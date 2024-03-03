Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.0 комментариев
Пакистан избрал нового премьер-министра
Новым премьер-министром Пакистана стал Шахбаз Шариф
Председатель Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф, возглавлявший страну в 2022-2023 годах, избран новым премьер-министром Пакистана, сообщили СМИ.
Трансляцию процедуры голосования в Национальном собрании (нижняя палата парламента) страны вел телеканал PTV News. Отмечается, что за лидера ПМЛ-Н проголосовали 201 из 336 депутатов нового созыва нижней палаты парламента. Его оппонент в борьбе за должность главы правительства Пакистана – генеральный секретарь партии «Движение за справедливость» Омар Аюб Хан, прошедший в состав депутатов нового созыва Нацсобрания в качестве независимого кандидата, – набрал только 92 голоса, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции.
Напомним, в августе суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве.