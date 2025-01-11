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Зурабишвили пообещала «вырвать Грузию из когтей России»
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу пообещала с помощью Запада «вырвать Грузию из когтей России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В Зугдиди во время встречи со сторонниками оппозиции она сообщила, что направляется в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, куда ранее ее пригласил конгрессмен Джо Уилсон.
«Редко когда у Грузии было столько друзей в Европе и США», – сказала Зурабишвили.
«От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце, - сказала экс-президент. – Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга (России)».
При этом она призвала продолжить уличные протесты в стране, чтобы это видели за ее пределами.
«Взаимосвязана помощь извне с внутренним протестом», – сказала Зурабишвили.
Ранее правящая «Грузинская мечта» обвинила конгрессмена Уилсона во вражеском отношении к Грузии.
На этой неделе Зурабишвили заявила о выполнении «функций президента» в новом офисе в Тбилиси. Она даже изготовила дубликат президентского штандарта.