Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.17 комментариев
В Краснодарском крае проложили 500 метров дороги к аварийному танкеру
Специалисты проложили более 500 метров технической дороги к танкеру «Волгонефть-239»
В Краснодарском крае специалисты за двое суток проложили свыше 500 метров дороги к корме танкера «Волгонефть-239», из которого произошла утечка мазута.
Как отметили в оперативном штабе, за последние двое суток специалисты проложили более 500 метров технической дороги к корме танкера «Волгонефть-239», передает ТАСС. Этот танкер стал источником утечки мазута 10 января, что вызвало необходимость в срочных мерах по ликвидации последствий аварии.
По словам ликвидаторов аварии, работы ведутся в условиях неблагоприятной погоды. «Техническую дорогу к корме танкера продолжают прокладывать ночью под дождем,» – говорится в сообщении. Специалисты работают круглосуточно, чтобы быстро обеспечить доступ к аварийному судну и начать ликвидационные работы.
Ранее сообщалось, на побережье шести муниципалитетов Крыма выявлены новые выбросы нефтепродуктов, общая протяженность загрязнений составляет свыше 12 километров. При этом президент Владимир Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море
Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 моряков, один из которых погиб. Черноморское побережье Краснодарского края оказалось наиболее пострадавшим, вследствие чего на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.