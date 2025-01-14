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Экс-тренер «Спартака» рассказал, как жил в Москве на 30 тыс. рублей
Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как жил в Москве на 30 тыс. рублей, считая это за 3 тыс. евро
Бывший футбольный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что его ежемесячные расходы на жизнь в Москве составляли 30 тыс. рублей, которые он приравнял к 3 тыс. евро.
Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль, как передает РИА «Новости», рассказал о своих финансовых расходах в Москве. По его словам, он тратил в столице России около 30 тыс. рублей в месяц, что, по его мнению, «эквивалентно» 3 тыс. евро, включая аренду жилья.
Абаскаль подчеркнул, что в Москве можно выбрать между скромной и более дорогостоящей жизнью. Для первого варианта, по его словам, достаточно 60 тыс. рублей в месяц. Тренер также отметил, что часто питался на базе или стадионе, что позволяло экономить. Он добавил, что если вести образ жизни, сосредоточенный на работе, то расходов становится меньше.
Ранее на тему расходов высказывались и другие спортсмены. Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что для жизни ему достаточно 30 тыс. рублей в месяц, а бронзовый призер чемпионата Европы Юрий Жирков тратит около миллиона рублей в месяц. Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал свои расходы в размере примерно 500 евро в месяц.
Абаскаль руководил «Спартаком» с лета 2022 года по апрель 2024 года и привел команду к бронзовым медалям чемпионата России в сезоне 2022/23.