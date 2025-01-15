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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

    5 комментариев
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    9 комментариев
    15 января 2025, 16:32 • Новости дня

    Путин одобрил идею проведения всероссийской семейной «Зарницы»

    Путин одобрил идею проведения всероссийской семейной «Зарницы»
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение статс-секретаря – замглавы Минобороны, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой провести в этом году всероссийскую семейную «Зарницу».

    На заседании оргкомитета «Победа» Цивилева предложила проведение всероссийской семейной «Зарницы», передает ТАСС. В мероприятии, которое охватит все регионы России, наставниками и тренерами команд станут ветераны специальной военной операции.

    По словам Цивилевой, «Зарница» будет направлена на передачу традиционных ценностей, знаний и культуры истории страны. Участники смогут продемонстрировать не только физическую подготовку, но и эрудицию, креативность и готовность прийти на помощь. Также было предложено сделать конкурс ежегодным.

    Инициатива получила поддержку президента Путина. Он отметил, что предложения заслуживают внимания. «Обязательно проработаем. Предложения заслуживают поддержки, поработаем все вместе», – сказал президент, отвечая на просьбу Цивилевой поддержать инициативу фонда.

    Ранее в ходе заседания глава Минобороны Андрей Белоусов предложил внедрить в учебные программы российских школ курс, посвященный подвигам защитников Отечества времен Великой Отечественной войны.

    Президент России Владимир Путин предложил присвоить всем участникам Великой Отечественной войны звания почетного гражданина, поддержав инициативу министерства обороны.

    14 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко отметил, что западные компании в сфере общественного питания продолжают свою деятельность в России, несмотря на санкции.

    Данко, находясь в Москве, записал видео, в котором заметил, что крупные западные компании в сфере общественного питания продолжают работу, несмотря на санкционные ограничения, передает РИА «Новости».

    В ролике, снятом в одном из московских торговых центров и размещенном на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), он указал, что Rostic'S работает на месте KFC, а McDonald's сменил название на «Вкусно – и точка».

    «Интересно, что там дальше «Бургер Кинг», он остался», – сказал Данко, добавив, что западные фирмы не покинули российский рынок.

    Ранее в ходе своего визита в Москву вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко записал видео, в котором показал разнообразие товаров, включая продукцию иностранных компаний, в российских магазинах.

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    14 января 2025, 18:30 • Новости дня
    Работа Рунета восстановлена после сбоя

    РКН сообщил об оперативном восстановлении работы Рунета после сбоя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа российского сегмента интернета была оперативно восстановлена после сбоя благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

    Роскомнадзор подтвердил, что работоспособность Рунета была восстановлена после кратковременного нарушения связности, передает РИА «Новости». В РКН пояснили, что проблема была выявлена и быстро устранена благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

    Под связностью сети подразумевается возможность установления соединения между любыми парами узлов, что является основой стабильной работы интернета.

    Во вторник пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. В СМИ сообщали, что в Роскомнадзоре заявили, что в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой, но ведомство пока не знает, почему это произошло.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    15 января 2025, 10:08 • Новости дня
    ФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
    ФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военная разведка Украины предлагала российским военнослужащим деньги за оставление позиций в Горловке, передача аванса в 100 тыс. долларов была пресечена, сообщили в ФСБ.

    Военная разведка Украины предлагала российским военным 1 млн долларов за оставление позиций под Горловкой в ДНР, передает ТАСС.

    Эта разведывательная акция была пресечена контрразведкой ФСБ и переведена в контролируемые условия. Российские спецслужбы получили 100 тыс. долларов, выплаченных украинской стороной в качестве аванса.

    В Центральном оперативном штабе ФСБ сообщили, что представители украинской разведки делали предложения российским военнослужащим, обещая крупные суммы за сдачу позиций. Однако все действия были вскрыты и контролировались российской контрразведкой.

    Кроме того, по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований были нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары. Военные операции, связанные с контрразведкой, позволили предотвратить возможный отход российских войск и укрепить их позиции в районе Горловки.

    Накануне ФСБ пресекла попытку отравления сотрудников ОПК под Ярославлем. Выяснилось, что задержанному в Ярославской области мужчине обещали 1,5 млн рублей за теракт.

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    14 января 2025, 17:54 • Новости дня
    В работе Рунета произошел масштабный сбой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok.

    Масштабный сбой в работе Рунета отмечается по всей России, передает РИА «Новости». Пользователи жалуются на недоступность сайтов в доменных зонах .рф и .ru как в домашнем, так и в мобильном интернете. Проблемы затронули операторов связи, банки, сервисы «Яндекса», «Ростелекома», «Дом.ру», «Мос.ру» и другие российские сайты.

    Кроме того, наблюдаются перебои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.

    В частности, представители «Ростелекома» сообщили ТАСС, что проблемы с доступом к интернет-доменам не связаны с их сетями, подчеркнув: «Проблема не на нашей сети». В МТС отказались комментировать ситуацию.

