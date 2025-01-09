Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?2 комментария
Зурабишвили заявила о выполнении «функций президента» в новом офисе в Тбилиси
Зурабишвили объявила о продолжении выполнения «президентских функций» из нового офиса в Тбилиси
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили представила новый офис в Тбилиси, откуда она намерена продолжать выполнять «президентские функции».
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о продолжении выполнения своих «президентских функций» из нового офиса, который был представлен на брифинге в Тбилиси. Она отметила, что это место является продолжением дворца Орбелиани и несет его дух, передает ТАСС.
Зурабишвили подчеркнула, что считает себя президентом и будет продолжать выполнять свои обязанности. Основной задачей, по ее мнению, является выход страны из глубокого кризиса, для чего необходимо назначить повторные парламентские выборы. В ближайшие дни она планирует встречи с населением Грузии, в том числе поездку в город Зугдиди на западе страны.
Новый офис Зурабишвили расположен в центре Тбилиси на улице Човелидзе. На брифинге за ее спиной находились флаги Грузии, Евросоюза и президентский штандарт.
Ранее Саломе Зурабишвили стала стипендианткой Института Маккейна.
Между тем ее лишили госохраны за нарушение Конституции Грузии.
Напомним, новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили.