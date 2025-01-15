Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.3 комментария
Россия и Украина обменялись пленными
Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по формуле 25 на 25
Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернутся в Россию и на Украину с каждой стороны. Российские военнослужащие пока находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь, сообщили в Минобороны.
Как передает ТАСС, Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 25 на 25 в результате переговоров.
Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны РФ.
Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия в процессе обмена, помогая в возвращении российских военных из украинского плена. В Министерстве обороны РФ подчеркнули гуманитарный характер усилий ОАЭ при данном обмене.
Видео с российскими военнослужащими, освобожденными из плена, показала омбудсмен Татьяна Москалькова.
Ранее полторы сотни российских военных были возвращены на родину после обмена пленными с Украиной, в рамках которого также освободили 150 украинских пленных.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать обмен военнопленными с Украиной, несмотря на сложность процесса.