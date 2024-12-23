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Израиль признал ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране
Израиль признал ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране и пригрозил ликвидировать лидеров хуситов
Министр обороны Израиля Исраэль Кац впервые публично признал ответственность Израиля за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Он также пригрозил ликвидировать лидеров йеменских хуситов.
Кац подчеркнул, что Израиль готов нанести удары по стратегической инфраструктуре хуситов и ликвидировать их лидеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.
«Так же, как мы сделали с Ханией, (главой ХАМАС Яхьей) Синваром и (генсеком движения »Хезболла« Хасаном) Насруллой в Тегеране, Газе и Ливане – мы сделаем это в Ходейде и Сане», – заявил Кац.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в результате ракетного удара по Тегерану был убит Исмаил Хания, один из лидеров ХАМАС и ключевых переговорщиков с Израилем. Израильские представители заявляли, что не комментируют его убийство.