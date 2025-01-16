Военнопленный Евгений Лубинец рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово после ссоры из-за еды

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский военнопленный Евгений Лубинец признался в убийстве мирного жителя в городе Курахово.

Как передает РИА «Новости», трагедия произошла после словесной перепалки. Лубинец рассказал, что инцидент случился во время похода за провиантом, когда между ним и мирным жителем возник конфликт из-за распределения еды. «Я нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Человек упал, хотел ему помочь, но было уже поздно», – сообщил он, добавив, что со стороны его сослуживцев подобных случаев не было.

Лубинец родом из Борисполя Киевской области, где работал монтажником сантехнических систем. По его словам, на пути к работе его автомобиль остановили сотрудники территориального центра комплектования и «насильно вытянули из машины». Вскоре после этого его направили на подготовку в учебный центр в Житомирской области.

После прохождения учебной подготовки Лубинец был зачислен в 5-ю роту 2-го батальона 46-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины и отправлен на службу в Курахово. Основной задачей солдата было наблюдение за перемещением российских войск и техники.

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