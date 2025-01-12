Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.2 комментария
Жительница села в Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ
Женщина получила осколочное ранение из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области
В результате атаки украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа пострадала женщина, получив осколочное ранение грудной клетки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что пострадавшая получила осколочное ранение грудной клетки и была госпитализирована в городскую больницу №2 в Белгороде. Кроме того, по его словам, атаки беспилотников ВСУ были зафиксированы в еще четырех населенных пунктах области.
Он рассказал, что в хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали частное домовладение, повредив его и припаркованный автомобиль. В Белгородском районе в поселке Малиновка беспилотник сдетонировал возле частного дома, что привело к выбитым окнам и повреждению кровли и фасада, отметил Гладков.
Также губернатор заявил, что атака произошла в селе Ясные Зори, где пострадали остекление и фасад административного здания, а в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района беспилотник причинил ущерб остеклению и забору жилого дома.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской, Брянской и Курской областях за 40 минут.
Напомним, 10 января украинские военные атаковали с помощью беспилотников автомобиль и рейсовый автобус в Белгородском районе, в результате чего три человека получили ранения.