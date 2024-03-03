Пакистан избрал нового премьер-министра

Новым премьер-министром Пакистана стал Шахбаз Шариф

Tекст: Дарья Григоренко

Трансляцию процедуры голосования в Национальном собрании (нижняя палата парламента) страны вел телеканал PTV News. Отмечается, что за лидера ПМЛ-Н проголосовали 201 из 336 депутатов нового созыва нижней палаты парламента. Его оппонент в борьбе за должность главы правительства Пакистана – генеральный секретарь партии «Движение за справедливость» Омар Аюб Хан, прошедший в состав депутатов нового созыва Нацсобрания в качестве независимого кандидата, – набрал только 92 голоса, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции.

Напомним, в августе суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве.