Работавшего на разведку немецкого дипломата нашли мертвым в Пакистане

Работавший на разведку советник посольства Германии в Пакистане обнаружен мертвым в Исламабаде

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Bild, немецкого дипломата Томаса Б., который работал на Федеральную разведывательную службу Германии (BND), нашли мертвым в его квартире в Исламабаде. Мужчина не появлялся на работе и не отвечал на звонки в течение двух дней, отмечает ТАСС.

Мужчину обнаружили два сотрудника миссии, отправленные на его поиски. У Томаса Б. были выявлены проблемы с сердцем, которые могли стать причиной его смерти. Он занимал должность советника миссии в течение трех с половиной лет.

В Министерстве иностранных дел Германии изданию подтвердили факт смерти их сотрудника. В BND отказались комментировать случаи, касающиеся их сотрудников. Bild добавил, что Томас Б. долгое время работал на разведку и был опытным сотрудником.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлый летом в Киеве в гостиничном номере отеля Hilton был найден мертвым атташе посольства США. А в 2021 году российский дипломат был найден мертвым у здания консульского отдела посольства России в Берлине.