам тюремного заключения. Приговор вынесен по обвинению в коррупции. Помимо тюремного срока, Хан должен будет выплатить крупный штраф. В противном случае его ожидает дополнительный срок в шесть месяцев.
Судебное заседание проходило в тюрьме Адила, где присутствовала и супруга Хана, Бушра Биби. Она также была признана виновной по тем же обвинениям и получила семь лет тюремного заключения. Биби была арестована прямо в зале суда.
Обвинения против Хана и его супруги связаны с получением участков земли в виде взятки в 2018 году. Им также вменяется легализация средств через благотворительный фонд Al-Qadir Trust, который, по данным следствия, служил прикрытием для их деятельности.
Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 годы. В апреле 2022 года он был отправлен в отставку в результате вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. С 2023 года Хан уже отбывает другой тюремный срок – 14 лет – по делу о продаже иностранных подарков из государственного хранилища.
До этого суд в Исламабаде приговорил к трем годам тюремного заключения экс-премьера Пакистана Имрана Хана по делу о мошенничестве, связанному с торговлей ценностями из сокровищницы Тошахане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф, возглавлявший страну в 2022-2023 годах, был избран новым премьер-министром Пакистана.