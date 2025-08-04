Bild сообщила о последствиях молчания России в ответ на ультиматум Трампа

Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»

Военный эксперт Кнутов: Массовые атаки «Геранями-3» – прорыв России в СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Герань-3» внешне почти неотличима от предыдущей модели – «Герани-2», но сущностная разница принципиальна. Во-первых, новый БПЛА полностью композитный. К тому же там стоит реактивный двигатель, что снижает шум и позволяет лететь с гораздо большей скоростью – 600-800 км/ч, разгоняясь при пикировании на цель. Поэтому у зенитной артиллерии ВСУ не остается времени для уничтожения беспилотника», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

«К тому же новый БПЛА весит больше предшественника – и этот прирост идет в пользу увеличения массы боевой части примерно до 300 кг. Кстати, в «Герани-3» используются в том числе и термобарические заряды, обладающие большей разрушительной силой. Поэтому новые российские дроны могут уничтожать хорошо защищенные пункты противника и, возможно, пробивать некоторые подземные укрытия», – подчеркнул собеседник.

«Помимо этого, в «Герани-3» используется система наведения с инфракрасной тепловой камерой и элементами искусственного интеллекта, что позволяет атаковать цель с большей точностью», – продолжил аналитик.

«Кроме того, российские силы стали чаще применять на передовой и по тыловым подразделениям ВСУ комбинированные атаки: вместе с беспилотниками удар наносится крылатыми ракетами и «Искандерами». Также перед основной атакой Россия пускает дешевые БПЛА «Гербера», выглядящие как и «Герань-3». Украинская ПВО тратит ресурсы и время на них, теряя силы для отражения идущего следом разрушительного налета», – указал он.

«Плюс ко всему, Россия, судя по всему, использовала при недавней атаке на Киев и ударах по передовой тактику «волчьей стаи». В этой схеме один БПЛА идет наверху, координируя атаку, а другие летят к цели внизу с разных сторон. В случае уничтожения верхней «Герани-3» на ее место незамедлительно поднимается другая», – детализировал спикер.

«Все это приводит к тому, что ВСУ не могут защитить свои фронтовые соединения, а также инфраструктуру от наших атак. Им придется просить у Запада больше средств для усиления ПРО. Но ракет для ЗРК Patriot даже у США осталось не так много. Единственное спасение для Киева – в европейских системах IRIS-T. Поэтому нам нужно активнее бить по складам и перевалочным пунктам в момент их поставки на Украину», – пояснил эксперт.

«В остальном я не вижу, чем украинские силы смогут отражать наши атаки новыми БПЛА с усовершенствованной тактикой ни по передовым частям, ни по тыловым подразделениям, ни по военным предприятиям, расположенным в глубине Украины. Массовые атаки «Геранями-3» можно считать настоящим прорывом России в СВО», – подчеркнул Кнутов.

Военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, со своей стороны, что потолок высоты «Герани-3» около девяти км, что делает ее недосягаемой для дронов-перехватчиков, мобильных зенитных групп, ЗСУ, вертолетов и легкомоторной авиации. «Поэтому ВСУ могут сбивать только одиночные БПЛА с помощью Patriot, С-300ПТ/ПС, «Буков», NASAMS, IRIS-T и FrankenSAM – не слишком эффективных гибридов старых советских пусковых и натовских ракет», – указал спикер.

«ТТХ «Герани-3» приближают ее по скоростным параметрам к крылатым ракетам. Западные ЗРК средней и большой дальности не смогут справиться с комбинированной атакой баллистических ракет и реактивных беспилотников. Для успешной борьбы с новыми БПЛА ВСУ нужно как минимум в три раза увеличить скорость дронов-перехватчиков», – продолжил аналитик.

«Остается истребительная авиация, которая хорошо показала себя в борьбе с дронами разного типа во время недавней войны Израиля и США против Ирана. Но, во-первых, скорость «Герани-3» оставляет для самолетов противника крайне мало времени для реагирования и перехвата. Кроме того, у российских ВКС есть дальнобойные ракеты «воздух – воздух» Р-37 и Р-77М, способные поразить украинские истребители, занятые охотой на дроны даже над центральной частью Украины», – детализировал он.

«У нашего противника есть также ЗСУ с программируемыми снарядами типа 35-мм AHEAD для пушек Oerlikon или 30-мм (MMPA) XM1223 (американской ЗРПК M-SHORAD), но это сравнительно новое и дорогое оружие. Его немного у западных стран и насытить им ВСУ быстро не получится», – резюмировал собеседник.

Ранее Россия нанесла мощный удар по целям в Киеве, при этом массово использовались реактивные «Герани», всего было использовано около 300 БПЛА, включая имитационные, сообщал Telegram-канал WarGonzo. Также «Герани» поразили предприятия в промышленной зоне города Белая Церковь, передавал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Кроме того, Россия атаковала «Геранями-3» объекты в Харькове и Одессе, писало «Военное обозрение».

Спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат подтверждал, что «Герань-3» стала серьезной проблемой для украинских зенитчиков, сообщают «Вести». «Фактически на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем», – отмечал он.

Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью YouTube-каналу издания «Левый берег» также признавал технологическое отставание Украины от России.

По его словам, Россия начала использовать беспилотники на высоте более двух тысяч метров, тогда как Киев остановился на одном уровне развития мобильных огневых групп ПВО. По словам экс-главкома, Украина не смогла быстро освоить эти технологии «по ряду объективных и субъективных причин».