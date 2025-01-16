Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
На тушение нефтебазы в Воронежской области отправлены два пожарных поезда
На тушение нефтебазы в Воронежской области после удара ВСУ отправлены два пожарных поезда
Минувшей ночью более десяти беспилотников атаковали три района Воронежской области, в результате возник пожар на нефтебазе в Лискинском районе, на тушение которого отправлены десятки единиц техники и два пожарных поезда, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Минувшей ночью на территорию Воронежской области было совершено нападение более десяти украинских беспилотников, основная часть атаки пришлась на нефтебазу в Лискинском районе, сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
По словам Гусева, пострадавших в результате атаки нет, имущество местных жителей также не пострадало. На первоначальном этапе тушение пожара осложнялось угрозой повторных атак на объект. На данный момент пожарные расчеты продолжают борьбу с огнем на нескольких резервуарах. На место отправлены десятки единиц техники и два пожарных поезда, а также дополнительные силы из соседних регионов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО в ночь на четверг уничтожила 27 украинских дронов над Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Курской областями, а падение дронов вызвало пожар на нефтебазе в Воронежской области.