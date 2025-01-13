В Краснодарском крае проложили 500 метров дороги к аварийному танкеру

Специалисты проложили более 500 метров технической дороги к танкеру «Волгонефть-239»

Tекст: Максим Попов

Как отметили в оперативном штабе, за последние двое суток специалисты проложили более 500 метров технической дороги к корме танкера «Волгонефть-239», передает ТАСС. Этот танкер стал источником утечки мазута 10 января, что вызвало необходимость в срочных мерах по ликвидации последствий аварии.

По словам ликвидаторов аварии, работы ведутся в условиях неблагоприятной погоды. «Техническую дорогу к корме танкера продолжают прокладывать ночью под дождем,» – говорится в сообщении. Специалисты работают круглосуточно, чтобы быстро обеспечить доступ к аварийному судну и начать ликвидационные работы.

Ранее сообщалось, на побережье шести муниципалитетов Крыма выявлены новые выбросы нефтепродуктов, общая протяженность загрязнений составляет свыше 12 километров. При этом президент Владимир Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 моряков, один из которых погиб. Черноморское побережье Краснодарского края оказалось наиболее пострадавшим, вследствие чего на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.