Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.0 комментариев
Работавшего на разведку немецкого дипломата нашли мертвым в Пакистане
Работавший на разведку советник посольства Германии в Пакистане обнаружен мертвым в Исламабаде
Советник посольства Германии в Пакистане найден мертвым в своей квартире в Исламабаде после того, как два дня не выходил на связь, сообщает Bild.
Как сообщает Bild, немецкого дипломата Томаса Б., который работал на Федеральную разведывательную службу Германии (BND), нашли мертвым в его квартире в Исламабаде. Мужчина не появлялся на работе и не отвечал на звонки в течение двух дней, отмечает ТАСС.
Мужчину обнаружили два сотрудника миссии, отправленные на его поиски. У Томаса Б. были выявлены проблемы с сердцем, которые могли стать причиной его смерти. Он занимал должность советника миссии в течение трех с половиной лет.
В Министерстве иностранных дел Германии изданию подтвердили факт смерти их сотрудника. В BND отказались комментировать случаи, касающиеся их сотрудников. Bild добавил, что Томас Б. долгое время работал на разведку и был опытным сотрудником.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлый летом в Киеве в гостиничном номере отеля Hilton был найден мертвым атташе посольства США. А в 2021 году российский дипломат был найден мертвым у здания консульского отдела посольства России в Берлине.