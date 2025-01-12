Жительница села в Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ

Женщина получила осколочное ранение из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что пострадавшая получила осколочное ранение грудной клетки и была госпитализирована в городскую больницу №2 в Белгороде. Кроме того, по его словам, атаки беспилотников ВСУ были зафиксированы в еще четырех населенных пунктах области.

Он рассказал, что в хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали частное домовладение, повредив его и припаркованный автомобиль. В Белгородском районе в поселке Малиновка беспилотник сдетонировал возле частного дома, что привело к выбитым окнам и повреждению кровли и фасада, отметил Гладков.

Также губернатор заявил, что атака произошла в селе Ясные Зори, где пострадали остекление и фасад административного здания, а в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района беспилотник причинил ущерб остеклению и забору жилого дома.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской, Брянской и Курской областях за 40 минут.

Напомним, 10 января украинские военные атаковали с помощью беспилотников автомобиль и рейсовый автобус в Белгородском районе, в результате чего три человека получили ранения.