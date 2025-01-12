Tекст: Дарья Григоренко

Минобороны в своем Telegram-канале сообщило об успешных действиях российских войск на передовой. Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю и нанесла значительные потери украинским вооруженным силам в Донецкой Народной Республике. В результате боевых операций противник потерял более 450 военнослужащих и бронетехнику, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США и боевую бронированную машину Cobra II производства Турции, уточнили в ведомстве.

Также подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанося поражение механизированным и десантно-штурмовым бригадам в районах населенных пунктов Донецкой области. Потери украинских сил составили более 190 военнослужащих и различную военную технику, включая польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, отметили в пресс-службе.

Группировка войск «Днепр» нанесла удары по бригадам береговой обороны ВСУ и подразделениям нацгвардии в Херсонской и Запорожской областях. Потери противника составили более 60 военнослужащих, а также несколько единиц техники и склад боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах», – говорится в сообщении.

Как указали в Минобороны, средствами ПВО сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В воскресенье подразделения российских войск провели успешные наступательные действия, освободив населенные пункты Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.

В субботу в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации: Курахово, Надию и Даченское. Кроме того, российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ, а ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.