Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
В Пермском крае опровергли слухи о переименовании улицы Курта Кобейна
Добрянские власти опровергли слухи о переименовании улицы Курта Кобейна
Власти Добрянского округа Пермского края опровергли слухи о намерении переименовать улицу Курта Кобейна, заявив, что информация о таких планах не соответствует действительности.
Администрация Добрянского городского округа Пермского края опровергла слухи о переименовании улицы Курта Кобейна, сообщает РБК. Представители местной власти подчеркнули, что информация, распространившаяся в СМИ о возможном переименовании, не соответствует действительности. Они призвали доверять только проверенным источникам информации.
«В последнее время в СМИ распространяется информация о возможном переименовании улицы Курта Кобейна. Хотим подчеркнуть: мы подобных заявлений не делали, эта информация не соответствует действительности. Просим доверять только проверенным источникам информации», – заявили в администрации.
Ранее слухи о переименовании появились в Telegram-канале Ural Mash. Авторы публикации сообщали, что местные власти выразили недовольство названием улицы, узнав о ней недавно и учитывая обстоятельства смерти музыканта. Однако власти округа подтвердили, что улица существует с 2018 года, с момента ее официального именования.
Улица Курта Кобейна находится неподалеку от деревни Ельники и включает всего два дома. Хотя точной информации об инициаторах названия нет, предполагается, что его предложили местные жители. Несмотря на небольшое количество построек, улица привлекает внимание из-за своего необычного имени.