    В ноябре российские пользователи столкнулись с перебоями в работе банковских приложений, служб доставки и операторов связи, что связано с неполадками в облачном сервисе.

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    15 января 2025, 12:15 • Новости дня
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ России обнародовала аудиозапись, где представитель ГУР МО Украины пытался подкупить российских военных за 1 млн долларов для отступления в Горловке.

    ФСБ обнародовала запись телефонного разговора, в котором представитель Главного управления разведки Минобороны Украины пытался подкупить российских военных, передает ТАСС.

    В разговоре представитель украинской разведки отмечал, что это «больше политическая задача», и предлагал, чтобы обе стороны оказались довольны. Он заверял, что «ни одного выстрела не будет» и украинские силы смогут беспрепятственно занять позиции, если российские военные дадут согласие.

    Представитель ГУР МОУ также обещал, что после занятия позиций украинскими силами «все останавливается на три-четыре месяца» и он будет ответственным за все происходящее в этом квадрате.

    Он заявлял, что обсудит это предложение «с самым верхом», и просил дать украинским силам занять хотя бы два дома на участке Кучерявый, чтобы избежать попадания в «огневой мешок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла передачу аванса в размере 100 тыс. долларов от военной разведки Украины российским военнослужащим за оставление позиций в Горловке.

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    15 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Военкор: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Военкор Поддубный: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью утреннего группового удара ВС России было крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в городе Стрый Львовской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный добавил, что в этом городе расположен крупный железнодорожный узел с сообщением сразу на пять направлений. «Подобные удары по тыловым объектам противника – это гарантированное снижение его военного потенциала», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что действительно различные источники сообщали о взрывах во Львовской области, где целями стали подземные хранилища газа (ПХГ). Он отметил, что на территории Украины функционирует свыше десятка подобных объектов, которые защищены, их сложно поразить.

    «В одной Львовской области пять таких ПХГ, так что если попадание было, то урон будет значительный», – сообщил эксперт.

    Ранее украинские СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области в результате ракетной атаки.

    Ранее экономист Иван Лизан сказал газете ВЗГЛЯД, что если разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине, то Киев потеряет возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будет вынужден качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье.

    Минобороны России в среду сообщило, что российские войска нанесли удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса.

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    15 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Роскомнадзор: Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Татарстане повреждена магистральная волоконно-оптическая линия связи, что привело к снижению скорости интернета у миллионов россиян.

    Роскомнадзор сообщил о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, передает РИА «Новости». В результате инцидента снизилась скорость интернета у 3,8 млн россиян, проживающих в 21 регионе страны.

    Накануне пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. Вскоре работа российского сегмента интернета была восстановлена после сбоя благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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    14 января 2025, 21:20 • Новости дня
    Побережье Азовского моря в Запорожской области очистили от мазута
    Побережье Азовского моря в Запорожской области очистили от мазута
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работы по очистке побережья Азовского моря в Запорожской области от мазута, который попал в воду из-за крушения танкеров, полностью завершены, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    По его словам, на сегодняшний день полностью расчищено 14,5 км побережья Бердянской косы, что составляет 100 процентов от загрязненного участка, передает ТАСС.

    В ходе работ было собрано 2385 мешков песчано-мазутной смеси общим весом 59,7 тонны, добавил Балицкий.

    Ранее специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий этой аварии.

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    14 января 2025, 18:02 • Новости дня
    Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе Рунета

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Роскомнадзоре заявили, что в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой, но ведомство пока не знает, почему это произошло, пишут СМИ.

    Как сообщил представитель Роскомнадзора, в работе всех операторов наблюдаются сбои, причина устанавливается, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Напомним, во вторник пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok.

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    14 января 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал правительство и регионы к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров
    @ Елена Задворная/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.

    Путин обратился к правительству и региональным властям с просьбой активно содействовать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «В целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами», – сказал Путин. Он также выразил благодарность волонтерам за их активное участие в работах по очистке берегов и ликвидации последствий аварии с первых дней после инцидента.

    Глава государства особо отметил важность сотрудничества всех служб и ведомств для выполнения полного комплекса мероприятий. Он подчеркнул, что это критически важно для сохранения экологического баланса и улучшения качества жизни в причерноморских регионах, включая Крым и Севастополь.

    Ранее вице-премьер Виталий Савельев объявил о создании постоянно действующего оперативного штаба для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

    Сообщалось, что в Краснодарском крае начат этап обвалования танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Анапы, для предотвращения дальнейшего загрязнения моря, а специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.

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    14 января 2025, 18:54 • Новости дня
    Пожар в военном госпитале в Туле полностью потушен

    Губернатор Миляев: Пожар в военном госпитале в Туле полностью потушен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Произошедший накануне в военном госпитале на улице Советской в Туле пожар полностью ликвидирован, сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев в своем Telegram-канале подтвердил, что работы по тушению завершились в 17.32 по московскому времени.

