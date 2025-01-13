Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.0 комментариев
WSJ: Мухаммед Синвар возглавил ХАМАС в секторе Газа
WSJ: Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа
Мухаммед Синвар, брат погибшего лидера Яхьи Синвара, стал новым руководителем ХАМАС в секторе Газа, сосредоточившись на восстановлении боевых возможностей группировки, сообщает Wall Street Journal.
Мухаммед Синвар стал новым лидером палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Синвар, ранее возглавлявший боевое крыло ХАМАС – «Бригады Иззэддина аль-Кассама», занял место своего погибшего в октябре 2024 года брата Яхьи Синвара.
Источники издания отмечают, что Мухаммед Синвар активно работает над восстановлением боевых возможностей ХАМАС, которые были существенно подорваны в результате военной операции Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявил о ликвидации оружейного цеха и четырех членов ХАМАС в секторе Газа, а министр обороны Израиля Исраэль Кац впервые публично признал ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.