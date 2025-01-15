Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по формуле 25 на 25

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 25 на 25 в результате переговоров.

Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны РФ.

Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия в процессе обмена, помогая в возвращении российских военных из украинского плена. В Министерстве обороны РФ подчеркнули гуманитарный характер усилий ОАЭ при данном обмене.

Видео с российскими военнослужащими, освобожденными из плена, показала омбудсмен Татьяна Москалькова.

Ранее полторы сотни российских военных были возвращены на родину после обмена пленными с Украиной, в рамках которого также освободили 150 украинских пленных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать обмен военнопленными с Украиной, несмотря на сложность процесса.