Путин одобрил идею проведения всероссийской семейной «Зарницы»

Tекст: Валерия Городецкая

На заседании оргкомитета «Победа» Цивилева предложила проведение всероссийской семейной «Зарницы», передает ТАСС. В мероприятии, которое охватит все регионы России, наставниками и тренерами команд станут ветераны специальной военной операции.

По словам Цивилевой, «Зарница» будет направлена на передачу традиционных ценностей, знаний и культуры истории страны. Участники смогут продемонстрировать не только физическую подготовку, но и эрудицию, креативность и готовность прийти на помощь. Также было предложено сделать конкурс ежегодным.

Инициатива получила поддержку президента Путина. Он отметил, что предложения заслуживают внимания. «Обязательно проработаем. Предложения заслуживают поддержки, поработаем все вместе», – сказал президент, отвечая на просьбу Цивилевой поддержать инициативу фонда.

Ранее в ходе заседания глава Минобороны Андрей Белоусов предложил внедрить в учебные программы российских школ курс, посвященный подвигам защитников Отечества времен Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин предложил присвоить всем участникам Великой Отечественной войны звания почетного гражданина, поддержав инициативу министерства обороны.