    «В 17.32 [мск] полностью завершены работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя на Советской [улице] в Туле», – написал губернатор.

    Напомним, накануне в результате пожара в здании военного госпиталя в Туле произошло частичное обрушение кровли. Пожарным удалось локализовать возгорание, но тушение осложнялось деревянными перекрытиями здания.

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    14 января 2025, 19:10 • Новости дня
    Батальон «Донбасс» ВСУ внесен в реестр террористических организаций в России

    Росфинмониторинг причислил батальон «Донбасс» ВСУ к террористическим организациям

    Tекст: Денис Тельманов

    Батальон «Донбасс» ВСУ включен в список террористических организаций в России, согласно решению Росфинмониторинга, а также трое иностранных наемников причислены к террористам.

    Как сообщает ТАСС, батальон «Донбасс» ВСУ был включен в перечень террористических и экстремистских организаций в России. Решение было опубликовано на сайте Росфинмониторинга. Это террористическое сообщество было организовано на основе батальона территориальной обороны «Донбасс» Нацгвардии Украины.

    Росфинмониторинг также внес в список террористов иностранных наемников: Левана Беруашвили и Алекси Бибичадзе из Грузии, а также Шарунаса Ясюкевичюса из Литвы. Эти лица ранее обвинялись Следственным комитетом России в участии в террористических актах на территории Курской области.

    Кроме того, в том же списке значится Деррик Бейлс, гражданин США, который также был обвинен в участии в террористической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и Кирилл Канахин получили пожизненные сроки за вторжение в Брянскую область. Росфинмониторинг включил российское структурное подразделение «Аум Синрике» в перечень террористов и экстремистов. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который может привести к исключению движения «Талибан» из списка запрещенных организаций в России.

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    14 января 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин одобрил продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением продлить программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года.

    Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что за время, прошедшее с момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились значительных успехов в различных областях, включая улучшение качества жизни и развитие социальной сферы.

    Глава государства подчеркнул важность комплексного и системного подхода в реализации программы, отметив, что общий объем ее финансирования составляет полтора триллиона рублей на период с 2015 по 2027 год.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, на котором обсуждалась реализация госпрограммы развития регионов с бюджетом свыше 316 млрд рублей.

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    14 января 2025, 21:45 • Новости дня
    Хуснуллин сообщил об улучшениях в Крыму за 10 лет госпрограммы

    Tекст: Валерия Городецкая

    За десятилетие реализации госпрограммы развития Крыма проведены значительные улучшения в инфраструктуре, включая строительство 1244 км дорог без светофоров между крупными городами и привлечение инвестиций в размере 674 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

    Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил о положительных сдвигах в развитии Крыма и Севастополя за последние десять лет, сообщается в Telegram-канале правительства России.

    В рамках госпрограммы было реализовано 722 мероприятия и объекта, включая строительство и ремонт дорог, инженерных сетей, школ и детских садов. В частности, было построено 1244 км дорог, что позволило обеспечить бесперебойное автомобильное сообщение из Москвы, Казани и Петербурга.

    По информации Хуснуллина, Крым привлек инвестиции в размере 674 млрд рублей, что позволило создать более 110 тыс. рабочих мест. Резидентами свободной экономической зоны стали более 1,5 тыс. компаний. Введение нового жилья также растет – сегодня на человека вводится более 0,6 кв. м, однако цель – довести этот показатель до 0,82 кв. м.

    В 2022 году срок действия программы социально-экономического развития был продлен до 2027 года, и в ее рамках планируется реализация 263 новых объектов и мероприятий. Ключевые направления – строительство дорожных объектов, развитие железнодорожной инфраструктуры, берегоукрепление и развитие образовательных учреждений.

    Хуснуллин попросил президента рассмотреть возможность улучшения грузового и пассажирского железнодорожного сообщения с центральной частью России через новые регионы. Также он предложил продлить госпрограмму до 2030 года, на что получил поддержку главы государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, на котором обсуждалась реализация госпрограммы с бюджетом свыше 316 млрд рублей.

    В ходе совещания глава государства поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.

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    15 января 2025, 11:18 • Новости дня
    Казахстан направил запросы в Россию и Азербайджан по крушению самолета

    Tекст: Александра Юдина

    Казахстанские власти направили международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в связи с расследованием катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося в декабре под Актау, сообщает Генпрокуратура республики.

    По данным ведомства, направлены международные следственные поручения в Россию и Азербайджан, следственные мероприятия проводятся с целью обеспечения полноты и всесторонности расследования, передает РИА «Новости».

    Казахстанские власти заверили, что прилагают максимум усилий для выяснения всех обстоятельств случившегося и привлечения к ответственности виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что расшифровка черных ящиков самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау, не подтвердила некоторые предварительные выводы СМИ.

    Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании авиакатастрофы AZAL под Актау.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines близ Актау и уверен, что ответственность лежит на представителях России.

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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