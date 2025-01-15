Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
Скончался режиссер балета Большого театра Немоляев
Артист и режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев скончался на 88-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Всеволод Немоляев, артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра России, скончался в возрасте 87 лет, передает ТАСС. В пресс-службе театра подтвердили эту информацию.
«Сегодня, 30 минут назад, ушел из жизни Всеволод Немоляев. Он работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам», – сказал агентству представитель театра.
На прошлой неделе скончался народный артист Удмуртии Валерий Демин, который более 40 лет посвятил сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского.