Зурабишвили пообещала «вырвать Грузию из когтей России»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В Зугдиди во время встречи со сторонниками оппозиции она сообщила, что направляется в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, куда ранее ее пригласил конгрессмен Джо Уилсон.

«Редко когда у Грузии было столько друзей в Европе и США», – сказала Зурабишвили.

«От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце, - сказала экс-президент. – Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга (России)».

При этом она призвала продолжить уличные протесты в стране, чтобы это видели за ее пределами.

«Взаимосвязана помощь извне с внутренним протестом», – сказала Зурабишвили.

Ранее правящая «Грузинская мечта» обвинила конгрессмена Уилсона во вражеском отношении к Грузии.

На этой неделе Зурабишвили заявила о выполнении «функций президента» в новом офисе в Тбилиси. Она даже изготовила дубликат президентского штандарта.