«Забастовка» оппозиции в Грузии привела к дракам

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Всеобщую забастовку» на три часа организовывали через социальные сети, к ней подключились некоторые вузы, кафе, бары, магазины, аптеки. Крупнейшие банки не стали останавливать работу, но разрешили сотрудникам бастовать в течение этих трех часов.

К участникам акции присоединилась экс-президент Саломе Зурабишвили, заявившая о «протесте общества против «русского режима». В итоге к «забастовке» присоединилось до трехсот экономических субъектов – это 0,01% от зарегистрированных в Грузии.

«Запомним всех, кто не принял участие в забастовке, будем их бойкотировать!» – призвала одна из лидеров оппозиции Саломе Самадашвили.

В некоторых районах Тбилиси «бастующие» с призывами провести новые выборы в парламент и освободить задержанных ранее на акциях протеста радикалов перекрыли движение. В ответ на улице Виктора Долидзе в Тбилиси местные жители забросали участников акции протеста яйцами, а потом подрались с ними.

Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили назвал «всеобщую забастовку» «политическим кокетством». «Никакого эффекта у этой акции не будет. Это не забастовка, а просто продленный перерыв. Не нравится им в Грузии? Пусть закрывают свой бизнес!» – сказал он.