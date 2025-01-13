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    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

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    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    13 января 2025, 01:24 • Новости дня

    В Краснодарском крае проложили 500 метров дороги к аварийному танкеру

    Специалисты проложили более 500 метров технической дороги к танкеру «Волгонефть-239»

    Tекст: Максим Попов

    В Краснодарском крае специалисты за двое суток проложили свыше 500 метров дороги к корме танкера «Волгонефть-239», из которого произошла утечка мазута.

    Как отметили в оперативном штабе, за последние двое суток специалисты проложили более 500 метров технической дороги к корме танкера «Волгонефть-239», передает ТАСС. Этот танкер стал источником утечки мазута 10 января, что вызвало необходимость в срочных мерах по ликвидации последствий аварии.

    По словам ликвидаторов аварии, работы ведутся в условиях неблагоприятной погоды. «Техническую дорогу к корме танкера продолжают прокладывать ночью под дождем,» – говорится в сообщении. Специалисты работают круглосуточно, чтобы быстро обеспечить доступ к аварийному судну и начать ликвидационные работы.

    Ранее сообщалось, на побережье шести муниципалитетов Крыма выявлены новые выбросы нефтепродуктов, общая протяженность загрязнений составляет свыше 12 километров. При этом президент Владимир Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 моряков, один из которых погиб. Черноморское побережье Краснодарского края оказалось наиболее пострадавшим, вследствие чего на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

    10 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом меры безопасности при праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности по вопросам обеспечения общественной безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Глава государства провел первое в 2025 году совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.

    В центре обсуждения были меры по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы.

    «Обсудим сегодня дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – заявил Путин.

    В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие высокопоставленные чиновники. Среди участников также были министр иностранных дел Сергей Лавров и руководители силовых ведомств, включая главу Минобороны Андрея Белоусова и директора ФСБ Александра Бортникова.

    Оперативные совещания с Совбезом проводятся регулярно, чаще всего еженедельно. На подобных встречах обсуждаются стратегические и текущие вопросы, связанные с безопасностью страны. Предыдущее совещание с Советом безопасности состоялось 28 декабря 2024 года.

    Ранее в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Путин рассказал, кого будет рада видеть Россия на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

    Президент также выразил готовность принять всех зарубежных гостей на праздновании 9 мая в Москве, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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    10 января 2025, 19:29 • Новости дня
    Умерла народная артистка России Добровольская
    Умерла народная артистка России Добровольская
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни, сообщили в Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова.

    Добровольская умерла после борьбы с тяжелой болезнью, сообщается на сайте МХТ. «Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась – упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что Добровольская была ведущей актрисой Художественного театра, где за свою карьеру сыграла десятки главных ролей.

    Накануне стало известно, что актер «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов скончался в Петербурге на 61-м году жизни.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    11 января 2025, 15:44 • Новости дня
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР, сообщает пресс-служба Кремля.

    По данным пресс-службы, Путин подписал указ, согласно которому звание Героя России присвоено ефрейтору Андрею Григорьеву. Мужчина удостоен этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные в боевых условиях при выполнении воинского долга, передает РИА «Новости».

    Ранее отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому. Григорьев сообщил, что солдат ВСУ ранее убил его друга. После схватки российский штурмовик ликвидировал еще двух украинских бойцов.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    12 января 2025, 23:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах

    Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

    До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.

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    12 января 2025, 18:14 • Новости дня
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    10 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Зафиксирован новый выброс мазута из танкера «Волганефть-239» возле Тамани

    Зафиксирован выброс мазута с кормы танкера «Волганефть-239» возле Тамани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мониторинговые группы зафиксировали выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», вынесенной на мель в районе Тамани на Кубани.

    С кормовой части судна «Волганефть-239», которую выбросило на мель в районе Тамани, зафиксирован выброс нефтепродуктов, сообщил оперштаб Краснодарского края, передает ТАСС.

    Сотрудники Морспасслужбы оперативно приступили к локализации выброса, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефти. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие в этой операции, перемещая силы и средства в район происшествия. Ведутся работы по минимизации экологического ущерба.

    Ранее МЧС подготовило установку для откачки мазута с танкеров в Черном море. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море и выразил благодарность волонтерам, активно участвующим в ликвидации последствий.

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    10 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Минтранс обязал авиакомпании бесплатно размещать детей рядом с родителями

    Минтранс обязал авиакомпании бесплатно рассаживать детей рядом с родителями

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 20 января российские авиакомпании обязаны предоставлять детям до 12 лет соседние места с сопровождающими без дополнительной платы, следует из приказа Минтранса.

    Согласно опубликованному на портале правовой информации приказу Минтранса, российские авиакомпании с 20 января обязаны размещать детей до 12 лет на соседние места с сопровождающими лицами без взимания дополнительной платы, передает ТАСС.

    Этот приказ вступает в силу через 10 дней после его официальной публикации. Отмечается, что сейчас ряд авиакомпаний берут плату за выбор мест в салоне.

    В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству найти решение проблемы дорогих авиаперелетов для многодетных семей до 14 января.

    Ранее министр транспорта России Роман Старовойт ранее сообщил, что с 10 января 2025 года все российские авиакомпании начнут предоставлять 50-процентные скидки на перелеты для детей до 12 лет по России.

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    10 января 2025, 13:30 • Новости дня
    Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта на поставки газа

    Reuters: Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта с Газпромом на поставки газа

    Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта на поставки газа
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты, сообщило агентство Reuters.

    Фицо отметил, что обсуждение касалось контракта с Газпромом, и выразил уверенность в том, что поставки газа в страну будут обеспечены. Основное внимание было уделено тому, каким образом будет осуществляться доставка, включая возможное использование южного маршрута, передает ТАСС.

    По словам Фицо, несмотря на обсуждение альтернативных маршрутов, на данный момент запасов газа в Словакии достаточно, чтобы покрыть текущие потребности страны. Это позволяет сохранить стабильность энергоснабжения в Словакии на ближайшее время.

    Также премьер-министр подчеркнул, что Владимир Путин заверил его в том, что Россия выполнит свои обязательства по поставкам газа. Эти гарантии, по словам Фицо, являются важным фактором для обеспечения энергетической безопасности Словакии в непростой геополитической обстановке.

    Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Путиным, прошедших в декабре в Москве. При этом он подчеркнул готовность принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.

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    11 января 2025, 10:38 • Новости дня
    При атаке БПЛА на многоэтажки в Тамбовской области пострадали семь человек
    При атаке БПЛА на многоэтажки в Тамбовской области пострадали семь человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника на многоэтажные дома в Тамбовской области пострадали семь человек, трое из которых получили порезы от осколков окон, сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки беспилотника пострадали семь человек. Трое из них получили порезы от осколков разбитых окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление.

    Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

    Эвакуация жителей не проводилась, однако был готов пункт временного размещения для жителей пострадавших квартир. Первышов поручил провести поквартирный обход, чтобы уточнить, кому еще может понадобиться помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Котовске в два многоквартирных дома врезались беспилотники, есть пострадавшие. Ранее стало известно об атаках беспилотников на АнапуБелгородскуюВоронежскую и Тамбовскую области.

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    11 января 2025, 22:06 • Новости дня
    Подразделение ВСУ сдалось в плен на кураховском направлении

    Подразделение ВСУ сложило оружие после наступления 110-й гвардейской бригады ВС России в районе Курахово

    Tекст: Максим Попов

    На кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни, после атаки российской гвардейской бригады и агитации с использованием БПЛА.

    Как сообщили в Минобороны, шестнадцать солдат ВСУ решили сложить оружие на кураховском направлении, передает РИА «Новости». Сообщается, что это произошло после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС России и сброса с беспилотника листовок, призывающих к сдаче в плен. Брошенные своим командованием, они установили связь с российскими войсками и сдались.

