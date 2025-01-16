Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
За ночь российская ПВО сбила 27 украинских дронов
Минобороны: За ночь российская ПВО сбила 27 украинских дронов
Российская ПВО в ночь на четверг уничтожила 27 украинских дронов над Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что в Белгородской области сбили 15 дронов, в Воронежской области – семь, в Тамбовской – три, и в Курской области – два дрона.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в течение десяти минут над Воронежской и Белгородской областями. Падение дронов вызвало пожар на нефтебазе в Воронежской области.