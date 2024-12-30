Зурабишвили лишили госохраны за нарушение Конституции Грузии

Премьер Грузии назвал санкции против Иванишвили «наградой»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Бидзина Иванишвили и до сегодняшнего дня де-факто находился под санкциями, и его шантажировали в течение трех лет формальным их введением. Теперь исчезли основания для этого шантажа, – сказал глава правительства. – Таким образом, ничего не меняется».

По его словам, «де-факто санкции действовали потому, что этот человек (экс-премьер) не сдал интересы страны».

«Вы знаете, какими были вызовы для нашей страны в 2022 году, чего требовали от команды и конкретно от Бидзины Иванишвили, однако он не противопоставил себя главным интересам Грузии. Поэтому сначала ввели де-факто санкции, а сейчас уже приняли такое решение, у которого нет никакого существенного содержания», – сказал Ираклий Кобахидзе.

По его словам, «шантажом занималась сила, которую мы называем глобальной партией войны».

«Мы надеемся, что все изменится в другом направлении», – заявил премьер-министр, который ранее неоднократно говорил о надеждах на перезагрузку отношений Грузии с Западом после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

«Я говорил сейчас с Бидзиной Иванишвили, и его позиция аналогичная – ничего особенного», – заявил он. «В реальности это награда за защиту национальных интересов нашей страны», – сказал глава правительства.

Власти США ввели санкции в отношении Бидзины Иванишвили. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. По его словам, США обвиняют Иванишвили в том, что он «подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации».

Включение в санкционный список означает заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.