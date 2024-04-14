Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака»
Испанец Гильермо Абаскаль больше не является главным тренером московского футбольного клуба «Спартак», сообщила пресс-служба клуба.
Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера до ответного матча 1/2 финала пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (17 апреля) назначен ассистент Абаскаля Владимир Слишкович, передает РИА «Новости».
Решение о расставании с 35-летним специалистом было принято после поражения «красно-белых» от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.
Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством команда провела 74 матча, в которых одержала 36 побед. В сезоне-2022/23 «красно-белые» завоевали бронзовые медали чемпионата России.