Польша не отказывала в пролете словацкой делегации в Россию

Варшава запросила дополнительные документы для пролета словацкой делегации

Tекст: Максим Попов

По словам Вроньского, Польша не отказывала в разрешении на пролет словацкой парламентской делегации, направлявшейся в Россию. Братислава решила изменить маршрут после того, как Варшава запросила дополнительную документацию, передает ТАСС.

Представитель польского МИД пояснил, что словацкая сторона прислала неполные документы, в которых отсутствовала вербальная нота. Именно это стало причиной, по которой Польша запросила дополнительные документы, но словацкие представители предпочли изменить маршрут своего полета в процессе рассмотрения дела.

Напомним, 12 января самолет с делегацией словацкого парламента был вынужден изменить маршрут и лететь через Германию и Чехию после отказа Польши предоставить разрешение на пролет в Россию через свое воздушное пространство. Кроме того, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал избегать полетов в Москву.