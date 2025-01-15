Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Попытки подкупить ВС России под Горловкой связали с провалом ВСУ на фронте
Кимаковский объяснил попытки подкупить ВС России агонией ВСУ на фронте
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский прокомментировал попытки украинских спецслужб подкупить российских военных под Горловкой, назвав это признаком агонии из-за провала украинских войск на фронте.
Попытки украинских спецслужб подкупить российских военнослужащих под Горловкой связаны с тяжелым положением на фронте, объясняет советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС. Кимаковский отметил, что украинская сторона применяет такие методы, как подкуп, шантаж и запугивание, пытаясь компенсировать свои неудачи на фронте.
«В агонии и от безысходности Киев пытается хоть как-то выиграть время», – заявил Кимаковский. По его словам, ВСУ потеряли значительное количество как личного состава, так и военной техники в ходе неудачных операций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России пресекла попытку военной разведки Украины передать аванс в 100 тыс. долларов российским военнослужащим за оставление позиций в Горловке.