В Пермском крае опровергли слухи о переименовании улицы Курта Кобейна

Добрянские власти опровергли слухи о переименовании улицы Курта Кобейна

Tекст: Ольга Иванова

Администрация Добрянского городского округа Пермского края опровергла слухи о переименовании улицы Курта Кобейна, сообщает РБК. Представители местной власти подчеркнули, что информация, распространившаяся в СМИ о возможном переименовании, не соответствует действительности. Они призвали доверять только проверенным источникам информации.

«В последнее время в СМИ распространяется информация о возможном переименовании улицы Курта Кобейна. Хотим подчеркнуть: мы подобных заявлений не делали, эта информация не соответствует действительности. Просим доверять только проверенным источникам информации», – заявили в администрации.

Ранее слухи о переименовании появились в Telegram-канале Ural Mash. Авторы публикации сообщали, что местные власти выразили недовольство названием улицы, узнав о ней недавно и учитывая обстоятельства смерти музыканта. Однако власти округа подтвердили, что улица существует с 2018 года, с момента ее официального именования.

Улица Курта Кобейна находится неподалеку от деревни Ельники и включает всего два дома. Хотя точной информации об инициаторах названия нет, предполагается, что его предложили местные жители. Несмотря на небольшое количество построек, улица привлекает внимание из-за своего необычного имени.

