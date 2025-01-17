Экс-глава МИД Гренландии Броберг: Аннексия Данией в 1953 году снизила шок от слов Трампа

Tекст: Мария Иванова

Пеле Броберг выразил мнение, что заявления бывшего президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию к США не удивляют местных жителей. Он отметил, что многие жители Гренландии помнят аннексию Данией в 1953 году и считают, что такое может произойти снова, передает РИА «Новости».

Броберг напомнил, что в 1953 году Дания обманула Организацию Объединенных Наций и население Гренландии, аннексируя остров. С тех пор гренландцы стали гражданами Дании, однако вопрос об их независимости остается актуальным. Броберг подчеркнул, что стремление к независимости – это не отказ от сотрудничества с другими странами, а желание вернуть контроль над своей землей.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркивая ее стратегическую важность для национальной безопасности США. Однако премьер Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

При этом Трамп отказался обещать не использовать военную силу для установления контроля над Гренландией. Он также назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией. В этом контексте он назначил новым послом США в Дании бывшего посла в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

Гренландия, будучи частью Датского королевства, в 2009 году получила автономию с правом самоуправления, хотя вопрос о ее статусе периодически поднимается на международной арене.

Ранее Пеле Броберг заявил, что мировые державы стремятся завоевать остров ради его природных ресурсов, не учитывая мнение местных жителей. Гренландия не стремится стать частью Соединенных Штатов, но открыта для делового сотрудничества, подчеркнула министр Наая Натаниэльсен.

Избранный президент США Дональд Трамп не отказался от претензий на контроль над Гренландией и продолжает угрожать торговой войной Дании, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.