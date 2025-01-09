Зурабишвили заявила о выполнении «функций президента» в новом офисе в Тбилиси

Зурабишвили объявила о продолжении выполнения «президентских функций» из нового офиса в Тбилиси

Tекст: Вера Басилая

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о продолжении выполнения своих «президентских функций» из нового офиса, который был представлен на брифинге в Тбилиси. Она отметила, что это место является продолжением дворца Орбелиани и несет его дух, передает ТАСС.

Зурабишвили подчеркнула, что считает себя президентом и будет продолжать выполнять свои обязанности. Основной задачей, по ее мнению, является выход страны из глубокого кризиса, для чего необходимо назначить повторные парламентские выборы. В ближайшие дни она планирует встречи с населением Грузии, в том числе поездку в город Зугдиди на западе страны.

Новый офис Зурабишвили расположен в центре Тбилиси на улице Човелидзе. На брифинге за ее спиной находились флаги Грузии, Евросоюза и президентский штандарт.

Ранее Саломе Зурабишвили стала стипендианткой Института Маккейна.

Между тем ее лишили госохраны за нарушение Конституции Грузии.

Напомним, новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили.