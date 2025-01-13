Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.14 комментариев
Польша не отказывала в пролете словацкой делегации в Россию
Варшава запросила дополнительные документы для пролета словацкой делегации
Польша не отказала в пролете словацкой парламентской делегации в Россию, однако Братислава изменила маршрут после запроса Варшавы о дополнительных документах, необходимых для получения разрешения, говорится в заявлении МИД республики Павла Вроньского.
По словам Вроньского, Польша не отказывала в разрешении на пролет словацкой парламентской делегации, направлявшейся в Россию. Братислава решила изменить маршрут после того, как Варшава запросила дополнительную документацию, передает ТАСС.
Представитель польского МИД пояснил, что словацкая сторона прислала неполные документы, в которых отсутствовала вербальная нота. Именно это стало причиной, по которой Польша запросила дополнительные документы, но словацкие представители предпочли изменить маршрут своего полета в процессе рассмотрения дела.
Напомним, 12 января самолет с делегацией словацкого парламента был вынужден изменить маршрут и лететь через Германию и Чехию после отказа Польши предоставить разрешение на пролет в Россию через свое воздушное пространство. Кроме того, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал избегать полетов в Москву.