    Один из пленных, Максим Корейко, рассказал о ситуации: «Они (командование ВСУ) тупо кинули нас на убой, зная, что мы не профессионалы. Я человек с завода, и они знали, что я погибну. Это как на мясо послали». Корейко служил в 157-й бригаде ВСУ, был мобилизован 3 сентября и 21 декабря отправлен на кураховское направление.

    По его словам, 6 января начались бои: «Мы поняли, что не справимся, мы не обучены. Нам сказали: 'держитесь', поддержки не дают». После предложения сдаться, поступившего через агитационный беспилотник, шестнадцать человек решили сложить оружие ради спасения жизней и возвращения к семьям.

    Попав в плен, военнослужащие ВСУ получили первую помощь и питание.

    До этого солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сдаваться, чтобы сохранить свои жизни. Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, в том числе Курахово.

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    12 января 2025, 06:11 • Новости дня
    Повара московского ресторана арестовали за связи с террористами

    Московский повар обвиняется в поддержке террористической организации

    Tекст: Максим Попов

    Московский повар, являющийся иностранным гражданином, арестован по подозрению в связях с террористической организацией и пробудет в СИЗО до марта 2025 года.

    Работавший в ресторане на территории Москвы повар обвиняется в подготовке к участию в деятельности признанной в России террористической организации, передает РИА «Новости». Согласно судебным документам, решение о его аресте было принято из-за возможной угрозы скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью и угрожать свидетелям.

    Уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года, и срок предварительного следствия продлен до марта 2025 года. По данным следствия, на момент ареста обвиняемый трудился в одном из ресторанов московской национальной кухни. В документах указано, что обвиняемый и его адвокат не возражали против продления содержания под стражей.

    В деле приводятся две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по публикациям в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России), которые содержат террористическую направленность. Суд учел доводы следствия и тот факт, что защита не предоставила документов, подтверждающих наличие постоянного легального дохода у обвиняемого.

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    12 января 2025, 00:35 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров уделить особое внимание проблемам Донбасса и Новороссии
    Путин призвал прокуроров уделить особое внимание проблемам Донбасса и Новороссии
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин поручил прокурорам особое внимание уделить проблемам жителей Донбасса, Новороссии и приграничных регионов, таких как Курская область, в своем видеообращении.

    Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры поручил Генеральной прокуратуре и ее территориальным органам уделить особое внимание решению проблем граждан, проживающих в Донбассе, Новороссии и приграничных территориях, таких как Курская область, передает ТАСС.

    Лидер российского государства подчеркнул важность этой задачи, особенно для регионов, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Он также отметил необходимость продолжения работы по интеграции в единое правовое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также поддержке их социального и экономического возрождения.

    В своем обращении Путин сказал: «Генеральной прокуратуре и ее территориальным органам нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области, в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения».

    Президент добавил, что работа по интеграции и возрождению этих территорий должна продолжаться и развиваться всеми возможными способами.

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    10 января 2025, 20:50 • Новости дня
    Москва и Минск сохранили особый режим въезда для украинцев

    Соглашение России и Белоруссии сохранило порядок въезда украинцев через Шереметьево

    Tекст: Евгения Караваева

    Соглашение между Россией и Белоруссией о визах оставило в силе особый режим для граждан Украины, въезжающих через Шереметьево и Лудонку.

    Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз сохранило специальный порядок въезда на территорию РФ для граждан Украины, передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

    Граждане Украины в соответствии с решением правительства могут въезжать в Россию через определенные пункты пропуска. «Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины. В соответствии с решением правительства они въезжают в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Болгария сообщила, что не планирует ужесточать визовый режим для граждан России, а Еврокомиссия предложила временно отменить безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников в ответ на «силовое подавление протестов» в Грузии.

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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

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    Польша стала ареной битвы между геями и христианами

    Польские христианские активисты просят о помощи: государство обложило их штрафами за акции протеста против засилья ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Еще недавно Польша была оплотом католического образа жизни, но новые власти активно продвигают ЛГБТ-повестку – и в итоге страна превращается в арену борьбы между традиционными и нетрадиционными ценностями. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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