РКК: Свыше половины жителей крупных городов России занимаются благотворительностью

По данным исследования Российского Красного Креста (РКК), проведенного в октябре–декабре 2024 года, 61% жителей городов-миллионников России активно участвовали в благотворительной деятельности, сообщается на сайте организации.

Этот показатель остается стабильным с 2023 года. Социологическое исследование проводилось в десяти крупнейших городах страны: Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Ростове-на-Дону и Воронеже.

Исследование выявило, что чаще всего помощь оказывают девушки в возрасте от 25 до 34 лет, особенно те, кто воспитывает двоих и более детей. Наиболее популярными способами помощи являются денежные пожертвования (их делают 46% опрошенных) и волонтерская деятельность, которой занимаются 13% респондентов.

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук подчеркнул, что данные исследования подтверждают высокий уровень вовлеченности россиян в благотворительность. Он также отметил рост доверия к Российскому Красному Кресту, которому 33% россиян готовы доверить свои пожертвования.