На тушение нефтебазы в Воронежской области отправлены два пожарных поезда

На тушение нефтебазы в Воронежской области после удара ВСУ отправлены два пожарных поезда

Tекст: Вера Басилая

Минувшей ночью на территорию Воронежской области было совершено нападение более десяти украинских беспилотников, основная часть атаки пришлась на нефтебазу в Лискинском районе, сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

По словам Гусева, пострадавших в результате атаки нет, имущество местных жителей также не пострадало. На первоначальном этапе тушение пожара осложнялось угрозой повторных атак на объект. На данный момент пожарные расчеты продолжают борьбу с огнем на нескольких резервуарах. На место отправлены десятки единиц техники и два пожарных поезда, а также дополнительные силы из соседних регионов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО в ночь на четверг уничтожила 27 украинских дронов над Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Курской областями, а падение дронов вызвало пожар на нефтебазе в Воронежской области.